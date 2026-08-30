Arrecife publica el ‘Cuaderno de habla popular de Lanzarote’ de Agustín de la Hoz

El Ayuntamiento de Arrecife ha publicado el libro Cuaderno de habla popular de Lanzarote, una obra inédita iniciada por el escritor e historiador Agustín de la Hoz y su esposa, la maestra Pilar Perdomo Fajardo, para conservar las palabras y expresiones tradicionales utilizadas en distintos puntos de la Isla.

La edición ha sido impulsada por la Alcaldía de Arrecife en colaboración con Benchomo Guadalupe Oliva, albacea y estudioso de la obra de Agustín de la Hoz, además de director del Archivo Municipal. La publicación coincide con las fiestas de San Ginés y con el centenario del nacimiento del escritor arrecifeño, que se conmemora este lunes, 31 de agosto.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, promovió este fin de semana la lectura y difusión del libro entre las familias que acudieron al estreno de la nueva terraza pública instalada en el recuperado Parque Temático. El Ayuntamiento también ha comenzado a distribuir ejemplares entre centros culturales y bibliotecas.

Un trabajo iniciado en 1969

El origen de la obra se remonta a 1969, cuando Agustín de la Hoz y Pilar Perdomo comenzaron a recopilar las formas de expresión propias de Lanzarote. Su propósito era conservar un patrimonio oral transmitido durante generaciones, aunque el proyecto nunca llegó a estructurarse entonces para su publicación.

El Ayuntamiento de Arrecife ha publicado el libro Cuaderno de habla popular de Lanzarote / Ayuntamiento de Arrecife

El material estaba formado por varias libretas con notas manuscritas, vocablos, borradores y referencias pendientes de cotejo. Ese conjunto documental ha sido revisado y ordenado hasta darle forma de libro con el apoyo del Ayuntamiento, a través de la Alcaldía y del Archivo Municipal de Arrecife.

El cuaderno reúne términos del habla popular empleados tanto en Arrecife como en los pueblos de Lanzarote. Incluye palabras relacionadas con la marinería y las actividades del interior de la Isla, además de refranes y expresiones utilizadas antiguamente por la población lanzaroteña.

El centenario de Agustín de la Hoz

En 2026 se cumplen 100 años del nacimiento de Agustín de la Hoz Betancort, considerado una de las figuras más destacadas de la cultura lanzaroteña del siglo XX. El escritor nació en Arrecife el 31 de agosto de 1926, aunque algunos documentos oficiales recogen fechas diferentes, y falleció en La Laguna el 11 de agosto de 1988.

De la Hoz desarrolló una amplia labor como escritor, investigador e historiador, centrada especialmente en la recuperación de la memoria histórica, cultural y humana de Lanzarote. En reconocimiento a su trayectoria, el Ayuntamiento de Arrecife dio su nombre en la década de 1980 a la Casa de la Cultura de la capital.

En 2026 se cumplen 100 años del nacimiento de Agustín de la Hoz Betancort. / Ayuntamiento de Arrecife

Yonathan de León destacó la importancia de preservar y divulgar la producción literaria del autor en su ciudad natal. Esta publicación forma parte del trabajo desarrollado junto a Benchomo Guadalupe para recuperar y reeditar varias de sus obras.

El Ayuntamiento distribuirá el libro entre centros culturales de Lanzarote y del resto de Canarias, bibliotecas, colegios de Lanzarote y La Graciosa e investigadores de la cultura canaria. También se entregará en actos protocolarios de la ciudad y quedará disponible para su consulta pública en el Archivo Municipal de Arrecife.