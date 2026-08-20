Yaiza instala mensajes de audio junto a los contenedores para combatir el abandono de basura en las calles

El Ayuntamiento de Yaiza ha puesto en marcha un sistema de audio en determinadas zonas de contenedores del municipio para intentar mejorar los hábitos de reciclaje y reducir el abandono de residuos en la vía pública. La iniciativa funciona desde hace tres meses como prueba piloto y utiliza mensajes de concienciación dirigidos a las personas que se acercan a estos puntos.

Una de las frases que reproduce el sistema es “Gracias por depositar el residuo dentro de su contenedor”, un mensaje pensado para recordar a los usuarios que cada desecho debe introducirse en el recipiente correspondiente. La actuación pretende incidir especialmente en aquellos puntos donde se han detectado de forma recurrente residuos depositados fuera de los contenedores.

La medida también busca recordar que dejar basura en el exterior está prohibido y puede acarrear sanciones económicas. Según la información facilitada por el Consistorio, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Yaiza contempla multas de hasta 3.000 euros por este tipo de comportamientos.

Un sistema dirigido a los puntos más conflictivos

La iniciativa se ha implantado en algunas de las localizaciones donde el Ayuntamiento ha detectado mayores problemas relacionados con el abandono de residuos. En estos lugares, la basura acumulada alrededor de los contenedores puede llegar a dificultar el paso de los peatones y ocupar parte de las aceras.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, señala que el objetivo es utilizar un mensaje de carácter positivo para fomentar un comportamiento adecuado y, al mismo tiempo, disuadir las conductas incívicas.

El sistema no pretende sustituir las obligaciones municipales relacionadas con la limpieza. El propio alcalde destaca que existe una responsabilidad compartida entre la Administración, que debe garantizar los medios necesarios para prestar un servicio adecuado, y la ciudadanía, que debe hacer un uso correcto de los espacios y equipamientos públicos.

Sistema de audios junto a contenedores de basura en Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. / La Provincia

La finalidad principal es, por tanto, mejorar la convivencia y facilitar una correcta gestión de los residuos, evitando que los desperdicios terminen en la calle cuando existe un contenedor habilitado para recogerlos.

Audio, cámaras y señal luminosa

El sistema instalado por el Ayuntamiento incorpora también cámaras, según explica el concejal de Limpieza, Rubén Arca. La utilización conjunta de estos elementos responde al propósito municipal de combatir las conductas relacionadas con el abandono de residuos.

La Corporación estudia ampliar el sistema a otros puntos del municipio en los que los servicios técnicos han detectado problemas similares. Para ello, se están analizando diferentes ubicaciones antes de decidir dónde podría instalarse.

Durante la noche, el funcionamiento cambia. El mensaje de audio permanece desconectado, mientras que se activa una luz que se enciende cuando una persona se aproxima a la zona de los contenedores.

Sistema de audios junto a contenedores de basura en Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza / La Provincia

La experiencia lleva tres meses en funcionamiento y el Ayuntamiento asegura que ya comienza a apreciar cambios en algunos de los puntos considerados más conflictivos. No obstante, se trata todavía de una prueba piloto cuya posible extensión a otras localizaciones dependerá de su evolución y de los estudios técnicos correspondientes.

Recordatorio sobre la separación de residuos

Uno de los objetivos de la actuación es facilitar que los vecinos recuerden la necesidad de depositar cada residuo en el contenedor destinado a su recogida. En las zonas donde se desarrolla la iniciativa existen recipientes para diferentes fracciones, entre ellas los residuos orgánicos, el papel y cartón, el vidrio y los envases de plástico.

La correcta separación en origen constituye una de las principales herramientas para mejorar la gestión posterior de los residuos y favorecer su recuperación y reciclaje. En este sentido, el Ayuntamiento utiliza los mensajes como una fórmula directa para recordar las normas de utilización de los contenedores.

La iniciativa se suma a otras actuaciones municipales relacionadas con la limpieza y la recogida de residuos. El Ayuntamiento de Yaiza está evaluando actualmente cinco ofertas empresariales para adjudicar el nuevo contrato del servicio de recogida de basura.

Un contrato de recogida de 36 millones de euros

El Consistorio plantea para el nuevo servicio un contrato con una duración de 10 años y un importe estimado de 36 millones de euros.

El futuro contrato contempla una prestación más amplia de los servicios relacionados con la recogida de residuos. Entre las actuaciones previstas figuran la recogida de residuos orgánicos y fracción resto, así como la retirada de aceite doméstico, enseres, aparatos eléctricos y restos de poda.

También está prevista la instalación de puntos limpios móviles, una alternativa destinada a facilitar la entrega de determinados residuos que no deben depositarse en los contenedores convencionales.

La contratación se encuentra actualmente en fase de valoración de las propuestas presentadas por las empresas interesadas, por lo que el nuevo servicio todavía debe completar su procedimiento administrativo antes de su puesta en funcionamiento.