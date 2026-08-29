Once agrupaciones folklóricas de Lanzarote se unen en Yaiza para reivindicar las raíces canarias

La Agrupación Folklórica Rubicón volvió a convertir a Yaiza en el epicentro del folclore lanzaroteño con una nueva edición de su festival, una de las citas más esperadas de las Fiestas de Los Remedios. Bajo el lema 'Raíces que nos unen', el encuentro reunió sobre el mismo escenario a cantadores y bailadores de once agrupaciones procedentes de los siete municipios de Lanzarote.

La Plaza de Los Remedios registró una gran afluencia de público para disfrutar de un espectáculo que puso en valor el patrimonio musical y dancístico de Canarias y reivindicó la importancia de conservar y transmitir las tradiciones populares a las nuevas generaciones.

Representación de toda Lanzarote

El festival contó con la participación de parejas de baile de las agrupaciones Timbayba (Tinajo), Malpaís de La Corona (Haría), Guagime (Tahíche), Coros y Danzas (Arrecife) y Güerma (Tías). A ellas se sumaron las voces de integrantes de La Peña (San Bartolomé), Los Campesinos (Arrecife), Guanapay (Teguise), Gaida (Tías) y la Parranda Los Buches (Arrecife), acompañando a la Agrupación Folklórica Rubicón durante la velada.

El resultado fue un recorrido por algunos de los géneros más representativos del folclore isleño, con interpretaciones de isas, folías, malagueñas, seguidillas, sorondongos, polcas y siotes, en un espectáculo que volvió a poner de manifiesto la riqueza de la música tradicional canaria.

Un homenaje a las tradiciones

La gala comenzó con una introducción poética a cargo de Isabel Cabrera, encargada de presentar a cada una de las agrupaciones participantes antes de dar paso a un programa cuidadosamente preparado por Rubicón. La presentación corrió un año más a cargo del locutor Francisco José Navarro.

Además de las actuaciones, la agrupación volvió a cuidar la escenografía y la ambientación del recinto, reforzando el carácter tradicional de un festival que se ha consolidado como el principal encuentro folklórico del sur de Lanzarote.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Yaiza destacó la capacidad del Festival Rubicón para reunir sobre un mismo escenario a agrupaciones de toda la isla y mantener vivas unas manifestaciones culturales que forman parte de la identidad canaria. El programa de las Fiestas de Los Remedios continuará hasta el próximo 9 de septiembre con nuevas actividades culturales, musicales y populares.