Yaiza licita nuevos proyectos que suman 6,5 millones

El Ayuntamiento de Yaiza cuenta con una reserva presupuestaria de 6,5 millones de euros para licitar obras e infraestructuras en el municipio. Entre las actuaciones previstas se encuentran la construcción de la biblioteca y centro sociocultural, las mejoras y dotaciones del campo de fútbol y el alumbrado del casco antiguo del pueblo. Por otra parte, el Ayuntamiento confía en adjudicar el nuevo contrato de recogida de basura con una estimación de 36 millones de euros durante 10 años.

La Corporación abonó seis millones de euros en concepto de suministros, obras y servicios y subvenciones entre los meses de mayo y lo que va de agosto de 2026, una constante de cumplimiento con autónomos, pequeña y mediana empresa y entidades deportivas y de atención social que satisfacen en tiempo y forma las encomiendas municipales. El alcalde, Óscar Noda, señala que «mantenemos el ritmo inversor sin alterar la deuda pública, que sigue en cero euros, y con nuestro municipio en índices de pleno empleo».

El Ayuntamiento abona seis millones de pago a proveedores y ejecuta nuevas obras con un coste de 11 millones

Yaiza tiene obras en ejecución que alcanzan los 11 millones de euros, entre ellas la rehabilitación de la Avenida Papagayo (2,6 millones), acondicionamiento del entorno del terrero de lucha de Uga (1,3), saneamiento de Uga (1,8), ampliación de la cancha de San Marcial del Rubicón (1,3), modernización total de la entrada a Playa Blanca por Femés (1,3), mejora de la cancha de Uga y exteriores del colegio de la localidad (952.000), actualización de los parques infantiles de Marcastell (197.000) y Faro Pechiguera (110.000), construcción de un nuevo vial, Azores, en las proximidades del Centro de Salud de Playa Blanca (924.000) y pendiente además de que la empresa contratista del proyecto de asfaltado y obras de accesibilidad en siete viales de Las Coloradas desarrolle esta iniciativa ya firmada por un millón de euros.