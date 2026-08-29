El Rancho de Pascuas de Yaiza emociona con un pregón que recorre 55 años de historia y tradición

El Rancho de Pascuas de Yaiza abrió este viernes las fiestas patronales de Nuestra Señora de Los Remedios con un pregón cargado de recuerdos, música y emoción. La agrupación, que lleva 55 años manteniendo viva una de las tradiciones navideñas más singulares de Lanzarote, convirtió el inicio de las celebraciones en un recorrido por su historia, desde sus primeros ensayos hasta su consolidación como uno de los símbolos culturales del municipio.

Durante el acto, celebrado en la Plaza de Los Remedios, la narradora del Rancho, Teresa Gutiérrez, reivindicó el legado de la agrupación y su compromiso con la cultura popular. "Mantenemos vivo el espíritu navideño más puro y sencillo de la cultura popular lanzaroteña", destacó ante los vecinos.

En imágenes: acto pregón Fiestas de Remedios de Yaiza celebrado anoche / La Provincia

Un grupo nacido en 1971

El pregón recordó los orígenes del Rancho, fundado en 1971 por iniciativa del entonces párroco Antonio Parrilla, que animó a varios jóvenes del municipio a crear una agrupación dedicada a preservar esta tradición musical.

Entre aquellos primeros componentes todavía permanecen dos de sus fundadores, Pedro Santana y 'Perico' Cabrera, conocidos cariñosamente como 'Los Pedros', quienes rememoraron cómo comenzaron los ensayos y las primeras actuaciones.

"Recuerdo que el cura, mientras tocábamos la contradanza, nos ponía a caminar alrededor del aljibe de su casa para no perder el ritmo", evocó Pedro Santana durante el pregón.

En imágenes: acto pregón Fiestas de Remedios de Yaiza celebrado anoche / La Provincia

Recuerdos, humor y momentos difíciles

La historia del Rancho estuvo marcada también por numerosas anécdotas que despertaron las risas del público, como la del componente que "siempre daba un golpe de guitarra más" o la celebración tras una actuación en Arrecife en 1972, cuyo caché permitió al grupo organizar incluso un segundo asadero.

Pero el relato también dejó espacio para uno de los episodios más dolorosos de la agrupación: el fallecimiento de Jaime Cedrés Feo, uno de sus integrantes, en un accidente cuando apenas tenía 23 años. Su pérdida provocó la desaparición temporal del Rancho hasta que, en 1979, volvió a renacer con nuevos músicos e instrumentos.

Fue precisamente ese regreso el que el grupo quiso simbolizar interpretando Venid Pastorcillos, una de las piezas más representativas de su repertorio.

En imágenes: acto pregón Fiestas de Remedios de Yaiza celebrado anoche / La Provincia

Un legado que continúa

La segunda etapa del Rancho permitió incorporar nuevas generaciones de músicos y consolidar una tradición que ha llegado hasta la actualidad. Entre quienes impulsaron ese resurgir figuran Benito Rodríguez, Magdalena Cáceres y Miguel Ángel Tavío, nombres que siguen vinculados a la agrupación.

Hoy el Rancho está integrado por 25 componentes y continúa siendo una de las señas de identidad cultural de Yaiza, además de un referente de la música tradicional lanzaroteña.

El alcalde del municipio, Óscar Noda, destacó durante el acto que el Rancho representa mucho más que la llegada de la Navidad. A su juicio, simboliza "la unión y la fuerza comunitaria" del pueblo y forma parte de la identidad colectiva de varias generaciones de vecinos.

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El pregón puso así el broche a una noche marcada por la emoción, los recuerdos y la música tradicional, dando el pistoletazo de salida a unas fiestas que volverán a reunir a vecinos y visitantes en torno a la patrona de Yaiza.