La Feria de Artesanía de Lanzarote reunirá a más de 140 participantes en Mancha Blanca con homenaje a las sombreras y Uruguay de invitado

La 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote ya tiene cartel y fechas para su próxima edición. El encuentro se celebrará del 10 al 15 de septiembre de 2026 en Mancha Blanca, Tinajo, y reunirá a más de 140 participantes vinculados a la artesanía y a la cultura tradicional. La programación incluirá la presencia de profesionales procedentes de las distintas islas, representantes de los siete municipios de Lanzarote, asociaciones, invitados internacionales y especialistas que participarán en talleres y demostraciones.

La edición de este año tendrá además un elemento protagonista: las sombreras y los sombreros elaborados con fibras vegetales de Lanzarote y La Graciosa. El Cabildo insular ha elegido este oficio tradicional como eje de una feria que pretende poner en valor los conocimientos y técnicas relacionados con este tipo de piezas.

La presentación del cartel ha servido también para avanzar algunos de los principales contenidos de una cita que cada septiembre convierte Mancha Blanca en un punto de encuentro para artesanos, residentes y visitantes interesados en los oficios tradicionales.

Más de 190 solicitudes para participar

La consejera de Artesanía del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Aroa Revelo, explicó que la organización recibió 192 solicitudes para formar parte de esta edición.

De ese total, 172 solicitudes correspondieron a artesanos y artesanas a título individual, mientras que las otras 20 estuvieron relacionadas con asociaciones y con el sector de la alimentación.

Tras completar el proceso de selección, la organización ha admitido 108 participantes. Además, otras 59 solicitudes han quedado en lista de reserva y cuatro han sido excluidas.

La cifra de participantes finales se completa con otros perfiles vinculados al desarrollo de la feria, por lo que el Cabildo prevé que el encuentro reúna a más de 140 personas entre artesanos, asociaciones, representantes municipales, invitados internacionales y profesionales responsables de las actividades programadas.

Revelo destacó que habrá presencia de artesanos procedentes de las diferentes islas del Archipiélago, además de una representación específica de cada uno de los siete municipios de Lanzarote.

Uruguay será el país invitado

Una de las principales novedades de la Feria de Artesanía de Lanzarote 2026 será la participación internacional de Uruguay, que acudirá como país invitado.

La delegación estará formada por seis artesanos y artesanas uruguayos, que tendrán un espacio para presentar sus trabajos, técnicas y productos al público que visite Mancha Blanca durante los seis días de la feria.

La presencia de Uruguay busca introducir un componente de intercambio cultural en el encuentro. La organización pretende que los visitantes puedan conocer otras formas de entender y desarrollar los oficios artesanales y que, al mismo tiempo, los profesionales participantes tengan la posibilidad de establecer contacto con tradiciones diferentes a las canarias.

El consejero de Cultura, Jesús Machín, destacó precisamente esta dimensión de la cita. A su juicio, la participación internacional permitirá establecer un diálogo entre distintas formas de entender la artesanía y conocer métodos de trabajo desarrollados fuera de Canarias.

La presencia de profesionales extranjeros se suma a la participación de representantes de los siete municipios de Lanzarote, cada uno de ellos con un artesano o artesana vinculado a su localidad.

Los sombreros de fibras vegetales, protagonistas

La organización dedicará la edición de 2026 a las sombreras y sombreros confeccionados con fibras vegetales de Lanzarote y La Graciosa.

Estos trabajos forman parte de los oficios tradicionales relacionados con el aprovechamiento de materiales vegetales y con la elaboración manual de objetos de uso cotidiano. Su presencia como eje temático de la feria permitirá poner el foco no solo en las piezas terminadas, sino también en los conocimientos necesarios para elaborarlas.

La elección de este oficio pretende contribuir a mantener visible una parte del patrimonio artesanal de las islas y acercar al público las técnicas que han pasado de una generación a otra.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, resaltó durante la presentación que la feria permite reunir en Lanzarote a profesionales de diferentes procedencias y acercar su trabajo directamente a miles de personas.

Talleres y demostraciones durante seis días

La Feria de Artesanía no se limitará a la exposición y venta de productos. La programación contará también con talleres formativos y demostraciones en directo, que permitirán observar cómo se desarrollan diferentes trabajos artesanales.

Para estas actividades está prevista la participación de alrededor de ocho profesionales, que serán los encargados de mostrar sus conocimientos y explicar al público distintas técnicas relacionadas con los oficios tradicionales.

Este formato busca acercar el trabajo artesanal a los visitantes y mostrar el proceso que existe detrás de cada pieza. De esta manera, el público podrá conocer de primera mano cómo se utilizan determinadas herramientas y materiales y cuáles son las habilidades necesarias para desarrollar cada oficio.

La programación también permitirá poner en contacto a artesanos con diferentes niveles de experiencia y procedencias, creando un espacio para compartir conocimientos y formas de trabajo.

‘La Herencia en las manos’ recupera a los artesanos veteranos

Otro de los espacios destacados será la recuperación de ‘La Herencia en las manos’, una iniciativa puesta en marcha por el Área de Artesanía en 2024.

El proyecto está dirigido a artesanos y artesanas veteranos de Lanzarote que durante años han participado en la Feria de Artesanía y que conservan conocimientos relacionados con oficios tradicionales.

En torno a una decena de artesanos mayores participarán en esta edición realizando demostraciones en directo. La propuesta permitirá que los visitantes conozcan técnicas que forman parte de la historia artesanal de la isla y que los propios protagonistas puedan compartir con las nuevas generaciones los conocimientos acumulados durante décadas.

La consejera de Artesanía considera que este espacio tiene especial importancia porque permite recuperar la participación de personas que han contribuido durante años a la trayectoria de la feria.

El propósito es que su experiencia no quede únicamente como parte del recuerdo de anteriores ediciones, sino que pueda seguir transmitiéndose a quienes se están incorporando actualmente al mundo de la artesanía.

Un encuentro entre generaciones y tradiciones

El consejero de Cultura ha señalado que la Feria servirá también para reunir en un mismo espacio a artesanos de diferentes generaciones. La organización pretende mostrar tanto el trabajo de profesionales con décadas de experiencia como el de quienes mantienen estas técnicas y las adaptan a las necesidades actuales.

Esta combinación permitirá observar cómo determinados oficios tradicionales han evolucionado con el paso del tiempo, al tiempo que se mantienen conocimientos y procedimientos que forman parte de la cultura popular de Canarias.

La participación de Uruguay amplía además esta perspectiva al introducir técnicas y expresiones artesanales de otro país. De esta manera, la feria combinará la tradición propia de Lanzarote y Canarias con una muestra internacional.