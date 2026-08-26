Arrecife abre en el Parque Temático la primera terraza pública de Lanzarote para familias

El Parque Temático de Arrecife, junto a la playa de El Reducto, estrena esta semana una nueva infraestructura destinada al ocio ciudadano con la apertura de la que el Ayuntamiento define como la primera terraza pública al aire libre de Lanzarote orientada al disfrute familiar. El espacio se localiza en la plaza central de este parque urbano situado junto al litoral de la capital y forma parte de las actuaciones impulsadas para recuperar y revitalizar uno de los principales espacios verdes de la ciudad.

La puesta en marcha de esta iniciativa ha sido posible después de que el Ayuntamiento recuperara recientemente la concesión administrativa sobre estos terrenos ganados al mar, una autorización otorgada por la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario tras un prolongado proceso administrativo.

Durante una comparecencia celebrada en el propio parque este miércoles, 26 de agosto, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, repasó la evolución de este expediente y recordó que la concesión se perdió en 2018. También explicó que la transferencia de competencias en materia de Costas desde la Administración General del Estado al Gobierno de Canarias ha sido uno de los elementos que han marcado la tramitación hasta la obtención de la nueva autorización.

Un gran proyecto para transformar el Parque Temático

La recuperación de la concesión permitirá desarrollar un proyecto de mayor alcance que ya está diseñado por el Ayuntamiento. La propuesta contempla la creación de un gran pulmón verde en este espacio costero, incorporando nuevas zonas deportivas, áreas infantiles, espacios para actividades culturales, cine al aire libre y un parque canino, entre otras instalaciones.

El objetivo municipal es convertir este enclave, situado junto a la playa de El Reducto, en un lugar de referencia para el ocio y la convivencia, aprovechando su ubicación junto al mar y su proximidad a amplias zonas de aparcamiento.

Reformas para recuperar instalaciones que estaban deterioradas

En paralelo a la tramitación administrativa, el Ayuntamiento ha ejecutado diferentes trabajos de mejora y acondicionamiento en el parque. Entre las actuaciones realizadas destacan la rehabilitación integral de los baños públicos, que permanecían deteriorados desde hacía años, así como la mejora de accesos y del entorno de la plaza principal.

También se han llevado a cabo intervenciones desde el área de Parques y Jardines, dirigidas a ampliar y renovar el parque infantil con nuevos elementos de juego adaptados para los más pequeños. Otra de las actuaciones ha sido la recuperación de la fuente ornamental, que vuelve a estar en funcionamiento.

Estas obras continuarán durante los próximos meses con nuevas actuaciones previstas para el verano y el otoño.

Infografía del proyecto de renovación del Parque Temático de Arrecife / La Provincia

Una terraza pública junto al mar y con servicios complementarios

La nueva terraza se inaugurará el jueves 27 de agosto coincidiendo con la noche de la luna llena de agosto y el eclipse lunar. El espacio cuenta con sombrillas de estilo tropical, mesas y taburetes, y se sitúa junto al parque infantil, los aseos rehabilitados y una zona de estacionamiento.

Además, el Ayuntamiento ha previsto complementar esta iniciativa con la instalación de varios food trucks, cuya presencia estará regulada mediante convocatorias públicas y bases específicas. El objetivo es ampliar la oferta de servicios y favorecer una mayor utilización del parque por parte de residentes y visitantes.

La cercanía entre la terraza y las áreas infantiles permitirá que las familias puedan compatibilizar el tiempo de ocio, los paseos y las actividades para los menores en un mismo entorno.

Dinamización comercial y uso ciudadano de los espacios públicos

Desde la Concejalía de Comercio y Turismo, dirigida por Eli Merino, se han impulsado distintas acciones para dinamizar este espacio y fomentar su utilización como punto de encuentro para la ciudadanía.

La apertura de esta terraza se enmarca dentro de una estrategia municipal orientada a reforzar el atractivo de Arrecife como ciudad de servicios, compras, ocio y eventos. El proyecto busca, además, poner en valor espacios públicos que habían permanecido infrautilizados durante años y generar nuevas zonas de convivencia para las familias.

Con esta actuación, el Parque Temático inicia una nueva etapa marcada por la recuperación de infraestructuras, la mejora de equipamientos y la futura creación de nuevas áreas verdes y de ocio que transformarán uno de los principales espacios urbanos de la capital lanzaroteña.