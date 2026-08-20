Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jeremías Andeme, ahogado en MogánVirus del Nilo en Gran CanariaAccesibilidad Las Palmas de Gran CanariaMogánPelea en IngenioEliel CordónMaite CazorlaUD Las PalmasMoratoria turística
instagramlinkedin

San Bartolomé acogerá el sábado 22 de agosto el memorial en recuerdo del biólogo lanzaroteño Domingo Concepción

El acto, que coincide con la fecha de su nacimiento, se celebrará en el Teatro Municipal para recordar su labor en la protección de la biodiversidad de Lanzarote

El biólogo y profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote Domingo Concepción, fallecido en 2025

El biólogo y profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote Domingo Concepción, fallecido en 2025 / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Teatro de San Bartolomé acogerá el próximo sábado, 22 de agosto, un acto en memoria de Domingo Concepción García, biólogo, docente y referente de la defensa del medio natural de Lanzarote, fallecido en mayo de 2025. El memorial comenzará a las 19:00 horas y tendrá entrada libre hasta completar el aforo.

La iniciativa está promovida por la comisión organizadora del homenaje y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé y del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.

El acto busca recordar la trayectoria de quien desarrolló durante décadas una intensa labor vinculada al conocimiento, la investigación y la protección de la biodiversidad de la isla. Concepción nació precisamente en San Bartolomé el 22 de agosto de 1959, en una familia de ocho hermanos y hermanas, por lo que el homenaje coincide con la fecha de su nacimiento.

El biólogo y profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote Domingo Concepción, fallecido en 2025.

El biólogo y profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote Domingo Concepción, fallecido en 2025. / La Provincia

Biólogo, docente y estudioso de las aves

Domingo Concepción se licenció en Biología por la Universidad de La Laguna en 1984. Posteriormente combinó su actividad docente en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) con trabajos de investigación y divulgación ambiental. También mantuvo una estrecha relación con la agricultura y el conocimiento del territorio.

Aunque trabajó en diferentes ámbitos relacionados con el medio ambiente, entre ellos la agricultura, la flora, los espacios protegidos, el senderismo o los estudios de impacto, tuvo una especial dedicación a la investigación de la avifauna. Su trayectoria contribuyó a generar un importante fondo documental sobre las aves de las islas.

También fue una figura vinculada a la divulgación ambiental. Desde finales de los años ochenta participó en conferencias y actividades de senderismo dirigidas a escolares, jóvenes y adultos, utilizando estas iniciativas como una vía para acercar el patrimonio natural de Lanzarote a la población.

Una trayectoria ligada a la defensa ambiental de Lanzarote

Su compromiso con la conservación del territorio se plasmó también en distintas responsabilidades y colaboraciones. Fue presidente de la Asociación Cultural y Ecologista El Guincho entre 1998 y 2002 y formó parte del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote en representación de esta organización. También ejerció como representante en distintos órganos relacionados con los espacios protegidos de la isla.

Concepción fue además miembro de la Sociedad Española de Ornitología desde 1992 y trabajó como anillador de aves, alcanzando en 2005 la categoría de anillador experto. Entre otros trabajos, colaboró en la actualización de inventarios y el análisis de zonas de especial protección para las aves y áreas importantes para las aves de Lanzarote.

En reconocimiento a su trayectoria, recibió el Premio Referente de la Biosfera 2016 del Cabildo de Lanzarote. El documento del memorial recoge además, a título póstumo, el Premio “Respeto” de los Premios Turismo Ético y Responsable de 2026.

El programa del memorial

El homenaje comenzará a las 19:00 horas con la inauguración de la exposición Las Cosas de Mingo. A continuación se guardará un minuto de silencio y se sucederán las intervenciones de representantes institucionales y personas vinculadas a la trayectoria del biólogo.

El programa incluye la proyección del documental En memoria de las Aves, intervenciones de Gines Díaz y Tony Rodríguez, la lectura del poema Un canto a Domingo Concepción García, de Inés Caraballo, y la participación de Miguel Tejera y Gustavo Cruz.

También tomarán la palabra alumnas y profesores de la EUTL, institución en la que Domingo Concepción desarrolló parte de su actividad docente. El programa contempla además la proyección del vídeo Un minuto para Mingo y una intervención de la familia del homenajeado.

Noticias relacionadas y más

La jornada concluirá con una actuación musical de Jorge Cabrera Luzardo, prevista para las 21:05 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un apagón deja sin luz este domingo a La Graciosa y también hay corte de agua con la isla al completo: 'Esto es un caos en toda regla
  2. La desesperada carrera de una familia para coger su vuelo a Canarias
  3. Las atracciones de las fiestas de San Ginés ofrecen acceso gratuito para usuarios menores de edad de Bienestar Social de Arrecife
  4. Pablo Alborán reúne a 18.000 personas en Arrecife con Rosana como invitada sorpresa en el concierto en las Fiestas de San Ginés
  5. La familia afectada por el incendio de Playa Honda que apagaron el alcalde de Arrecife y un consejero insular agradece el gesto heroico de los políticos
  6. José Barrios utiliza la Inteligencia Artificial para imaginar la recuperación de edificios históricos abandonados en Lanzarote: de la Casa Modernista de Famara al Hotel Oriental en Arrecife
  7. Lanzarote y La Graciosa abren ayudas de hasta 50.000 euros para conservar su patrimonio cultural
  8. Compraron 42 viviendas en Playa Blanca y siguen sin adjudicarse

Yaiza instala mensajes de audio junto a los contenedores para combatir el abandono de basura en las calles

Yaiza instala mensajes de audio junto a los contenedores para combatir el abandono de basura en las calles

Teguise reclama mejoras en el sistema eléctrico de La Graciosa tras el apagón de más de 12 horas

Teguise reclama mejoras en el sistema eléctrico de La Graciosa tras el apagón de más de 12 horas

San Bartolomé acogerá el sábado 22 de agosto el memorial en recuerdo del biólogo lanzaroteño Domingo Concepción

San Bartolomé acogerá el sábado 22 de agosto el memorial en recuerdo del biólogo lanzaroteño Domingo Concepción

Rescatan a 241 migrantes en tres pateras cerca de Lanzarote

Rescatan a 241 migrantes en tres pateras cerca de Lanzarote

Compraron 42 viviendas en Playa Blanca y siguen sin adjudicarse

Compraron 42 viviendas en Playa Blanca y siguen sin adjudicarse

Arrecife licita el servicio de grúa para reforzar la retirada y depósito de vehículos

Arrecife licita el servicio de grúa para reforzar la retirada y depósito de vehículos

Sanidad amplía las certificaciones de calidad a Atención Primaria en Lanzarote y las mantienen en servicios del Hospital Molina Orosa

Sanidad amplía las certificaciones de calidad a Atención Primaria en Lanzarote y las mantienen en servicios del Hospital Molina Orosa

Las Fiestas de San Ginés llevan este jueves dos tardeos a Arrecife y preparan folclore y el concierto de La Guardia para el viernes

Las Fiestas de San Ginés llevan este jueves dos tardeos a Arrecife y preparan folclore y el concierto de La Guardia para el viernes
Tracking Pixel Contents