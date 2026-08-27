Cuatro especialistas en Medicina de Familia de Lanzarote analizan los avances en el tratamiento del colesterol

Cuatro profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria de Atención Primaria del Área de Salud de Lanzarote han participado en un trabajo científico publicado en la revista Medicina de Familia. SEMERGEN, centrado en las nuevas estrategias para abordar la dislipemia y, en particular, en el papel de los inhibidores de PCSK9 en personas con un riesgo cardiovascular elevado.

El trabajo ha sido elaborado por las especialistas en Medicina de Familia Yulene Larrañaga y María Yanes, junto a las residentes Susana Espinosa y Carla Betancor. La publicación refleja la actividad investigadora que se desarrolla dentro de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote y pone el foco en la actualización de conocimientos relacionados con uno de los principales factores asociados a las enfermedades cardiovasculares.

La investigación y la formación continuada forman parte también del trabajo desarrollado desde Atención Primaria, donde la prevención, la detección de factores de riesgo y el seguimiento de los pacientes tienen un papel relevante.

El colesterol LDL, uno de los principales factores de riesgo

El artículo revisa la evidencia disponible sobre las alternativas terapéuticas destinadas a reducir el colesterol LDL, conocido habitualmente como colesterol de baja densidad. Los niveles elevados de LDL están relacionados con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, por lo que su control constituye una parte importante de las estrategias de prevención.

Las autoras centran buena parte del análisis en los inhibidores de PCSK9, un grupo de medicamentos que puede utilizarse en determinados pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto cuando no se alcanzan los objetivos de colesterol mediante los tratamientos habituales.

Los inhibidores de PCSK9, una alternativa para pacientes de alto riesgo

El trabajo realizado desde Lanzarote aborda el papel que han adquirido los inhibidores de PCSK9 dentro de las opciones disponibles para reducir el colesterol LDL.

De acuerdo con la revisión realizada por las profesionales, estos tratamientos permiten obtener reducciones importantes y sostenidas del LDL y pueden contribuir a disminuir el riesgo de sufrir acontecimientos cardiovasculares mayores en determinados pacientes.

Su utilización se plantea especialmente en personas que presentan un riesgo cardiovascular elevado y que no consiguen situarse dentro de los objetivos establecidos pese a las estrategias convencionales. Las guías europeas señalan que las terapias no basadas en estatinas con beneficio cardiovascular demostrado pueden añadirse cuando los objetivos de LDL no se alcanzan con la dosis máxima tolerada de una estatina.

Esto no significa, sin embargo, que los nuevos medicamentos sustituyan a las medidas preventivas básicas. El control del colesterol forma parte de una estrategia más amplia en la que también intervienen otros factores relacionados con la salud cardiovascular.

Atención Primaria, clave para detectar el riesgo antes de que aparezcan complicaciones

Uno de los aspectos destacados en el trabajo es precisamente la necesidad de actuar antes de que se produzca un episodio cardiovascular.

En este ámbito, Atención Primaria ocupa una posición especialmente relevante por su capacidad para identificar a personas que pueden necesitar una vigilancia o una intervención más intensiva. Entre los grupos señalados figuran pacientes con enfermedad cardiovascular, hipercolesterolemia familiar, concentraciones muy elevadas de LDL, diabetes con afectación de órganos o enfermedad renal avanzada.

La detección temprana permite valorar el riesgo de cada persona y establecer, cuando corresponda, medidas preventivas y tratamientos adaptados a sus circunstancias. El seguimiento posterior también resulta fundamental para comprobar la evolución y el grado de control de los factores de riesgo.

Hábitos saludables y tratamiento médico forman parte de la prevención

Las profesionales de Lanzarote subrayan que los avances farmacológicos no deben interpretarse como un sustituto de los hábitos de vida saludables.

La prevención cardiovascular requiere una actuación global que combine, cuando esté indicado, tratamiento farmacológico, control de los diferentes factores de riesgo y medidas relacionadas con el estilo de vida. El abordaje debe adaptarse además a las características y al nivel de riesgo de cada paciente.

Las recomendaciones europeas actuales mantienen la importancia de esta valoración individual y sitúan la reducción del LDL dentro de una estrategia general de prevención de la enfermedad cardiovascular.

Por tanto, el trabajo publicado por las profesionales del Área de Salud de Lanzarote no se limita a analizar una nueva alternativa terapéutica, sino que plantea los inhibidores de PCSK9 como una herramienta más dentro del tratamiento integral de la dislipemia.

La investigación también forma parte del trabajo de Atención Primaria

La publicación pone de relieve otra de las funciones de los profesionales sanitarios de Atención Primaria: además de atender a los pacientes y desarrollar labores de prevención y seguimiento, también participan en la generación, revisión y difusión de conocimiento científico.

Desde la Dirección de Atención Primaria del Área de Salud de Lanzarote se ha valorado el trabajo de Yulene Larrañaga, María Yanes, Susana Espinosa y Carla Betancor y su contribución a la actualización de conocimientos sobre la dislipemia.

El artículo permite así trasladar a otros profesionales sanitarios información sobre la evolución de las opciones disponibles para controlar el colesterol LDL, al tiempo que pone de manifiesto la importancia de mantener actualizada la formación en un ámbito estrechamente relacionado con la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

La publicación se suma a una línea de trabajo en la que investigación, formación y asistencia sanitaria están vinculadas, con el objetivo de incorporar a la práctica clínica el conocimiento disponible y mejorar la atención de las personas con factores de riesgo cardiovascular.