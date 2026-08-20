Teguise reclama mejoras en el sistema eléctrico de La Graciosa tras el apagón de más de 12 horas

El Ayuntamiento de Teguise ha reclamado a Endesa que adopte medidas para mejorar y actualizar las instalaciones eléctricas de respaldo de La Graciosa, después del apagón registrado el pasado domingo, que mantuvo a la isla sin suministro durante más de doce horas. El corte no solo afectó a los hogares y negocios, sino que también tuvo consecuencias sobre el abastecimiento de agua, al verse comprometido el funcionamiento de las instalaciones vinculadas a este servicio.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, considera que el incidente evidencia la necesidad de revisar la capacidad actual del sistema eléctrico de la isla y adaptarla a la evolución experimentada por La Graciosa durante los últimos años. El Ayuntamiento sostiene en un comunicado hecho público este jueves, cuatro días después de la incidencia, que el crecimiento de la población y las características específicas del territorio hacen necesario disponer de medios de respaldo capaces de responder ante una avería en la conexión principal.

Duque reclama que La Graciosa disponga de unas instalaciones eléctricas "dignas, seguras y preparadas" para mantener los servicios esenciales cuando se produzca una incidencia. Según la alcaldesa, la situación vivida el domingo demuestra que los equipos disponibles actualmente no ofrecen suficiente capacidad para responder a las necesidades de la isla en caso de fallo.

Una avería eléctrica obliga a cerrar los negocios en La Graciosa / La Provincia

El apagón también afectó al suministro de agua

Uno de los efectos derivados de la interrupción eléctrica fue la afección al abastecimiento de agua. La falta de energía comprometió el funcionamiento de las instalaciones necesarias para mantener este servicio, lo que puso de manifiesto la relación directa entre la continuidad del suministro eléctrico y otros servicios básicos para los residentes de La Graciosa.

El Ayuntamiento señala que durante las horas que duró la incidencia mantuvo una comunicación constante con Endesa. Las gestiones fueron canalizadas, entre otros responsables municipales, a través del concejal de Vías y Obras, Eugenio Robayna, con el objetivo de trasladar la situación y mantener informados a los vecinos.

La alcaldesa defiende que el Consistorio actuó desde el comienzo de la avería para facilitar su resolución, aunque considera que las particularidades de La Graciosa deberían tenerse en cuenta de antemano para evitar que una incidencia en la conexión principal pueda dejar a la isla durante tantas horas sin electricidad.

Reclaman más capacidad de generación de emergencia

Una de las principales propuestas planteadas por el Ayuntamiento pasa por reforzar los sistemas de generación eléctrica de respaldo. Entre las alternativas que pone sobre la mesa figura la instalación de generadores de mayor potencia o el incremento del número de equipos disponibles.

El objetivo sería que estos sistemas pudieran cubrir a un mayor número de viviendas y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales cuando se produzca un fallo en la red principal. El Consistorio considera que los equipos deben estar dimensionados de acuerdo con la realidad actual de La Graciosa y no con las necesidades de años anteriores.

Una avería eléctrica obliga a cerrar los negocios en La Graciosa / La Provincia

Teguise reclama también personal permanente en la isla

Otra de las demandas planteadas por el Ayuntamiento está relacionada con la presencia de personal técnico en La Graciosa. Según señala el Consistorio, desde 2016 no hay ningún profesional de la compañía destinado de manera permanente en la isla.

Para Olivia Duque, esta circunstancia supone una dificultad añadida a la hora de afrontar incidencias en un territorio condicionado por su situación geográfica y por la denominada doble insularidad. El Ayuntamiento considera que disponer de personal en la propia isla permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante problemas que afecten al suministro eléctrico.

Reunión con Endesa prevista para septiembre

El Ayuntamiento de Teguise ya ha solicitado una reunión con Endesa para septiembre con el propósito de analizar lo sucedido y abordar las necesidades de La Graciosa en materia de suministro eléctrico.

El encuentro servirá, según el Consistorio, para trasladar formalmente las demandas relacionadas con la actualización de las instalaciones, el aumento de la capacidad de respaldo y la disponibilidad de personal en la isla. La administración local considera que estas medidas son necesarias para reducir el impacto que podría tener una nueva avería en la conexión principal.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento continuará trasladando a las administraciones y entidades competentes las necesidades de La Graciosa y reclamando las inversiones necesarias para mejorar sus servicios e infraestructuras.