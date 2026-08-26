Arrecife despide San Ginés con 30.000 personas en el concierto de Bisbal y 50.000 en los fuegos artificiales

Arrecife puso en la noche del martes, 25 de agosto, el punto final a las Fiestas de San Ginés 2026 con una noche multitudinaria marcada por la música y los tradicionales fuegos artificiales. Según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de Arrecife, unas 30.000 personas asistieron al concierto de David Bisbal, mientras que alrededor de 50.000 se concentraron a lo largo del litoral de la capital de Lanzarote para contemplar el espectáculo pirotécnico que puso fin a las celebraciones.

La jornada coincidió con la festividad de San Ginés, patrón de Arrecife. Las fiestas se habían desarrollado desde el 14 de agosto con una programación que combinó conciertos, actividades culturales, tradiciones populares, propuestas deportivas y actos dirigidos a diferentes públicos. El propio Consistorio había anunciado que el 25 de agosto sería la fecha de cierre con la actuación del cantante almeriense y los fuegos artificiales.

El Ayuntamiento ha valorado de forma positiva la participación ciudadana durante la celebración. El teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, destacó la respuesta tanto de residentes como de visitantes y señaló que la actuación de Bisbal y el espectáculo pirotécnico contribuyeron al cierre de las fiestas.

Publicación de Facebook sobre el concierto de David Bisbal en las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife.

David Bisbal reúne a unas 30.000 personas

El principal reclamo musical de la última noche fue David Bisbal, que actuó en la explanada del Recinto Ferial de Arrecife. El concierto, que comenzó a las 21:30 horas, congregó a cerca de 30.000 personas, según los datos difundidos por el Ayuntamiento. La entrada era gratuita, tal y como había anunciado previamente el Consistorio.

El cantante almeriense ofreció durante cerca de dos horas un recorrido por algunos de los temas más conocidos de su trayectoria. Su actuación estuvo acompañada por una constante respuesta del público, que coreó varias de sus canciones durante la noche.

La actuación también tuvo referencias a Arrecife, Lanzarote y Canarias, además de menciones relacionadas con Andalucía y con los vínculos culturales existentes entre ambas orillas del Atlántico.

El concierto de David Bisbal en las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife, en imágenes / La Provincia

El concierto sirvió así como cierre musical de un programa de fiestas que durante casi dos semanas llevó diferentes propuestas a espacios de la capital lanzaroteña. Entre ellas estuvieron los tradicionales ventorrillos de la Avenida de Vargas, festivales folclóricos, actividades culturales y actuaciones musicales.

Los fuegos artificiales atraen a unas 50.000 personas

Tras finalizar el concierto, llegó otro de los momentos más esperados de la noche: los fuegos artificiales de San Ginés.

El espectáculo pirotécnico iluminó el cielo de Arrecife mientras unas 50.000 personas, según las estimaciones municipales, se repartían por distintos puntos del litoral de la capital para seguir el lanzamiento.

Fuegos artificiales en las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife. / La Provincia

Doce días de fiestas en Arrecife

Las Fiestas de San Ginés 2026 comenzaron el 14 de agosto con el pregón pronunciado por el deportista lanzaroteño Hécher Sosa y se prolongaron hasta el día 25. El programa diseñado por el Ayuntamiento incluyó propuestas musicales y culturales junto a actividades relacionadas con las tradiciones de la capital.