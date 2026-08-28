Punta Mujeres se prepara para las Fiestas del Pino 2026 con homenaje a Jesús Perdomo, romería marinera y mercadillo

Punta Mujeres (municipio de Haría) ultima los preparativos para celebrar sus Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino 2026, una cita que reunirá durante nueve días a vecinos, vecinas y visitantes en torno a una programación que combina tradición, cultura popular, música y actividades para distintas edades.

El calendario festivo se desarrollará entre el lunes 31 de agosto y el martes 8 de septiembre y ha sido organizado por el Ayuntamiento de Haría junto a la Comisión de Fiestas. La propuesta incluye desde juegos y talleres hasta encuentros gastronómicos, actuaciones musicales, actividades infantiles y algunos de los actos más arraigados en el calendario festivo de Punta Mujeres.

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, ha señalado que estas celebraciones constituyen un momento para reforzar la convivencia y mantener las tradiciones vinculadas a la identidad de la localidad. Por su parte, el concejal de Fiestas, Alberto de León, ha destacado la variedad del programa y la presencia de actividades relacionadas con el folclore, el deporte, los juegos tradicionales, la artesanía y el ocio infantil.

El programa arranca el 31 de agosto

La primera jornada, el lunes 31 de agosto, estará dedicada en parte a preparar el ambiente festivo en las calles de Punta Mujeres. Está previsto el tradicional engalanamiento del pueblo y la decoración de fachadas, además de diferentes propuestas culturales y deportivas.

Durante el día habrá un taller de baile de rondalla, campeonatos de ronda, una demostración de boxeo y una nueva edición del Mercadillo Km0.

Uno de los momentos de la jornada será el pasacalles de gigantes y cabezudos, acompañado por la batucada de la comparsa Los Yaiseros.

La jornada tendrá además un componente de reconocimiento vecinal. La organización homenajeará a Jesús Perdomo Ramírez (Memorialista de Lanzarote 2017 y Premio Haría 2021) con motivo del décimo aniversario de la Asociación de Vecinos El Marinero. El acto contará con las actuaciones de Atlántico Trío y Ciro Corujo.

Tradición, juegos y artesanía durante la semana

El programa continuará durante los días siguientes con una amplia variedad de actividades. Entre ellas se encuentran juegos tradicionales, talleres de rosetas y macramé, gymkanas y propuestas dirigidas al público infantil.

La programación también incorpora campeonatos de bola, envite, truco y chinchón, además de actividades específicamente pensadas para las personas mayores.

La gastronomía tendrá igualmente su espacio dentro de las fiestas, junto con diferentes propuestas musicales y relacionadas con las tradiciones locales.

El Mercadillo Km0 tendrá presencia durante buena parte de la semana y servirá como punto de encuentro para artesanos y productores. La iniciativa busca poner en valor los productos y trabajos elaborados en el entorno, integrándolos en la programación festiva.

La Quema de Los Costeros, uno de los actos tradicionales

El jueves 3 de septiembre llegará uno de los actos más característicos de las fiestas: la tradicional Quema de Los Costeros.

Tras esta celebración se desarrollará un asadero popular acompañado por música de raíz canaria. En esta jornada participarán la Agrupación Folklórica Guagime y las parrandas Gurfines son los del Puerto y Pal' Porrón.

Antes de estos actos tendrá lugar además la actuación del Grupo Folklórico Blimea, procedente de Asturias, que aportará al programa una representación de la tradición musical asturiana.

Gala Drag y verbena el viernes

La programación musical continuará el viernes 4 de septiembre con una Gala Drag Queen, seguida de una verbena popular.

La noche contará con la participación de Lanzarote Swing y las orquestas Rikabanda y Mambo con Fuego, en una jornada pensada para prolongar las celebraciones hasta la noche.

El programa mantiene de esta forma una combinación de propuestas culturales y festivas, con actividades dirigidas a públicos diferentes.

La romería será el sábado 5 de septiembre

El sábado 5 de septiembre tendrá lugar otro de los actos centrales de las Fiestas del Pino de Punta Mujeres: la romería.

La jornada estará acompañada posteriormente por música en directo, con las actuaciones de Son del Mar, Son del Norte, Malpeis y Swing del Norte.

La romería se presenta como uno de los principales puntos de encuentro de las fiestas y como una de las actividades que mejor representa la relación entre celebración popular y tradiciones locales.

Verbena del Agua y Fiesta de la Tapa

El domingo 6 de septiembre el programa trasladará parte de su actividad hasta la zona del muelle, donde se celebrará la Verbena del Agua.

La propuesta contará con colchonetas acuáticas y estará orientada especialmente al ocio y la participación de las familias.

Por la tarde, la actividad continuará en la zona de los ventorrillos con la Fiesta de la Tapa, que combinará propuestas gastronómicas y música. El cartel de actuaciones incluye a Arpegio, Jaleo, Alegranza y Son de Gofio.

La jornada concluirá con el sorteo de la rifa de las Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino 2026.

La celebración terminará el 8 de septiembre

Después de las actividades programadas durante la semana, las fiestas llegarán a su final el martes 8 de septiembre.

El cierre tendrá un carácter religioso con la celebración de la santa misa a las 19:00 horas y la posterior procesión en honor a Nuestra Señora del Pino. El acompañamiento musical correrá a cargo del grupo Alborada.