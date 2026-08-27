El Cabildo de Lanzarote adjudica Senderos Educativos por 227.344 euros para acercar el patrimonio a los escolares

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha adjudicado el programa Senderos Educativos, una iniciativa de educación ambiental e interpretación del patrimonio que utilizará los espacios naturales de la isla como aulas al aire libre. El servicio, impulsado desde el Área de Medio Ambiente y aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, contará con una inversión de 227.344,62 euros y tendrá una duración de tres años.

La propuesta busca acercar a la comunidad educativa a los valores naturales, paisajísticos y agrícolas de Lanzarote mediante rutas interpretativas adaptadas a las diferentes etapas escolares. El objetivo es que el alumnado pueda conocer sobre el terreno las características del territorio y comprender la importancia de conservar los espacios naturales y los elementos que forman parte de la identidad de la isla.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha defendido que el contacto directo con el territorio permite complementar los contenidos que se trabajan en las aulas y favorecer el conocimiento del patrimonio insular entre las nuevas generaciones.

Un programa para conocer el paisaje y la biodiversidad

El contrato ha sido adjudicado a Taboire S.L., por el importe de 227.344,62 euros. La empresa se encargará de desarrollar durante los próximos tres años las distintas actividades previstas dentro del programa.

Los senderos y espacios naturales de Lanzarote y La Graciosa se convierten así en escenarios para explicar al alumnado cuestiones relacionadas con la biodiversidad, el paisaje, los usos tradicionales del territorio y los valores ambientales de las islas.

Sendero escolar del Aula de la Naturaleza de Máguez. / La Provincia

El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, ha destacado precisamente que recorrer estos espacios permite observar directamente cómo se ha configurado el paisaje insular y cuál ha sido la relación entre la población y el territorio a lo largo del tiempo.

Los contenidos y las rutas se adaptan a las edades de los participantes, de manera que el programa puede dirigirse a alumnado de diferentes niveles educativos. La actividad combina el recorrido por los enclaves seleccionados con explicaciones destinadas a facilitar la comprensión de los elementos naturales y culturales presentes en cada zona.

Más de 3.000 estudiantes participaron durante el curso 2025-2026

La edición anterior de Senderos Educativos contó con una participación significativa de la comunidad escolar de Lanzarote. Durante el curso 2025-2026, un total de 154 grupos escolares, integrados por más de 3.000 alumnos y alumnas de distintas etapas educativas, participaron en las rutas interpretativas.

Los recorridos se seleccionaron teniendo en cuenta las características y necesidades de cada grupo de edad. Entre los itinerarios con mayor demanda estuvieron Erizo Helechín y Piedra Mágica, destinados al alumnado de Educación Infantil; Volcán del Cuervo, dentro de las actividades para Primaria; y Caletón Blanco, para estudiantes de Secundaria.

La variedad de localizaciones permite abordar diferentes aspectos del territorio y adaptar las explicaciones a los conocimientos de los participantes.

El patrimonio agrícola de Lanzarote también forma parte del aprendizaje

El programa adquiere especial relevancia en un territorio con unas características agrícolas y ambientales singulares. La nota del Cabildo vincula además esta labor divulgativa con el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de los sistemas agrícolas de Lanzarote desarrollados en jable y arenas volcánicas como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Este reconocimiento pone el foco en sistemas agrícolas que mantienen una relación estrecha entre las prácticas tradicionales, el entorno y los recursos naturales. La conservación de estos conocimientos forma parte de los objetivos asociados a este tipo de patrimonio.

En el caso de Lanzarote, el conocimiento de estas prácticas permite explicar al alumnado cómo generaciones de agricultores han desarrollado formas de cultivo adaptadas a las condiciones ambientales de la isla y cómo estas actividades han contribuido a configurar el paisaje.

De esta manera, Senderos Educativos no se limita al patrimonio natural, sino que permite abordar la relación existente entre naturaleza, agricultura tradicional y actividad humana.