San Bartolomé acogerá el sábado 22 de agosto el memorial en recuerdo del biólogo lanzaroteño Domingo Concepción

El Teatro de San Bartolomé acogerá el próximo sábado, 22 de agosto, un acto en memoria de Domingo Concepción García, biólogo, docente y referente de la defensa del medio natural de Lanzarote, fallecido en mayo de 2025. El memorial comenzará a las 19:00 horas y tendrá entrada libre hasta completar el aforo.

La iniciativa está promovida por la comisión organizadora del homenaje y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé y del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

El acto busca recordar la trayectoria de quien desarrolló durante décadas una intensa labor vinculada al conocimiento, la investigación y la protección de la biodiversidad de la isla. Concepción nació precisamente en San Bartolomé el 22 de agosto de 1959, en una familia de ocho hermanos y hermanas, por lo que el homenaje coincide con la fecha de su nacimiento.

El biólogo y profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote Domingo Concepción, fallecido en 2025. / La Provincia

Biólogo, docente y estudioso de las aves

Domingo Concepción se licenció en Biología por la Universidad de La Laguna en 1984. Posteriormente combinó su actividad docente en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) con trabajos de investigación y divulgación ambiental. También mantuvo una estrecha relación con la agricultura y el conocimiento del territorio.

Aunque trabajó en diferentes ámbitos relacionados con el medio ambiente, entre ellos la agricultura, la flora, los espacios protegidos, el senderismo o los estudios de impacto, tuvo una especial dedicación a la investigación de la avifauna. Su trayectoria contribuyó a generar un importante fondo documental sobre las aves de las islas.

También fue una figura vinculada a la divulgación ambiental. Desde finales de los años ochenta participó en conferencias y actividades de senderismo dirigidas a escolares, jóvenes y adultos, utilizando estas iniciativas como una vía para acercar el patrimonio natural de Lanzarote a la población.

Una trayectoria ligada a la defensa ambiental de Lanzarote

Su compromiso con la conservación del territorio se plasmó también en distintas responsabilidades y colaboraciones. Fue presidente de la Asociación Cultural y Ecologista El Guincho entre 1998 y 2002 y formó parte del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote en representación de esta organización. También ejerció como representante en distintos órganos relacionados con los espacios protegidos de la isla.

Concepción fue además miembro de la Sociedad Española de Ornitología desde 1992 y trabajó como anillador de aves, alcanzando en 2005 la categoría de anillador experto. Entre otros trabajos, colaboró en la actualización de inventarios y el análisis de zonas de especial protección para las aves y áreas importantes para las aves de Lanzarote.

En reconocimiento a su trayectoria, recibió el Premio Referente de la Biosfera 2016 del Cabildo de Lanzarote. El documento del memorial recoge además, a título póstumo, el Premio “Respeto” de los Premios Turismo Ético y Responsable de 2026.

El programa del memorial

El homenaje comenzará a las 19:00 horas con la inauguración de la exposición Las Cosas de Mingo. A continuación se guardará un minuto de silencio y se sucederán las intervenciones de representantes institucionales y personas vinculadas a la trayectoria del biólogo.

El programa incluye la proyección del documental En memoria de las Aves, intervenciones de Gines Díaz y Tony Rodríguez, la lectura del poema Un canto a Domingo Concepción García, de Inés Caraballo, y la participación de Miguel Tejera y Gustavo Cruz.

También tomarán la palabra alumnas y profesores de la EUTL, institución en la que Domingo Concepción desarrolló parte de su actividad docente. El programa contempla además la proyección del vídeo Un minuto para Mingo y una intervención de la familia del homenajeado.

La jornada concluirá con una actuación musical de Jorge Cabrera Luzardo, prevista para las 21:05 horas.