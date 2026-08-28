El PSOE critica la caída del complemento de productividad de los trabajadores de los Centros Turísticos de Lanzarote

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote han aprobado una bolsa de 163.000 euros correspondiente al complemento de productividad del ejercicio 2025, una cantidad que el Grupo Socialista en el Cabildo considera insuficiente en comparación con los repartos realizados en años anteriores.

El consejero socialista en el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa Benjamín Perdomo ha cuestionado la evolución de este complemento y ha atribuido su descenso a la gestión económica de la empresa pública. Según los datos difundidos por el PSOE este viernes, los 163.000 euros previstos para 2025 representan una reducción del 64% respecto a los 450.000 euros distribuidos en 2022.

El complemento pasa de 450.000 a 163.000 euros

De acuerdo con la información aportada por el PSOE, el reparto aprobado para 2025 supondrá una cantidad media de aproximadamente 250 euros por trabajador. La cifra queda lejos de la registrada en ejercicios anteriores y, especialmente, de la de 2022, cuando el complemento alcanzó los 450.000 euros.

Los socialistas recuerdan que durante ese ejercicio los CACT registraron alrededor de 30 millones de euros de ingresos y terminaron el año con unos 4,5 millones de euros de beneficio. Ese resultado permitió destinar una cantidad considerablemente mayor al complemento de productividad, que en numerosos casos superó los 1.200 euros por empleado.

“La plantilla ha seguido haciendo su trabajo; lo que ha cambiado es la gestión de quienes están al frente de la empresa” Benjamín Perdomo — Consejero del PSOE en el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa

Según el PSOE, tanto en 2023 como en 2024 también se realizaron repartos superiores al que ahora corresponde al ejercicio 2025. La formación considera que la evolución de estas cantidades refleja un empeoramiento de la rentabilidad de la empresa pública.

Críticas a la gestión de los CACT

Benjamín Perdomo sostiene que el descenso del complemento no puede atribuirse al rendimiento de los trabajadores. El consejero socialista afirma que la plantilla ha mantenido su actividad, mientras que las principales modificaciones se habrían producido en el ámbito de la gestión de la empresa.

El PSOE relaciona la situación económica de los CACT con un incremento del gasto y con lo que califica como falta de control en la gestión. En este contexto, Perdomo responsabiliza de la evolución de las cuentas a los actuales responsables de la empresa y del Cabildo, Oswaldo Betancort y Ángel Vázquez.

El PSOE pide que el ajuste no recaiga sobre la plantilla

Uno de los principales argumentos del Grupo Socialista es que la reducción del complemento termina afectando directamente a los trabajadores de los centros. La formación considera que no debería ser la plantilla la que asumiera las consecuencias de las decisiones económicas y de gestión adoptadas por la dirección.

Perdomo defiende que el trabajo de los empleados ha contribuido de manera relevante a los resultados obtenidos por los CACT y considera contradictorio que el reconocimiento económico de ese esfuerzo sea ahora inferior al de ejercicios precedentes.

El consejero también cuestiona que el aumento de los ingresos se haya traducido en una menor rentabilidad y sostiene que la situación debe analizarse desde la perspectiva del gasto y de las decisiones adoptadas durante los últimos ejercicios.

Desde el PSOE insisten, por tanto, en diferenciar entre el desempeño de los trabajadores y la gestión económica de la empresa pública. Su posición es que la disminución del complemento de productividad no responde a un menor esfuerzo de la plantilla, sino a la evolución de los resultados económicos de los CACT.