El Parque Temático de Arrecife estrena la primera terraza pública de Lanzarote y reúne a cientos de familias

El Parque Temático de Arrecife ha incorporado una nueva terraza de titularidad municipal que abrió sus puertas con una notable afluencia de familias. El Ayuntamiento de Arrecife ha presentado este espacio como un nuevo punto de encuentro para el ocio al aire libre, situado junto al parque infantil y próximo al litoral y al Intercambiador de Guaguas.

La apertura, ayer jueves, se integra en un conjunto de actuaciones de mejora que el Consistorio está desarrollando en este enclave, donde también se han rehabilitado los aseos públicos y se ha renovado el área de juegos infantiles. La intervención pretende recuperar un espacio que, según el Ayuntamiento, llevaba varios años en un estado de abandono y darle nuevos usos para residentes y visitantes.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, estuvo presente durante la apertura y señaló que varias familias le trasladaron personalmente su valoración positiva sobre la puesta en funcionamiento de la terraza. El proyecto se suma a otras iniciativas municipales centradas en la recuperación y transformación de espacios públicos de la capital lanzaroteña.

Una terraza municipal junto al parque infantil

El nuevo espacio se encuentra en la plaza del Parque Temático y cuenta con mesas, taburetes y sombrillas para generar zonas de estancia y sombra. Parte del mobiliario utilizado en la terraza se ha elaborado a partir de barricas artesanales, según la información facilitada por el Ayuntamiento.

La apertura se ha producido después de varias intervenciones destinadas a mejorar las instalaciones existentes. Una de las primeras actuaciones se centró en los baños públicos, que han sido rehabilitados y ya están disponibles para los usuarios. Entre ellos se incluye un aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

También se ha intervenido en el parque infantil, que ha sido renovado con elementos de juego adaptados para niños que utilizan silla de ruedas. A estas mejoras se añade el acondicionamiento y embellecimiento de los accesos a la plaza donde se ha instalado la terraza.

El Ayuntamiento prevé continuar trabajando en el recinto durante las próximas semanas y durante el otoño con el objetivo de mejorar progresivamente las diferentes zonas del parque.

El Consistorio prepara una actuación de mayor alcance

La apertura de la terraza forma parte de una intervención que el Ayuntamiento plantea como una primera fase dentro de una transformación más amplia del Parque Temático.

Yonathan de León ha señalado que existe un proyecto de mayor envergadura aprobado por Costas para convertir este espacio en un área verde con nuevas instalaciones destinadas al ocio y al deporte.

La planificación municipal contempla la creación de un pulmón verde, junto con diferentes equipamientos. Entre las actuaciones previstas figuran nuevas instalaciones deportivas, un cine al aire libre, un gimnasio exterior, zonas de juegos infantiles, espacios de sombra y áreas destinadas al ocio familiar.

El proyecto también incluye la creación de un parque canino, ampliando así los usos previstos para este espacio público de Arrecife.

Según las previsiones comunicadas por el Ayuntamiento, la licitación de este proyecto está prevista para 2027. La actuación supondría una intervención de mayor alcance sobre el conjunto del Parque Temático, más allá de las mejoras que ya se están ejecutando.

La planificación municipal se enmarca en la estrategia del actual grupo de gobierno para recuperar diferentes espacios públicos de la capital. El alcalde ha situado entre sus prioridades la mejora de las zonas urbanas, la creación de ecobulevares y la rehabilitación de enclaves como la plaza de Las Palmas, La Pescadería y La Recova.

‘Tardeos Arrecife’ incorpora música y ocio familiar

La nueva terraza municipal también se utilizará para desarrollar actividades de dinamización. La Concejalía de Comercio y Turismo, dirigida por Eli Merino, ha puesto en marcha en este espacio las jornadas denominadas ‘Tardeos Arrecife’.

La iniciativa combina música en directo, sesiones de DJ, propuestas de ocio familiar y gastronomía. Las actividades se desarrollan en horario de tarde y noche, entre las 18:30 y las 23:30 horas, aprovechando el espacio exterior situado junto al parque infantil.

La terraza dispone además de un pequeño escenario para acoger las actuaciones musicales programadas. El objetivo municipal es generar actividad en el entorno durante las tardes de verano y convertir el Parque Temático en un lugar de encuentro para personas de diferentes edades.

Durante la primera jornada participaron Toti Sanz, Malpeis, Tana y Cía, Kalima y Jaleo, además de las sesiones de DJ previstas dentro de la programación.

El Ayuntamiento vincula la dinamización con la actividad económica

La concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, ha valorado la respuesta obtenida durante la primera jornada y ha situado esta programación dentro de las actuaciones municipales dirigidas a impulsar la actividad comercial y turística de la ciudad.

Según la responsable municipal, la estrategia pretende favorecer que las familias dispongan de espacios para disfrutar de su tiempo libre en Arrecife y, al mismo tiempo, generar actividad para sectores como el comercio, la hostelería, la restauración y el turismo.

El Ayuntamiento considera que una mayor utilización de los espacios públicos puede contribuir a crear sinergias con los establecimientos y negocios del entorno. No obstante, el impacto económico y laboral de esta iniciativa deberá valorarse a partir de su evolución y de los resultados que genere.

La dinamización del Parque Temático se suma a otras iniciativas desarrolladas por el Consistorio en distintos puntos de la capital para recuperar espacios y favorecer su utilización por parte de la ciudadanía.