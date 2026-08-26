El Rancho de Pascuas de Yaiza cumple 55 años y abrirá este viernes con su pregón las Fiestas de Los Remedios

El Rancho de Pascuas de Yaiza será el encargado de inaugurar el viernes, 28 de agosto, las Fiestas de Los Remedios, una de las principales celebraciones del municipio lanzaroteño. El acto tendrá un significado especial para la agrupación, que este año alcanza los 55 años de trayectoria vinculada a la música tradicional y a una manifestación cultural estrechamente relacionada con las celebraciones navideñas de Canarias.

El pregón está previsto a las 20:00 horas en la Plaza de Los Remedios. Sus integrantes asumirán así el protagonismo de la apertura de unas fiestas dedicadas a la patrona de Yaiza, en un momento especialmente simbólico para una formación que lleva más de medio siglo manteniendo vivo parte del repertorio y de las costumbres asociadas a los ranchos de Pascuas.

La presencia del grupo durante el mes de agosto supondrá, además, un adelanto poco habitual de unos sonidos que tradicionalmente se escuchan durante la Navidad. Los ranchos están ligados históricamente a los cantos y celebraciones del periodo de Pascua, aunque su valor como expresión de la cultura popular trasciende el calendario navideño.

Actualmente, el Rancho de Pascuas de Yaiza está formado por 25 componentes. Su continuidad ha permitido conservar una parte de una tradición musical que forma parte de la historia cultural de Lanzarote.

El pregón podrá seguirse también desde fuera del municipio a través de los canales digitales del Ayuntamiento de Yaiza, tanto mediante su página web oficial como en su canal municipal de YouTube. La programación y posibles actualizaciones pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de Yaiza.

Una agrupación creada en 1971

La historia del Rancho de Pascuas de Yaiza comenzó en 1971, cuando el entonces párroco del municipio, Antonio Parrilla, impulsó la creación de la agrupación con la participación de jóvenes de Yaiza y de otros núcleos próximos.

Desde aquella primera etapa, el grupo ha permanecido vinculado a diferentes manifestaciones tradicionales de la localidad. Su actividad se ha centrado especialmente en conservar los cantos y los acompañamientos musicales propios de los ranchos, una tradición en la que confluyen elementos religiosos, musicales y populares.

Los ranchos tienen una larga trayectoria en el Archipiélago. De hecho, el Gobierno de Canarias concedió en 2006 la Medalla de Oro de Canarias a los Ranchos de Canarias, tanto de Ánimas como de Pascuas, en reconocimiento a su aportación a la tradición musical y religiosa de las islas. El decreto oficial destaca el papel de estas agrupaciones como parte de las tradiciones vivas del Archipiélago.

Publicación de Facebook sobre las Fiestas de Los Remedios 2026 en Yaiza.

La resolución institucional explica, además, que los ranchos tienen sus raíces históricas en prácticas desarrolladas desde el siglo XVI y que los Ranchos de Pascua quedaron vinculados posteriormente a las celebraciones navideñas. En 2006 se contabilizaban siete Ranchos de Pascua en Lanzarote, entre ellos el de Yaiza.

Una tradición reconocida por su valor cultural

El reconocimiento recibido en 2006 situó a los ranchos entre las manifestaciones tradicionales consideradas especialmente relevantes para la identidad cultural de Canarias. En el caso de Lanzarote, estas agrupaciones han mantenido una presencia destacada en distintos municipios y celebraciones.

El Rancho de Pascuas de Yaiza participa habitualmente en actos relacionados con la Navidad. Entre ellos se encuentra la inauguración del belén de Yaiza, una instalación que el Ayuntamiento considera una de las representaciones navideñas con mayor tradición y afluencia de la isla.

La trayectoria de la agrupación también está vinculada a varias generaciones de vecinos. El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, formó parte del Rancho de Pascuas en el pasado y ha puesto el acento en el significado de que la formación protagonice el pregón precisamente cuando cumple 55 años.

El concejal de Festejos, Daniel Medina, ha destacado igualmente el componente intergeneracional de esta expresión cultural y la importancia de Lanzarote en la conservación de los ranchos de Pascuas.

El Rancho de Pascuas de Yaiza, delante de la iglesia de Los Remedios, patrona del municipio / La Provincia

El Festival Rubicón continuará la jornada del viernes

El pregón no será el único acto destacado del comienzo de las fiestas. La programación del viernes continuará con el Festival Rubicón, una cita dedicada a la música y a distintas expresiones de la cultura tradicional canaria.

La agrupación folclórica anfitriona reunirá a solistas y parejas procedentes de distintas formaciones de Lanzarote. El encuentro prestará especial atención al verso y a las manifestaciones de la cultura popular, dentro de una programación que combina las tradiciones locales con otros espectáculos.

La romería-ofrenda recorrerá Yaiza el sábado

El programa continuará el sábado 29 de agosto con uno de los actos más arraigados de las celebraciones: la romería-ofrenda tradicional.

La comitiva saldrá a las 18:00 horas desde el aparcamiento del campo de fútbol y avanzará por las calles de Yaiza hasta llegar a las inmediaciones de la iglesia, donde está previsto que concluya el recorrido alrededor de las 20:00 horas.

La jornada incluirá también la elección de magas y magos, además de una noche protagonizada por las parrandas. La combinación de romería, vestimenta tradicional, música y participación vecinal volverá a situar el folclore en el centro de las fiestas.

Las celebraciones de Los Remedios tienen su jornada principal el 8 de septiembre, fecha que el propio Ayuntamiento identifica como el día grande de las fiestas de la localidad.

Los autos locos llegan por primera vez al programa

Entre las novedades de esta edición figura una carrera de autos locos, prevista para el domingo 30 de agosto a partir de las 12:30 horas en el entorno de la Plaza de la Alameda.

La prueba contará con 11 vehículos inscritos y se desarrollará sobre un recorrido de aproximadamente 500 metros. Los participantes utilizarán vehículos construidos de forma artesanal y sin motor, que deberán desplazarse aprovechando la fuerza de la inercia.

Las bases publicadas por el Ayuntamiento establecen que los vehículos pueden presentar diferentes diseños y formas, pero no pueden incorporar motores ni pedales. La iniciativa supone la incorporación de una propuesta de carácter más lúdico a un programa en el que tienen un peso importante los actos religiosos, las romerías y las actividades relacionadas con la cultura popular.

El día grande será el 8 de septiembre

Las Fiestas de Los Remedios se prolongarán hasta el 9 de septiembre, aunque la fecha central será el 8 de septiembre, cuando Yaiza celebrará los principales actos religiosos en honor a su patrona.

La jornada incluirá la función religiosa solemne y la posterior procesión. El programa festivo concluirá con un concierto de Efecto Pasillo, que pondrá el cierre musical al día grande.