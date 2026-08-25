David Bisbal llega hoy a Lanzarote: horario y todo lo que debes saber de su concierto en Arrecife

David Bisbal será uno de los grandes protagonistas de las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife. El artista almeriense actuará el próximo martes 25 de agosto a las 21:30 horas en la explanada del Recinto Ferial de la capital lanzaroteña, una de las citas musicales más esperadas del programa festivo y que coincidirá con el día grande de las celebraciones.

El concierto pondrá el broche musical a unas fiestas patronales que arrancarán el 14 de agosto y que durante casi dos semanas combinarán grandes nombres de la música, tradiciones canarias, actividades culturales, propuestas familiares y eventos deportivos.

La actuación de Bisbal llega en un momento especial de su carrera, ya que este verano el cantante está recorriendo distintos escenarios con una gira diseñada específicamente para festivales antes de iniciar en octubre su Tour ETERNOS por Latinoamérica.

El artista ha planteado estos conciertos como un recorrido intenso por los temas que han marcado sus más de dos décadas de trayectoria. Un formato de aproximadamente 70 minutos en el que reúne algunos de sus mayores éxitos y canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Un concierto con sus grandes éxitos

El público que acuda al Recinto Ferial de Arrecife podrá escuchar algunos de los temas más reconocibles de David Bisbal, desde sus primeros años de carrera hasta sus trabajos más recientes.

En sus actuaciones de este verano, el cantante está recuperando canciones como 'Ave María', uno de sus himnos más conocidos; 'Bulería', 'Oye el boom', 'Quién me iba a decir', 'Silencio', 'Lloraré las penas', 'Torre de Babel', 'Al-Ándalus', 'Esclavo de sus besos' o 'Camina y ven'.

Además, el repertorio incorpora 'Vivir así es morir de amor', la versión del clásico de Camilo Sesto que Bisbal publicó este mismo año y que se ha sumado a sus actuaciones en directo.

Fuegos artificiales para cerrar las fiestas

El concierto de David Bisbal será la antesala del cierre oficial de San Ginés 2026. Tras la actuación del cantante tendrá lugar el espectáculo de fuegos artificiales que despedirá las fiestas patronales de Arrecife.

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Durante la jornada del 25 de agosto, los ventorrillos tradicionales de la Avenida Vargas permanecerán abiertos desde las 19:00 hasta las 00:00 horas, permitiendo que vecinos y visitantes disfruten del ambiente festivo antes y después del concierto.