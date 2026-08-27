Teguise refuerza el transporte público para las fiestas de Famara y limita el acceso en coche: cortes, aparcamientos y guaguas especiales

El Ayuntamiento de Teguise, en coordinación con el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, prepara un dispositivo especial de movilidad con motivo de las Fiestas del Sagrado Corazón de María en La Caleta de Famara. El operativo contempla cambios temporales en la circulación, restricciones de estacionamiento, nuevos espacios para aparcar y un refuerzo del transporte público durante los principales días de celebración.

La medida tiene como objetivo facilitar los desplazamientos y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre La Caleta de Famara, un núcleo situado en un entorno protegido y con una capacidad limitada para absorber la llegada de vehículos durante las jornadas de mayor afluencia.

El Consistorio ha reforzado además la señalización de las zonas en las que no está permitido estacionar, siguiendo las indicaciones del Cabildo de Lanzarote, que ejerce como órgano gestor del espacio natural. El Ayuntamiento pide a residentes y visitantes que consulten las restricciones antes de desplazarse y que, siempre que sea posible, opten por las guaguas habilitadas para estas fiestas.

Refuerzo de la señalización en La Caleta de Famara

La actuación municipal se centra en identificar de forma más clara los espacios donde está prohibido aparcar. Para ello se ha instalado cartelería informativa dirigida tanto a residentes como a las personas que acudan a Famara durante las fiestas.

La decisión responde a la necesidad de evitar que los vehículos ocupen zonas en las que el estacionamiento no está autorizado y de preservar el entorno natural. Durante las celebraciones se prevé una mayor concentración de personas y vehículos, por lo que el Ayuntamiento considera especialmente importante mantener despejadas determinadas áreas.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha defendido la necesidad de compatibilizar la celebración de las fiestas con el cuidado del espacio natural. El Consistorio plantea el uso del transporte público como una de las principales alternativas para evitar que la llegada masiva de coches genere problemas de circulación o estacionamiento.

Dos líneas de guagua conectarán Famara con Arrecife

Como alternativa al vehículo particular, el Cabildo pondrá en marcha, a petición del Ayuntamiento de Teguise, un servicio especial de transporte público durante los principales días de las fiestas.

El dispositivo utilizará las líneas 20 y 28, que conectarán La Caleta de Famara con diferentes puntos de la isla.

La Línea 20, que cubre el recorrido entre Arrecife, San Bartolomé y La Caleta de Famara, realizará sus trayectos en ambos sentidos. El itinerario incluye la Estación de Guaguas de Arrecife, Argana, San Bartolomé, Mozaga, Tao, Tiagua, Muñique, Soo y La Caleta de Famara.

La Línea 28, por su parte, comunicará Arrecife, Teguise y La Caleta de Famara. En este caso, el recorrido pasará por la Estación de Guaguas de Arrecife, Altavista, Tahiche, Las Cabreras, Nazaret, el Centro de Salud de Teguise y La Caleta de Famara.

La frecuencia conjunta prevista será de una guagua cada 30 minutos, alternando las salidas de ambas líneas. Esto significa que cada una de las dos rutas tendrá una frecuencia aproximada de 60 minutos durante las franjas establecidas.

Horarios del transporte especial durante las fiestas

El servicio extraordinario de las líneas 20 y 28 funcionará durante tres jornadas, con horarios diferentes en función del día.

Viernes 28 de agosto: de 21:00 a 04:30 horas.

Sábado 29 de agosto: de 15:30 a 01:30 horas.

Domingo 30 de agosto: de 11:00 a 18:30 horas.

De esta forma, el dispositivo cubre tanto parte de las actividades previstas durante la tarde como las horas de mayor movilidad nocturna del viernes y el sábado.

El objetivo es que quienes quieran acudir a las fiestas puedan dejar el vehículo particular y desplazarse mediante transporte público, reduciendo así el número de coches que llegan hasta el núcleo de La Caleta.

La LZ-402 tendrá restricciones de circulación

El dispositivo de movilidad también contempla cortes temporales en la carretera LZ-402, una de las principales vías de acceso a La Caleta de Famara.

El carril en dirección hacia La Caleta permanecerá cerrado puntualmente desde la rotonda situada en la intersección con la LZ-30, entre Teguise y Mozaga.

La restricción se aplicará en los siguientes periodos:

Viernes 28 de agosto: desde las 19:00 hasta las 06:00 horas.

desde las 19:00 hasta las 06:00 horas. Sábado 29 de agosto: desde las 14:00 hasta las 03:00 horas.

desde las 14:00 hasta las 03:00 horas. Domingo 30 de agosto: desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.

El carril restringido no quedará completamente fuera de uso. Durante estas franjas estará reservado a vehículos de seguridad y emergencias, servicios de limpieza, guaguas, taxis y residentes del diseminado de Las Laderas.

Restricciones circulación y aparcamiento en las Fiestas de Famara 2026 / La Provincia

Para el resto de usuarios que necesiten llegar a La Caleta de Famara, el acceso deberá realizarse por una ruta alternativa: la LZ-410 a través de Soo.

Por tanto, quienes tengan previsto desplazarse hasta Famara en coche durante esos días deberán tener en cuenta que el itinerario habitual puede verse alterado y que será necesario utilizar el recorrido alternativo cuando se encuentre activa la restricción.

Calles cerradas al tráfico en La Caleta

Las limitaciones no se circunscriben a la carretera de acceso. En el interior de La Caleta de Famara también se aplicarán cortes de tráfico en varias calles.

Durante el dispositivo permanecerán cerradas a la circulación rodada las calles Brisa, Roque del Oeste, Pleamar, Sotavento, Jamo, Erizo y Mar de Leva.

También se restringirá el paso en determinados tramos de otras dos vías. En concreto, quedará afectado el tramo de la avenida El Marinero comprendido entre las calles Borda y El Islote, así como el de la calle San Borondón entre Borda y El Islote.

Estas restricciones buscan ordenar la circulación dentro del núcleo durante los momentos de mayor concentración de personas y evitar que el tráfico interfiera en las zonas vinculadas a las celebraciones.

Dónde estará prohibido aparcar

El Ayuntamiento ha establecido además una serie de prohibiciones temporales de estacionamiento.

Las restricciones estarán vigentes desde las 11:00 horas del viernes 28 de agosto hasta las 18:00 horas del domingo 30 de agosto.

Durante ese periodo no se podrá estacionar en la calle Brea, desde su intersección con la calle Pleamar hasta la entrada del muelle. La prohibición también se aplicará en las calles Brisa, Jamo y Erizo.

A estas zonas se suman determinados tramos de la avenida El Marinero y de la calle San Borondón. En ambos casos, la restricción afecta al espacio situado entre Borda y El Islote.

También estará prohibido aparcar en el tramo comprendido entre las calles Erizo y Jamo.

El Ayuntamiento recuerda que estas limitaciones se establecen de manera temporal coincidiendo con las fiestas y que la señalización instalada en el entorno indicará los espacios afectados.

Teguise habilitará aparcamientos en la parte oeste

Ante las restricciones de estacionamiento, el Consistorio habilitará zonas de aparcamiento en la parte oeste de La Caleta de Famara.

La recomendación municipal es utilizar estos espacios y evitar acceder con el vehículo a las zonas más cercanas al centro de las celebraciones. La medida pretende distribuir mejor los coches y reducir la congestión en las calles próximas al núcleo festivo.

Para quienes no puedan utilizar las guaguas, la utilización de estas áreas permitirá dejar el vehículo antes de aproximarse a las zonas con mayores restricciones.

En este sentido, el Ayuntamiento insiste en la conveniencia de planificar el desplazamiento con antelación, especialmente durante las horas de mayor afluencia.

Restricción para vehículos de más de 4,50 metros

El dispositivo incluye otra limitación relacionada con las dimensiones de los vehículos.

Durante las fiestas quedarán prohibidas la circulación y el estacionamiento en el casco urbano de vehículos que superen los 4,50 metros de longitud, salvo aquellos que dispongan de la correspondiente autorización.

La restricción pretende evitar que vehículos de grandes dimensiones dificulten la circulación o las labores de los servicios de emergencia en unas calles que tendrán una movilidad especialmente condicionada.

La excepción se aplicará únicamente a los vehículos que estén debidamente autorizados.