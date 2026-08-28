Ecologistas en Acción denuncia el derribo de una choza centenaria en la costa de Haría en Lanzarote y reclama su protección

Ecologistas en Acción Lanzarote ha denunciado este viernes el derribo de una choza tradicional situada en Playa de Seifío, en la costa de Mala (municipio de Haría), a un kilómetro de Charco del Palo, y ha cuestionado la forma en la que, según el colectivo, se están aplicando las resoluciones relacionadas con el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en la isla.

La organización considera que la desaparición de estas construcciones supone una pérdida para el patrimonio vinculado a las actividades tradicionales de Lanzarote. En este caso, sostiene que la choza de Seifío tenía casi un siglo de historia y estaba relacionada con usos tanto terrestres como pesqueros.

El colectivo reclama que se detengan las demoliciones de este tipo de construcciones y que se estudie su protección como Bien Etnográfico, al entender que forman parte de la memoria y de la cultura vinculada a la costa lanzaroteña.

Una construcción vinculada a la vida tradicional de la costa

Ecologistas en Acción defiende que las chozas costeras no deben analizarse únicamente como edificaciones situadas dentro del ámbito del DPMT. A su juicio, también representan una parte de la relación histórica de los habitantes de Lanzarote con el mar y con las actividades desarrolladas en el litoral.

La organización explica que estos espacios tenían diferentes funciones. Servían, entre otros usos, para guardar embarcaciones, buscar refugio, lavar mantas y zaleas, secar pescado o desarrollar actividades relacionadas con la vida cotidiana de las familias vinculadas al litoral.

Derribo de una choza de pescadores, este viernes, en el Seifío, en la costa de Mala, en el norte de Lanzarote. / La Provincia

El colectivo utiliza precisamente esta variedad de funciones para reivindicar el valor cultural de estas construcciones. En su opinión, su desaparición no supone solamente perder una edificación, sino también eliminar elementos materiales que permiten conocer cómo se desarrollaba la vida en determinadas zonas costeras de la isla.

Por este motivo, plantea que las chozas que todavía se conservan sean identificadas y estudiadas antes de adoptar decisiones que puedan acabar con ellas.

El colectivo compara el caso con el Papagayo Arena

Uno de los principales argumentos de Ecologistas en Acción Lanzarote es la existencia, a su juicio, de un trato diferente entre las construcciones tradicionales y grandes establecimientos turísticos situados en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre.

La organización pone como ejemplo el caso del hotel Papagayo Arena, sobre el que asegura que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que contempla su demolición. Según la denuncia del colectivo, el establecimiento cuenta con una concesión temporal pese a tener alrededor de 700 camas.

Frente a esta situación, Ecologistas en Acción contrapone el caso de la choza de Seifío, que, según señala, disponía de una concesión que actualmente estaría caducada. La organización considera que la aplicación de las medidas de protección del litoral debería tener en cuenta también el valor histórico y etnográfico de estas pequeñas construcciones.

Derribo de una choza de pescadores, este viernes, en el Seifío, en la costa de Mala, en el norte de Lanzarote / La Provincia

Reclaman conservar las chozas y buscarles nuevos usos

Además de pedir que se frenen los derribos, Ecologistas en Acción propone catalogar las chozas tradicionales como patrimonio etnográfico y plantea que puedan tener usos compatibles con la protección del litoral.

Entre sus propuestas figura emplearlas de manera provisional como espacios de apoyo para la pesca submarina, refugios para senderistas o pequeñas aulas dedicadas a la cultura marinera.

La organización sostiene que estas alternativas permitirían mantener parte de las construcciones y, al mismo tiempo, darles una función relacionada con el entorno en el que se encuentran.

Para el colectivo, la defensa de la costa no debería limitarse a aplicar el deslinde y retirar construcciones consideradas incompatibles con el DPMT, sino que también debería contemplar el valor histórico de aquellas vinculadas durante décadas a la población local.

Ecologistas en Acción Lanzarote reclama así que la protección del litoral sea compatible con la conservación de la memoria de las comunidades costeras y que las decisiones sobre las antiguas chozas tengan en cuenta su dimensión cultural y etnográfica.