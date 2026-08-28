Obras Públicas da luz verde a la restauración de los márgenes de la Circunvalación de Arrecife por 1,8 millones de euros

La Circunvalación LZ-3 de Arrecife será sometida a una actuación de restauración ambiental y paisajística después de que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias haya aprobado definitivamente el proyecto para intervenir en los márgenes y enlaces de esta carretera de Lanzarote.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1.825.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. El objetivo es mejorar la integración de la infraestructura viaria en su entorno y actuar sobre diferentes impactos acumulados en los laterales y enlaces de la carretera.

El proyecto ha sido impulsado a través de la Viceconsejería de Infraestructuras, dirigida por Francisco Javier González, que ha señalado que los trabajos permitirán avanzar en la recuperación ambiental y paisajística de este importante eje viario de Arrecife.

La iniciativa se plantea además en línea con las directrices recogidas en el informe BIOCRIT y con el Pacto por el Paisaje de Lanzarote, aplicando criterios de sostenibilidad adaptados a las características de la isla.

Revegetación de los márgenes y retirada del rofe rojo

Uno de los principales apartados del proyecto será la restauración y revegetación de los márgenes y enlaces de la LZ-3. Las actuaciones buscan recuperar ambientalmente espacios vinculados a la carretera y mejorar su aspecto paisajístico.

Entre los trabajos previstos figura la retirada del rofe rojo y su sustitución por picón negro, una intervención que forma parte de la adaptación de los márgenes a criterios paisajísticos relacionados con el entorno insular.

El proyecto también contempla trabajos de limpieza a lo largo de la infraestructura. Se retirarán restos vegetales y residuos acumulados y se actuará para eliminar especies vegetales consideradas exóticas dentro de las zonas objeto de intervención.

Estas medidas se combinarán con nuevas actuaciones de jardinería y revegetación para mejorar el aspecto de los espacios situados junto a la carretera.

Pantallas acústicas cerca de las viviendas

La intervención no se limitará a cuestiones paisajísticas. El proyecto incorpora también medidas destinadas a mejorar las condiciones en las zonas de la LZ-3 situadas próximas a viviendas.

En estos puntos está prevista la colocación de pantallas acústicas, con el objetivo de reducir la propagación del ruido generado por el tráfico hacia las áreas residenciales próximas.

A ello se sumarán pantallas antideslumbramiento en la mediana, destinadas a evitar o reducir el impacto de las luces de los vehículos sobre los conductores que circulan en sentido contrario.

El proyecto incluye riego y drenaje sostenible

La futura restauración de los márgenes también incorporará una red de riego independiente, diseñada para atender las necesidades de las nuevas zonas revegetadas.

El proyecto contempla igualmente la aplicación de soluciones de drenaje sostenible, otro de los elementos incluidos dentro del enfoque ambiental de la actuación.

Los trabajos se completarán con actuaciones de embellecimiento mediante piedra basáltica, un material que permitirá intervenir en determinados espacios de la carretera manteniendo una relación visual con los materiales y características habituales del paisaje de Lanzarote.

De esta forma, la intervención combina diferentes tipos de actuaciones en una misma obra: restauración vegetal, limpieza, retirada de especies exóticas, tratamiento de los márgenes, gestión del agua, medidas acústicas y elementos destinados a mejorar la percepción visual de la infraestructura.

Obras similares en otros grandes ejes de Lanzarote

La intervención en la LZ-3 no se plantea como una actuación aislada. La Viceconsejería de Infraestructuras, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote, prevé impulsar trabajos de características similares en otros grandes ejes viarios de la isla.

La intención es trasladar este tipo de criterios de restauración ambiental y paisajística a otras carreteras de importancia para las comunicaciones insulares.

La actuación sobre la circunvalación de Arrecife supone, por tanto, el desarrollo de un proyecto específico para mejorar los márgenes de una de las principales infraestructuras viarias de la capital lanzaroteña, con una inversión de 1,825 millones de euros y un calendario de ejecución previsto de un año.