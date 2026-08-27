Arrecife propone para sanción a tres restaurantes de la zona del Charco de San Ginés por tirar residuos en la calle

Tres establecimientos de restauración de la zona del Charco de San Ginés, en Arrecife, han sido propuestos para sanción después de que el Ayuntamiento detectara el depósito reiterado de residuos en la vía pública.

La actuación se enmarca en la aplicación de la nueva Ordenanza de Limpieza y Sostenibilidad de Arrecife, que establece nuevas obligaciones para ciudadanos y actividades económicas y refuerza el control sobre la gestión de los residuos.

Según ha informado el Consistorio este jueves, la intervención comenzó después de recibir numerosas quejas vecinales relacionadas con la presencia habitual de bolsas de basura fuera de los contenedores en esta zona de la capital lanzaroteña.

La Concejalía de Limpieza, dirigida por Jacobo Lemes, coordinó ayer un dispositivo de vigilancia destinado a comprobar el origen de los residuos y determinar quiénes estaban realizando los vertidos.

La nueva ordenanza municipal plantea un modelo de gestión basado en la prevención, la reducción de residuos, el reciclaje y la corresponsabilidad entre Administración, ciudadanía y actividades económicas. El Ayuntamiento explica que el texto actualiza la regulación de la limpieza urbana y establece mecanismos de inspección y control.

Los residuos llegaron a ocupar parte de la acera

Durante el dispositivo realizado en la calle Pérez Galdós, los efectivos permanecieron varias horas en la zona para observar directamente el comportamiento de los establecimientos señalados.

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, durante la vigilancia pudieron comprobar cómo trabajadores de diferentes negocios de restauración depositaban grandes bolsas de basura sobre la acera, sin introducirlas en el contenedor correspondiente.

El Consistorio señala que el contenedor se encontraba vacío en ese momento, por lo que los residuos podrían haber sido depositados en su interior.

Bolsas de basura sobre la acera de un restaurante de la zona del Charco de San Ginés / La Provincia

El volumen de las bolsas provocó además que parte de la acera quedara ocupada, dificultando el paso de los peatones y afectando al uso normal del espacio público.

Una vez constatados los hechos, los responsables municipales procedieron a comprobar de qué establecimientos procedían los residuos y contactaron con sus responsables.

El Ayuntamiento sostiene que los negocios implicados no disponían del contrato de gestión de residuos asociado a su actividad que considera preceptivo y que ya habían recibido advertencias anteriores sobre la necesidad de gestionar correctamente los residuos generados.

El Ayuntamiento prepara las propuestas de sanción

La actuación se ha traducido en el levantamiento de actas y en la propuesta de sanción para tres establecimientos de restauración. Se trata, por tanto, de un procedimiento derivado de las infracciones detectadas y no de una sanción que pueda considerarse firme únicamente con el levantamiento del acta.

La actuación municipal se fundamenta en la normativa local sobre limpieza y gestión de residuos. La nueva regulación de Arrecife establece un marco específico para ordenar la recogida y el depósito de los residuos y contempla un régimen de infracciones y sanciones.

El texto de la ordenanza reguladora de los residuos urbanos y la economía circular, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, incluye capítulos específicos dedicados a las infracciones y a las sanciones aplicables en función de su gravedad.

El Ayuntamiento también dispone de una unidad destinada a centralizar y tramitar expedientes relacionados con el incumplimiento de diferentes ordenanzas municipales, incluidas las vinculadas a la limpieza y los residuos.

La vigilancia continuará en los puntos con más incidencias

El concejal de Limpieza, Jacobo Lemes, ha defendido que el mantenimiento de los espacios públicos requiere la colaboración de todos los sectores y ha advertido de que las actividades económicas deben cumplir las obligaciones establecidas en la normativa municipal.

En este caso, la actuación se produce después de que los servicios municipales recibieran avisos reiterados de vecinos sobre el abandono de residuos en el entorno del Charco.

El Ayuntamiento ha anunciado que los dispositivos de vigilancia continuarán en aquellos puntos donde se detecten incumplimientos repetidos o exista un número significativo de quejas ciudadanas.

La intención declarada por la Concejalía es actuar sobre las conductas que generan suciedad en las calles y mejorar el cumplimiento de las normas de depósito y gestión de residuos.

Basura sobre la acera en la calle Pérez Galdós de restaurantes de la zona del Charco de San Ginés, en Arrecife / La Provincia

No es la primera vez este año que el Ayuntamiento de Arrecife desarrolla actuaciones de este tipo. En mayo informó de que, entre el 1 de febrero y esa fecha, había realizado 69 intervenciones relacionadas con vertidos ilegales de enseres y residuos, de las que 42 habían derivado en propuestas de sanción: seis correspondientes a empresas y 36 a particulares.

La nueva normativa refuerza las obligaciones sobre los residuos

La Ordenanza de Limpieza y Sostenibilidad aprobada por Arrecife en 2026 supone una actualización del marco municipal relacionado con la limpieza urbana y la gestión de residuos.

Entre sus objetivos se encuentra avanzar hacia un modelo basado en la prevención de la generación de basura, la reutilización, el reciclaje y la economía circular. La regulación también establece derechos y obligaciones para vecinos, empresas y otras entidades que desarrollan actividades en el municipio.

El Ayuntamiento señala que la normativa pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones y establecer una mayor claridad sobre cómo deben gestionarse los distintos tipos de residuos.

En el caso de los establecimientos de restauración, la correcta gestión de los residuos generados por la actividad adquiere especial importancia debido al volumen de basura que pueden producir diariamente.

La propia normativa municipal contempla distintos sistemas de gestión y recogida dependiendo de la naturaleza y procedencia de los residuos. Por ello, el depósito de bolsas en la vía pública fuera de los sistemas establecidos puede dar lugar a actuaciones de inspección y, cuando corresponda, a procedimientos sancionadores.