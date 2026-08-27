Arrecife reabre los baños públicos del Parque Temático tras años cerrados junto a El Reducto

El Ayuntamiento de Arrecife reabrirá este jueves 27 de agosto los baños públicos situados en el Parque Temático, a pocos metros de la playa de El Reducto, después de permanecer cerrados durante años.

Las instalaciones han sido sometidas a una rehabilitación integral y volverán a prestar servicio tanto a los residentes como a los visitantes que utilizan este espacio próximo a la playa de El Reducto de la capital lanzaroteña.

Los aseos se encuentran cerca del Intercambiador de Guaguas y junto a la nueva terraza pública que el Consistorio estrena en este enclave. También darán servicio al parque infantil de la zona, que ha sido ampliado, acondicionado y adaptado para mejorar su accesibilidad.

La intervención forma parte de las actuaciones de mantenimiento y recuperación que el Ayuntamiento está desarrollando en el Parque Temático, un espacio que durante los últimos años había presentado diferentes problemas de conservación.

El Consistorio sostiene que la recuperación de estas instalaciones ha sido posible después de que se haya desbloqueado la situación administrativa relacionada con la ocupación de los terrenos sobre los que se asienta el parque.

El origen del problema está en la concesión de los terrenos

El Parque Temático se encuentra sobre terrenos ganados al mar y sometidos al régimen del dominio público marítimo-terrestre, por lo que su utilización está condicionada por la normativa de Costas.

Según el Consistorio, tras la pérdida de la concesión administrativa de Costas en el año 2018, con la socialista "Eva de Anta en la Alcaldía de Arrecife, la zona quedó en estado de abandono y los baños cerrados al público".

Estado de abandono en el que estaban los baños públicos del Parque Temático de Arrecife / La Provincia

A partir de ese momento, el Consistorio inició los trámites para obtener un nuevo título que permitiera mantener y recuperar las instalaciones existentes en este espacio.

La Ley de Costas establece que la ocupación del dominio público marítimo-terrestre mediante obras o instalaciones no desmontables requiere una concesión previa. La legislación también contempla diferentes causas de extinción de estos títulos, entre ellas el vencimiento del plazo o la caducidad.

La normativa estatal permite, además, solicitar la prórroga de determinadas concesiones anteriores a la reforma de 2013 siempre que se cumplan los requisitos establecidos y la petición se formule antes de que finalice el periodo de vigencia correspondiente.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha relacionado públicamente la situación de abandono con la pérdida de la anterior concesión y ha cuestionado la gestión realizada durante aquella etapa. Esta valoración corresponde al actual grupo de gobierno y se enmarca en el debate político sobre la gestión de los terrenos.

Canarias tramitó la nueva concesión para el Parque Temático

El Ayuntamiento asegura que la Administración autonómica ha comunicado recientemente la aprobación de la nueva concesión sobre una superficie cercana a los 40.000 metros cuadrados, lo que permitirá avanzar en la recuperación de este espacio público.

La gestión de determinadas competencias en materia de costas corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro del marco competencial establecido para la gestión del litoral. En este caso, la propia Administración autonómica publicó en abril de 2026 el anuncio de información pública relativo a la solicitud de concesión promovida por el Ayuntamiento de Arrecife para la reforma del Parque Temático.

El expediente autonómico identifica expresamente el proyecto de reforma del Parque Temático de Arrecife y señala que la solicitud afecta a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Interior de los baños del Parque Temático de Arrecife, en estado de abandono / La Provincia

Una primera actuación centrada en los baños y el entorno

El alcalde, que también dirige directamente la Concejalía de Obras, ha destinado cuadrillas de operarios municipales a las labores de acondicionamiento del Parque Temático.

La primera actuación ya terminada ha sido la rehabilitación de los baños. Los trabajos han incluido la adecuación de las instalaciones y la mejora de su entorno inmediato, incluida la plaza próxima.

Uno de los aseos está adaptado para personas con movilidad reducida, de manera que el espacio recuperado incorpora también un elemento de accesibilidad.

La reapertura permitirá atender las necesidades de quienes utilizan diariamente esta zona de Arrecife, especialmente por su proximidad a El Reducto, al intercambiador y a diferentes áreas de ocio.

El Ayuntamiento pretende además que los baños sirvan al renovado parque infantil. Esta instalación ha sido ampliada y acondicionada durante el actual mandato municipal y cuenta con medidas destinadas a facilitar su utilización por parte de niños con diferentes necesidades.

Una nueva terraza pública junto al litoral

La recuperación de los baños coincide con la puesta en servicio de una nueva terraza pública en el Parque Temático. El espacio está planteado como una zona de estancia y ocio familiar y se incorpora a las áreas de uso público existentes en este enclave.

La actuación busca mejorar las condiciones de un espacio situado en una de las zonas más transitadas de la capital, especialmente por su proximidad a la playa de El Reducto y a las conexiones de transporte público.

Para el Ayuntamiento, la apertura de los baños representa una primera intervención dentro de un proyecto de mayor alcance para recuperar progresivamente el Parque Temático.

El Ayuntamiento anuncia un proyecto de mayor dimensión para 2027

La recuperación de las instalaciones no terminará con los trabajos ejecutados este verano. El alcalde ha anunciado que el Consistorio prevé licitar en 2027 un proyecto de mayor envergadura para transformar este espacio.

Según ha explicado De León, la propuesta contempla la creación de un gran pulmón verde, además de nuevas zonas destinadas al uso público.

El proyecto anunciado se plantea sobre la amplia superficie del Parque Temático y pretende aprovechar la recuperación de la concesión para actuar de forma global sobre un enclave que, según el Ayuntamiento, ha acumulado durante años necesidades de mantenimiento y renovación.

No obstante, la futura transformación dependerá de la tramitación administrativa y de la posterior licitación del proyecto. Por ahora, las actuaciones que ya se han completado permiten recuperar servicios básicos y espacios concretos para los usuarios.