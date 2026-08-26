El Consorcio del Agua de Lanzarote renueva 340 metros de la red de abastecimiento de Los Valles

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha iniciado una nueva actuación para renovar parte de la red de abastecimiento de Los Valles, en el municipio de Teguise, con el objetivo de mejorar las condiciones del suministro de agua potable en esta localidad.

Los trabajos se desarrollarán en la calle Mamerto Pérez, donde está previsto sustituir conducciones que han quedado obsoletas por nuevas instalaciones. La intervención busca mejorar aspectos como la presión, la continuidad y la fiabilidad del abastecimiento, además de reducir el impacto que puedan tener futuras averías sobre el servicio.

La obra contempla la renovación de aproximadamente 340 metros de tuberías, mediante la instalación de dos nuevas conducciones y la adecuación de los puntos de suministro que se vean afectados por los trabajos.

El proyecto dispone de un presupuesto de adjudicación superior a 80.000 euros y ha sido adjudicado a la UTE Renovaciones Redes. El plazo previsto para completar la actuación es de tres meses, según la información facilitada por el Consorcio.

La intervención forma parte del proceso de modernización de las infraestructuras hidráulicas que se está desarrollando de manera progresiva en distintos puntos de Lanzarote.

El objetivo es reducir averías y mejorar la presión

La renovación prevista en Los Valles no se limita a sustituir unas tuberías por otras. La nueva configuración de la red permitirá mejorar el funcionamiento hidráulico de este tramo, al tiempo que facilitará un mayor control sobre las variaciones de presión.

Este aspecto resulta relevante para garantizar un suministro más estable. Las conducciones deterioradas o con problemas recurrentes pueden generar incidencias que afectan al abastecimiento de los vecinos. La renovación preventiva pretende precisamente actuar antes de que estos problemas se conviertan en averías que obliguen a realizar intervenciones de emergencia.

Domingo Cejas (i), en primera línea, junto a Olivia Duque y Eugenio Robayna, en Los Valles, en el municipio de Teguise / La Provincia

El Consorcio del Agua señala que las obras responden a una planificación basada en las necesidades detectadas en las redes. Para establecer las prioridades se tienen en cuenta tanto la información técnica disponible como el conocimiento adquirido por los equipos que trabajan de forma habitual en el mantenimiento de las infraestructuras.

El propósito es avanzar paulatinamente hacia un modelo en el que tenga más peso la renovación preventiva frente a una gestión centrada principalmente en reparar las averías una vez que se producen.

El conocimiento de los técnicos, clave para decidir las prioridades

El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, ha destacado el trabajo del personal del Servicio de Aguas de Lanzarote y La Graciosa a la hora de determinar qué tramos necesitan una intervención con mayor urgencia.

Según ha explicado, los profesionales que trabajan diariamente sobre la red disponen de un conocimiento directo de su funcionamiento y de los puntos donde se concentran las incidencias. Esa experiencia se combina con los datos técnicos para establecer las prioridades de las actuaciones.

El responsable insular defiende así una estrategia basada en intervenir de manera progresiva sobre las infraestructuras que presentan mayores necesidades, en lugar de limitarse a actuar cuando aparecen averías.

En este sentido, Cejas sostiene que la mejora del servicio de abastecimiento requiere actuar sobre toda la cadena del agua, desde la producción hasta la distribución y el mantenimiento. El aumento de la disponibilidad de agua, por sí solo, no garantiza un mejor suministro si las redes de distribución presentan deficiencias.

Los trabajos se coordinarán con la planificación de Teguise

La actuación hidráulica también se ha planteado en coordinación con el Ayuntamiento de Teguise, especialmente con las actuaciones previstas en las calles de Los Valles.

La alcaldesa, Olivia Duque, ha valorado que la renovación de las canalizaciones se ejecute antes de intervenir sobre la vía pública. Esta planificación permite que, una vez terminados los trabajos relacionados con el abastecimiento, el Ayuntamiento pueda acometer posteriormente el asfaltado con mayor seguridad y evitar que una calle recién acondicionada tenga que volver a abrirse por una obra hidráulica.

La coordinación entre administraciones pretende, de esta forma, evitar actuaciones duplicadas y aprovechar mejor los recursos destinados a las obras públicas.

Desde el Ayuntamiento de Teguise recuerdan que este modelo de trabajo conjunto ya se ha utilizado anteriormente en Tiagua y Soo, dos localidades del municipio donde se han coordinado intervenciones hidráulicas con la planificación municipal.

La institución municipal considera que esta colaboración permite organizar de manera más eficiente las actuaciones que se desarrollan en los diferentes pueblos de Teguise y reducir las molestias derivadas de las obras.