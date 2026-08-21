El Cabildo y Arrecife activan la limpieza del Parque de las Garcillas ante la acumulación de residuos y restos de aves

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y el Ayuntamiento de Arrecife han iniciado los trabajos de acondicionamiento del Parque de las Garcillas, un espacio situado en una zona especialmente transitada de la capital lanzaroteña, junto a la sede de la primera institución insular y el Intercambiador de Guaguas.

La actuación pretende dar respuesta a la situación que presenta actualmente este recinto, donde la elevada presencia de aves ha provocado una importante acumulación de suciedad y restos orgánicos. Según las instituciones, el parque no recibía una intervención integral de estas características desde 2020, por lo que se ha considerado necesario poner en marcha un plan específico de limpieza y recuperación.

El objetivo es mejorar las condiciones del espacio tanto desde el punto de vista ambiental como sanitario, sin perder de vista la protección de las especies que utilizan habitualmente esta zona urbana.

La presencia de garcillas, en el centro de la actuación

Uno de los principales factores que han condicionado el estado del parque es la concentración de garcilla bueyera (Bubulcus ibis). Estas aves utilizan el recinto de manera habitual, especialmente para pasar la noche y para nidificar.

La especie está incluida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas dentro del régimen de Protección Especial, por lo que las actuaciones previstas deben realizarse teniendo en cuenta su presencia y evitando afecciones innecesarias sobre la población de aves.

El Cabildo señala que la acumulación prolongada de excrementos, restos y otros residuos derivados de la presencia de las aves ha generado un impacto considerable en el recinto. Por ello, la intervención se ha planteado de forma específica para compatibilizar las labores de limpieza con las medidas de protección de la fauna.

Retirada de residuos y limpieza del palmeral

Los trabajos están coordinados por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo y se desarrollarán de manera progresiva y minuciosa. Entre las actuaciones previstas figura la poda del palmeral, así como la retirada de la suciedad acumulada en diferentes puntos del parque.

La limpieza incluirá también la recogida y separación de residuos en origen, con especial atención a materiales como plásticos, papel y latas. Estos elementos serán posteriormente destinados a los correspondientes procesos de reciclaje.

A las tareas de limpieza se sumará el desescombro del recinto y la retirada de restos de aves mediante procedimientos orientados a mantener unas condiciones higiénicas adecuadas.

El Ayuntamiento de Arrecife colaborará en esta fase proporcionando las bandejas necesarias para facilitar la retirada y posterior gestión de los residuos generados durante la intervención.

Desinfección y eliminación de malos olores

Una vez completadas las labores de retirada de residuos y restos, el plan contempla una fase final de desinfección y desodorización intensiva.

Esta actuación se llevará a cabo mediante productos biocidas homologados y tendrá como finalidad reducir la presencia de posibles focos infecciosos y combatir los malos olores asociados a la acumulación de residuos orgánicos.

La intervención busca así que el Parque de las Garcillas pueda recuperar unas condiciones adecuadas de higiene, seguridad y uso ciudadano, después de un periodo prolongado sin una actuación integral.

Coordinación entre el Cabildo y el Ayuntamiento

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, ha defendido la necesidad de actuar ante la situación de insalubridad detectada en el parque y ha señalado que la intervención debe combinar las necesidades relacionadas con la salud pública con la protección de la fauna local.

Por su parte, el concejal de Limpieza de Arrecife, Jacobo Lemes, ha puesto el foco en la colaboración entre ambas administraciones. El Ayuntamiento participa en la actuación mediante la puesta a disposición de los medios necesarios para facilitar la retirada y gestión de los residuos.