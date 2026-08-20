Gustavo Medina reivindica la fotografía como herramienta para mirar y conservar el paisaje de Lanzarote

El municipio de Yaiza celebró ayer miércoles, 19 de agosto, el Día Mundial de la Fotografía con una propuesta centrada no solo en la creación de imágenes, sino también en la relación entre la fotografía, el turismo y la conservación del paisaje de Lanzarote. La actividad contó con la participación del fotógrafo sureño Gustavo Medina, que compartió con vecinos y asistentes parte de su experiencia profesional y artística.

La charla se desarrolló en el salón principal de la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas y sirvió para plantear una cuestión relacionada con la creciente presión que soportan algunos de los espacios naturales más fotografiados de la isla: qué ocurre cuando miles de personas acuden al mismo lugar buscando obtener prácticamente la misma imagen.

Medina puso como ejemplos El Volcán del Cuervo y Las Grietas, dos enclaves que han experimentado una elevada afluencia de visitantes. Su planteamiento pasa por intentar buscar una mirada propia y evitar que la fotografía se limite a repetir una imagen ya conocida.

La fotografía ante la presión turística

Una de las preguntas centrales planteadas durante el encuentro fue qué sucede cuando miles de personas visitan un mismo paisaje con la intención de obtener una fotografía similar.

El fotógrafo considera que el reto consiste en conservar la autenticidad de la imagen y encontrar una mirada personal, incluso en lugares que aparecen de forma recurrente en redes sociales, publicaciones y trabajos fotográficos.

La densa niebla se apodera del valle de Haría / gustavomedinaphoto.com

La reflexión conecta directamente con uno de los debates que afectan a Lanzarote: cómo compatibilizar la actividad turística y el acceso a determinados espacios con la conservación de un territorio especialmente singular y limitado.

Medina defendió la necesidad de desarrollar una fotografía basada en la exploración creativa, de manera que el autor no se limite a reproducir las perspectivas más conocidas de un paisaje. La búsqueda de nuevas formas de observar puede contribuir, además, a valorar lugares y detalles que habitualmente pasan desapercibidos.

Gustavo Medina y su relación con el paisaje de Lanzarote

La trayectoria de Gustavo Medina está estrechamente vinculada a la observación del territorio insular. El fotógrafo y productor audiovisual trabaja, entre otras técnicas, con el timelapse, un procedimiento que requiere capturar numerosas imágenes durante periodos prolongados para crear posteriormente una secuencia que permite apreciar el movimiento y la evolución de una escena.

Su interés por la fotografía está acompañado por una especial atención a la meteorología, que le ha llevado a registrar fenómenos y paisajes como mares de nubes, cielos estrellados, amaneceres y diferentes condiciones atmosféricas.

Entre los espacios de Lanzarote que forman parte de sus lugares preferidos se encuentran La Geria y el Monumento Natural de Los Ajaches, dos paisajes que también mantienen una estrecha relación con la identidad natural y cultural de la isla.

El fotógrafo explicó durante la actividad que su vínculo con La Geria comenzó cuando era niño. Como hijo de agricultor, acompañaba a su padre a este espacio desde aproximadamente los ocho o nueve años. Aquellas visitas fueron, según su propio relato, el inicio de una forma de observar el paisaje que posteriormente trasladaría a la cámara.

La experiencia acumulada desde entonces le ha permitido convertir la fotografía en una herramienta para documentar los cambios de luz, el clima y las características de los paisajes lanzaroteños.

El origen del Día Mundial de la Fotografía

La celebración del 19 de agosto tiene su origen en la historia de la fotografía y está relacionada con el daguerrotipo, uno de los primeros procedimientos fotográficos desarrollados de forma práctica.

El sistema fue presentado públicamente en el siglo XIX por el francés Louis Daguerre. El procedimiento, conocido como daguerrotipo, permitía obtener una imagen directamente sobre una superficie preparada y supuso uno de los primeros grandes avances en el desarrollo de la fotografía.

Gustavo Medina explica en la Casa de la Cultura de Yaiza una de sus fotografías sobre el reciente eclipse solar el pasado 12 de agosto / La Provincia

Más de 180 años después, la fotografía se ha convertido en una herramienta cotidiana, especialmente con la expansión de los teléfonos móviles y las redes sociales. Sin embargo, la actividad celebrada en Yaiza puso el foco precisamente en la diferencia entre producir una imagen de forma instantánea y construir una mirada fotográfica con intención y significado.

La propuesta de Gustavo Medina recuperó así la dimensión artística y documental de la fotografía y su capacidad para observar el entorno desde perspectivas diferentes.

Yaiza apuesta por la actividad cultural

El encuentro se integró en la programación cultural del municipio de Yaiza con motivo del Día Mundial de la Fotografía. El concejal de Cultura, César Rijo, agradeció la participación de los vecinos y vecinas y animó a la población a seguir las actividades que organiza el Ayuntamiento.

La programación cultural municipal puede consultarse a través de la Agenda del Ayuntamiento de Yaiza, disponible tanto en su página web como en su edición impresa de distribución gratuita. Ayuntamiento de Yaiza