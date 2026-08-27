Haría+Joven en el norte de Lanzarote: el Ayuntamiento impulsa la participación juvenil en el municipio

El Ayuntamiento de Haría ha puesto en marcha ‘Haría + Joven’, una iniciativa diseñada para establecer un canal permanente de comunicación entre la población joven y el Consistorio. El objetivo es facilitar que las nuevas generaciones puedan trasladar sus propuestas, expresar sus necesidades y participar en el debate sobre las políticas municipales que afectan a su vida cotidiana y a sus perspectivas de futuro.

La propuesta pretende ir más allá de actuaciones puntuales y crear un marco estable de diálogo y participación juvenil. Según ha señalado el alcalde de Haría, Alfredo Villalba, la intención es contar con la opinión de los jóvenes a la hora de abordar las decisiones que se toman actualmente en el municipio.

El proyecto parte de una idea central: conocer directamente las inquietudes y prioridades de este colectivo y establecer mecanismos para que las propuestas recibidas tengan seguimiento por parte de la Administración local.

Transporte, vivienda, empleo y formación, entre los asuntos a tratar

‘Haría + Joven’ tendrá un carácter abierto y plural y estará dirigido a diferentes perfiles de jóvenes vinculados al municipio. El Ayuntamiento contempla la participación de estudiantes universitarios y de Formación Profesional, trabajadores, emprendedores y otras personas que formen parte de la realidad social de Haría.

De esta manera, el Consistorio busca reunir puntos de vista diferentes y conocer las necesidades que pueden existir entre jóvenes con situaciones académicas, laborales y personales distintas.

Entre las materias que podrán plantearse durante los encuentros figuran cuestiones especialmente relacionadas con la vida diaria y las expectativas de este colectivo. El transporte, la vivienda, el empleo, la formación, el deporte, el ocio, la cultura y la conectividad forman parte de los temas inicialmente previstos.

No obstante, el Ayuntamiento señala que el espacio no estará limitado a estas áreas, ya que serán los propios participantes quienes podrán introducir otras cuestiones que consideren relevantes.

La iniciativa también persigue favorecer el arraigo de la población joven en Haría y reforzar su vínculo con el municipio. El propósito es que los jóvenes dispongan de una vía directa para trasladar sus planteamientos y que puedan conocer posteriormente qué recorrido tienen las propuestas planteadas.

Encuentros y grupos de trabajo para trasladar propuestas

El funcionamiento de ‘Haría + Joven’ contempla la celebración de encuentros periódicos, además de reuniones extraordinarias cuando las circunstancias lo hagan necesario. También podrán constituirse grupos de trabajo específicos para abordar determinadas cuestiones con mayor profundidad.

Las propuestas que se acuerden en estos espacios podrán ser trasladadas formalmente al Ayuntamiento. A partir de ahí, el Consistorio informará sobre su viabilidad y, cuando corresponda, sobre las actuaciones que se puedan desarrollar.

El planteamiento incluye así una segunda fase posterior a la participación: el seguimiento de las iniciativas planteadas. El Ayuntamiento prevé realizar un balance anual en el que se recojan las propuestas, las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.

Con este mecanismo se pretende comprobar la evolución de los compromisos adquiridos y evitar que la participación quede reducida únicamente a la celebración de reuniones. La iniciativa se estructura, según el Consistorio, sobre tres elementos: escuchar las demandas, ofrecer respuestas y dar continuidad a las aportaciones recibidas.

La próxima convocatoria de ‘Haría + Joven’ está prevista para las fechas navideñas, aunque el Ayuntamiento también podrá organizar encuentros extraordinarios si resulta necesario.

El primer encuentro ya se ha celebrado en Punta Mujeres

La puesta en marcha del proyecto ya ha tenido una primera actividad. El Ayuntamiento celebró este miércoles 26 de agosto, en el Teleclub de Punta Mujeres, un encuentro dirigido a estudiantes y sus familias para explicar las ayudas al transporte destinadas al alumnado.

Durante la reunión se ofreció información sobre los requisitos de acceso, la documentación necesaria y las novedades de la convocatoria, además de atender las dudas relacionadas con el procedimiento de solicitud.

Uno de los cambios señalados durante el encuentro es que la convocatoria cuenta con un presupuesto que duplica el destinado anteriormente a estas ayudas, según la información facilitada por el Consistorio.

Esta primera reunión sirve también para ejemplificar el enfoque que el Ayuntamiento quiere dar a ‘Haría + Joven’: abordar asuntos concretos que afectan a la población joven y, al mismo tiempo, generar espacios en los que pueda existir una comunicación directa entre el colectivo y la Administración.

La iniciativa se enmarca en una concepción de las políticas de juventud que incluye tanto medidas específicas como mecanismos de participación. La normativa canaria en