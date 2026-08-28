Pedro Viera resalta la labor preventiva y la presencia policial disuasoria como claves para el éxito del operativo de seguridad en las fiestas de San Ginés en Arrecife

El dispositivo de seguridad desplegado durante las Fiestas de San Ginés de Arrecife ha sido objeto de análisis en una reunión mantenida entre el director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Pedro Viera, y mandos de la Policía Nacional. El encuentro sirvió para revisar el funcionamiento del operativo y poner en común el balance realizado tras unas celebraciones que reunieron a miles de personas en distintos puntos de la capital lanzaroteña.

La reunión tuvo lugar en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote y permitió valorar tanto las labores preventivas como la respuesta de los agentes ante las incidencias que se produjeron durante las fiestas patronales.

Desde la Dirección Insular se destacó especialmente la importancia de la planificación previa, la prevención y la presencia policial en acontecimientos que concentran a un elevado número de ciudadanos en espacios públicos. También se puso el foco en la coordinación entre las diferentes unidades que participaron en el dispositivo.

Varias unidades participaron en el dispositivo

Durante el encuentro, Pedro Viera reconoció el trabajo realizado por las distintas unidades de la Policía Nacional que participaron en el operativo de las fiestas.

Entre ellas se encuentran el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). También intervinieron efectivos de Policía Judicial y de Información, cuyas funciones permitieron atender las diferentes situaciones surgidas durante las jornadas festivas.

La Dirección Insular considera que la intervención coordinada de estas unidades fue uno de los elementos relevantes del dispositivo, al permitir combinar las tareas de prevención y vigilancia con la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

La prevención, uno de los ejes del operativo

Uno de los aspectos destacados durante la reunión fue la necesidad de mantener una presencia policial preventiva durante las celebraciones multitudinarias.

Pedro Viera señaló que los resultados de un dispositivo de estas características no dependen únicamente de las actuaciones que se producen durante las fiestas, sino también del trabajo desarrollado antes de que comiencen. En este sentido, destacó las horas dedicadas a preparar el operativo, distribuir los recursos y establecer las actuaciones necesarias para responder ante diferentes escenarios.

El director insular defendió que la seguridad en acontecimientos con una elevada concentración de personas requiere anticipación y coordinación, además de una adecuada asignación de los medios disponibles.

Según trasladó, la presencia de agentes en las calles tiene también una función disuasoria y permite intervenir con mayor rapidez cuando aparece alguna incidencia.

Reconocimiento a los agentes que participaron en San Ginés

Durante la reunión, Pedro Viera quiso trasladar su reconocimiento a los agentes que formaron parte del dispositivo de seguridad. El director insular puso en valor la profesionalidad y el compromiso de los policías que trabajaron durante las fiestas.

Viera destacó que detrás de las cifras y del balance final existe un trabajo previo que incluye planificación, vigilancia y presencia continuada en los espacios donde se desarrollan las celebraciones.

El responsable insular consideró que esa labor permitió que miles de personas pudieran participar en los actos programados en Arrecife dentro de un marco de seguridad y tranquilidad.

La Dirección Insular considera importante continuar reforzando la coordinación y el intercambio de información entre los responsables de los distintos dispositivos.

La colaboración ciudadana también resulta clave

Además de la actuación policial, Pedro Viera valoró de forma positiva el comportamiento general de los ciudadanos que participaron en las celebraciones.

La Dirección Insular recuerda que la seguridad en eventos multitudinarios no depende únicamente de los efectivos desplegados. La colaboración y responsabilidad de quienes participan en las fiestas también desempeñan un papel relevante para mantener una convivencia adecuada.

La planificación marca la respuesta ante grandes eventos

El análisis realizado por Pedro Viera y los mandos policiales pone de relieve la importancia de preparar con antelación los dispositivos destinados a celebraciones multitudinarias.

En este contexto, la Dirección Insular apuesta por mantener los mecanismos de coordinación entre los responsables de seguridad y mejorar el intercambio de información para futuros acontecimientos.

El objetivo, según explicó Viera, es que la seguridad no quede condicionada por la improvisación, sino que sea el resultado de una preparación previa y de la intervención de profesionales especializados.

El director insular insistió en que este trabajo adquiere una importancia especial cuando se trata de grandes eventos en los que participan miles de personas y existen diferentes escenarios de celebración.