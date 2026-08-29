Platoon Aviation aprovecha el drama de Sled y se consolida como líder en Puerto Calero
El barco alemán amplía su ventaja en la clasificación tras una jornada marcada por el aumento del viento y la retirada de su principal rival
Platoon Aviation dio un paso casi definitivo hacia la conquista de la Puerto Calero Lanzarote 52 SUPER SERIES Royal Cup al reforzar este viernes su liderato en una cuarta jornada marcada por el aumento de la intensidad del viento y los problemas mecánicos sufridos por Sled, uno de sus principales rivales.
Las condiciones en el campo de regatas, con vientos de entre 16 y 20 nudos, permitieron completar las dos mangas previstas del día. El equipo alemán firmó una actuación muy sólida, con una victoria y un cuarto puesto, mientras que Sled vio frenadas sus opciones tras sufrir una avería en el estay de proa durante la segunda prueba, lo que le obligó a retirarse.
Jornada de dominio alemán
Platoon Aviation comenzó el día imponiéndose en la primera manga tras superar a Sled y No Way Back, confirmando su excelente estado de forma en aguas de Puerto Calero. En la segunda regata, la victoria fue para el francés Paprec, aunque la cuarta posición del barco alemán fue suficiente para ampliar su ventaja al frente de la clasificación.
A falta de las dos últimas pruebas del campeonato, Platoon Aviation lidera la Royal Cup con 24 puntos, seguido por Provezza, con 40, y Crioula, con 43. Además, el equipo alemán también consolida su primera posición en la clasificación general de las 52 SUPER SERIES 2026, donde aventaja en diez puntos a Sled.
Todo se decidirá este sábado
La competición concluirá este sábado con las dos últimas mangas programadas a partir de las 13.00 horas en Puerto Calero. La entrega de premios está prevista para las 17.00 horas, poniendo el broche final a una regata que confirma a Lanzarote como uno de los escenarios de referencia del circuito internacional de las 52 SUPER SERIES.
También hubo espacio para la sostenibilidad
Fuera del agua, la jornada contó con la participación de 60 escolares, que visitaron los barcos, compartieron un encuentro con los regatistas y participaron en un taller sobre conservación del medio marino antes de realizar una limpieza de playa, dentro del programa de sostenibilidad del circuito.
Al margen de la competición, la organización recordó la figura del rey Harald de Noruega, fallecido recientemente y considerado una de las personas que impulsó el nacimiento de la Royal Cup, trofeo que forma parte de las 52 SUPER SERIES desde la creación del circuito en 2012.
La regata será retransmitida en directo en español en este enlace.
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