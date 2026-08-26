22 jóvenes de Lanzarote se forman en socorrismo acuático para mejorar su acceso al empleo

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha finalizado una nueva acción formativa dirigida a mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral de los jóvenes de la isla. Un total de 22 personas de entre 16 y 29 años han completado el curso de Socorrismo Acuático incluido en el programa Talento Joven, una iniciativa que busca facilitar la adquisición de competencias profesionales entre jóvenes en situación de desempleo.

La formación ha tenido una duración de 150 horas presenciales y ha contado con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el apoyo del Cabildo de Lanzarote. Los participantes debían estar inscritos en el sistema de Garantía Juvenil para poder acceder a esta acción formativa.

El curso responde, según la entidad organizadora, a la necesidad de contar con personal preparado para desarrollar tareas relacionadas con la prevención, el salvamento y la atención ante emergencias en espacios acuáticos, un ámbito vinculado a instalaciones turísticas, hoteleras, deportivas y de ocio presentes en Lanzarote.

Formación especializada para facilitar el acceso al empleo

Durante las 150 horas de formación, el alumnado ha recibido preparación tanto teórica como práctica relacionada con diferentes situaciones que pueden producirse en entornos acuáticos.

El programa ha incluido contenidos relacionados con el salvamento y socorrismo en piscinas, así como aspectos vinculados a las condiciones sanitarias que deben cumplir estos espacios de uso colectivo. También se han trabajado técnicas destinadas a prevenir accidentes y mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Entre las materias abordadas se encuentra la reanimación cardiopulmonar (RCP), una intervención fundamental ante determinadas situaciones de emergencia. El alumnado también ha aprendido procedimientos de actuación frente a atragantamientos y el manejo del desfibrilador externo semiautomático (DESA).

La formación se ha completado con contenidos sobre prevención de riesgos laborales en entornos acuáticos y el perfeccionamiento de las técnicas de natación, con el objetivo de que los participantes dispongan de una preparación específica para desempeñar las funciones propias del socorrismo.

Una formación vinculada a las necesidades de Lanzarote

La iniciativa se enmarca en el Programa Talento Joven, impulsado por la Cámara de Comercio de España y financiado por el Fondo Social Europeo Plus. En Lanzarote cuenta además con el respaldo del Cabildo insular.

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, Carmen Martinón, ha destacado la importancia de proporcionar a los jóvenes una preparación ajustada a las necesidades del mercado laboral. A su juicio, disponer de trabajadores cualificados en prevención y salvamento puede contribuir tanto a mejorar las oportunidades laborales de los participantes como a reforzar la seguridad en los servicios relacionados con el sector acuático.

Desde el Cabildo de Lanzarote, la consejera de Formación y Empleo Inclusivo, Ascensión Toledo, ha puesto el acento en la colaboración entre instituciones como vía para generar nuevas oportunidades profesionales para la población joven.

La responsable insular considera que este tipo de programas permite ofrecer herramientas de capacitación que pueden ayudar a los jóvenes de Lanzarote y La Graciosa a acceder al mercado laboral con una preparación más especializada.

Colaboración institucional

La clausura de este curso pone de manifiesto la participación conjunta de diferentes organismos en programas destinados a mejorar la empleabilidad juvenil. En este caso, la Cámara de Comercio ha desarrollado la acción formativa con el respaldo financiero del FSE+ y del Cabildo de Lanzarote.

El objetivo es facilitar que jóvenes que actualmente no tienen empleo puedan adquirir conocimientos y habilidades que tengan aplicación directa en el entorno profesional. La formación especializada en socorrismo acuático se vincula, además, con un sector que tiene presencia en buena parte de la actividad turística y de ocio de la isla.

La iniciativa no se limita a las técnicas de rescate. El contenido impartido incorpora también conocimientos relacionados con la prevención de accidentes y la respuesta ante emergencias, dos aspectos esenciales para quienes desarrollan su actividad en piscinas y otros espacios acuáticos.

Talento Joven, un programa dirigido a menores de 30 años

El curso forma parte del programa Talento Joven, promovido por la Cámara de Comercio de España con financiación del Fondo Social Europeo Plus y apoyo de las cámaras territoriales y otras instituciones colaboradoras.

Para los jóvenes participantes, esta formación supone la posibilidad de incorporar una especialización profesional a su perfil y ampliar sus opciones ante futuras ofertas de empleo relacionadas con instalaciones acuáticas, establecimientos turísticos y otros espacios de ocio.

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa mantiene así una línea de trabajo centrada en la formación y mejora de la empleabilidad juvenil, mientras que la participación del Cabildo y la financiación europea permiten desarrollar acciones formativas dirigidas específicamente a este colectivo.