La Casa Museo del Campesino de Lanzarote reabre con un nuevo recorrido sobre la vida rural de la isla

La Casa Museo del Campesino, situada en el centro de Lanzarote (municipio de San Bartolomé), ha reabierto sus puertas con una propuesta renovada que busca acercar al visitante a la historia del campo de la isla y a las dificultades que durante generaciones afrontaron agricultores y ganaderos para trabajar un territorio marcado por la escasez de agua, el viento y los suelos volcánicos.

El espacio, gestionado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote, plantea ahora una visita que combina la explicación de informadores con un recorrido autoguiado mediante códigos QR. La nueva propuesta pretende conectar los elementos arquitectónicos y etnográficos del conjunto con aspectos como el sector primario, la identidad cultural y la relación de la población con el territorio.

La visita gira en torno a la conocida Escultura de la Fecundidad, creada por César Manrique sobre la Peña de Tajaste como homenaje a quienes hicieron posible el aprovechamiento agrícola de Lanzarote en unas condiciones especialmente complicadas.

Un recorrido por la vida cotidiana del campesinado

La nueva propuesta no se limita a mostrar objetos antiguos. El recorrido pretende explicar cómo se organizaba la vida en el campo y cómo se aprovechaban los recursos disponibles en una isla con pocas lluvias y unas condiciones naturales difíciles.

Entre los elementos que forman parte de la visita se encuentran una era, un aljibe y diferentes herramientas y utensilios relacionados con las labores tradicionales. También se muestra la silla utilizada para montar el camello y el serón, un recipiente que se colocaba sobre el animal y que podía transportar arena u otros materiales pesados.

Casa Museo El Campesino en Lanzarote / La Provincia

Otro de los espacios destacados es una vivienda tradicional, diseñada para adaptarse a las condiciones climáticas y a las necesidades de sus habitantes. La distribución alrededor de patios protegidos, los muros gruesos y los sistemas destinados a recoger el agua de lluvia responden a una arquitectura basada principalmente en la utilidad.

En este contexto, los objetos domésticos tenían con frecuencia más de una función. Las cajas de madera podían utilizarse como asientos y lugares de almacenamiento, mientras que los llamados catres de viento podían recogerse durante el día para disponer de mayor espacio dentro de las viviendas.

La exposición pone así el foco en una forma de vida en la que el aprovechamiento de los recursos y la adaptación al entorno eran fundamentales.

Las erupciones de Timanfaya y el nacimiento de una agricultura singular

Uno de los contenidos centrales del recorrido son las erupciones volcánicas que se produjeron entre 1730 y 1736. La transformación del paisaje provocada por aquellas erupciones terminó dando lugar a una particular forma de cultivo basada en el aprovechamiento de las cenizas volcánicas.

La ceniza, conocida localmente como picón o arena volcánica en distintos contextos, permite reducir la pérdida de humedad del suelo y proteger los cultivos frente a unas condiciones de lluvia escasa. Esta técnica agrícola se convirtió con el paso del tiempo en una de las señas de identidad del paisaje rural de Lanzarote.

La relación entre volcanismo y agricultura constituye, por tanto, uno de los ejes de la nueva visita, que plantea una lectura del territorio en la que naturaleza y actividad humana están estrechamente relacionadas.

Casa Museo El Campesino en Lanzarote / La Provincia

Gofio, artesanía y memoria de Lanzarote

El recorrido también se detiene en algunos de los elementos que han formado parte de la alimentación y de la economía tradicional de la isla. Entre ellos destaca el gofio, un alimento fundamental durante generaciones y todavía presente en la gastronomía canaria.

La visita incorpora además una tahona, espacios relacionados con los arados y referencias a diferentes oficios artesanales. Algunos de ellos continúan activos en la actualidad, mientras que otros han desaparecido o han quedado reducidos a la memoria de generaciones anteriores.

La tasca, la cerámica y la figura de Dorotea Armas forman igualmente parte del relato. Todos estos contenidos se integran en una propuesta que pretende mostrar el patrimonio rural no como una sucesión de objetos aislados, sino como un conjunto relacionado con la historia social y económica de Lanzarote.

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo plantean de este modo una lectura que combina arte, naturaleza, cultura, identidad y memoria.

Una visita presencial y también autoguiada

La experiencia cuenta con personal informador que acompaña a los visitantes y facilita la interpretación de los distintos espacios. Al mismo tiempo, quienes prefieran realizar el recorrido a su ritmo pueden utilizar una autoguía mediante códigos QR, que permite acceder a contenidos adicionales desde dispositivos móviles.

La guía puede consultarse a través de la página oficial de los CACT, donde se detalla el recorrido de la Casa Museo del Campesino.

El consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, ha señalado que la renovación busca explicar la relación entre el pasado y el presente de Lanzarote a través de las herramientas, las costumbres y el esfuerzo de quienes trabajaron la tierra.

La iniciativa se integra en la red de espacios culturales y turísticos vinculados a la obra de César Manrique en Lanzarote. La propia escultura situada junto a la Casa Museo constituye uno de los elementos más reconocibles del conjunto y sirve como punto de partida para abordar la relación entre el artista, el paisaje y la identidad insular.

Horario y acceso a la Casa Museo del Campesino

La Casa Museo del Campesino abre todos los días de la semana, de 10:00 a 18:00 horas. El acceso a la visita es gratuito.

La reapertura plantea así un recorrido destinado tanto a residentes como a visitantes que quieran conocer aspectos de la historia rural de Lanzarote. Más allá de los utensilios y construcciones conservados, la propuesta busca explicar las soluciones que desarrolló la población para vivir y trabajar en un territorio condicionado por el clima, el agua y el origen volcánico del suelo.