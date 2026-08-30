Cuatro abrazos entre las dos orillas

El Día de las Migraciones es una jornada dedicada a poner en valor la historia migratoria de Canarias y una realidad que ha marcado durante generaciones la sociedad de las islas, tanto por la salida de miles de canarios y canarias hacia otros territorios como por la llegada al archipiélago de personas de otros países.

En esta edición, tras el decreto del presidente de Canarias, recibirán las Distinciones Valbanera la Federación de Entidades Canarias de Venezuela (Fedecanarias) y Steve Alfonso Chiscano, a propuesta de la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias, así como el IES El Tablero–Aguañac y la Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (Emerlan), a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

Los cuatro reconocimientos reflejan distintas vertientes de la realidad migratoria y de los vínculos de Canarias con el exterior: la atención a la diáspora, la convivencia intercultural, la respuesta humanitaria y la preservación de la memoria de la emigración canaria.

La Federación de Entidades Canarias de Venezuela (Fedecanarias), fundada en 1990, recibirá la distinción por su papel como referente y elemento de cohesión de la comunidad canaria residente en Venezuela y por su labor para preservar los vínculos sociales, culturales y humanos entre Canarias y uno de los países históricamente más ligados a la emigración isleña.

La Federación agrupa y coordina el tejido asociativo canario en Venezuela, integrado por hogares, centros socioculturales, fundaciones y asociaciones de emigrantes y descendientes, y contribuye a mantener vivas las tradiciones, la cultura, la historia y las señas de identidad de Canarias entre las nuevas generaciones.

Junto a esta labor, desarrolla una importante tarea social y sociosanitaria, especialmente dirigida a las personas mayores y a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, colaborando en la gestión de ayudas, medicamentos y programas de asistencia en coordinación con el Gobierno de Canarias. Una labor que ha resultado especialmente relevante en la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos registrados en el país el 24 de junio.

El IES El Tablero–Aguañac, en Gran Canaria, será reconocido por su promoción de la convivencia intercultural, la inclusión educativa y la formación en valores vinculados al respeto a la diversidad. Con alumnado procedente de más de treinta nacionalidades, el centro ha convertido la diversidad cultural de sus aulas en una herramienta de aprendizaje y enriquecimiento colectivo, incorporando la interculturalidad como uno de los ejes de su proyecto educativo.

Entre sus iniciativas destaca África: una mirada en positivo, un proyecto que acerca al alumnado a la realidad del continente vecino desde el conocimiento y el pensamiento crítico y permite abordar las migraciones y las relaciones entre Canarias y África desde una perspectiva alejada de prejuicios y estereotipos.

La Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (Emerlan) recibirá la distinción por más de dos décadas de compromiso con el rescate, la atención sanitaria, el salvamento marítimo y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Creada en 2001 y formada por más de 120 voluntarios, la organización desarrolla miles de intervenciones anuales en Lanzarote, La Graciosa y el conjunto del archipiélago, en coordinación con las administraciones públicas y los servicios de emergencia.

Su actuación ha adquirido especial relevancia ante la realidad de la ruta migratoria atlántica, contribuyendo a la atención de las personas rescatadas en el mar y apoyando los dispositivos humanitarios desplegados en Canarias. Su actividad se completa con acciones de formación, prevención y acción social.

Steve Alfonso Chiscano, abogado y cónsul honorario de España en San Antonio (Texas) desde 2020, recibirá la Distinción Valbanera por su trayectoria dedicada a preservar y fortalecer los históricos vínculos entre Canarias y la ciudad texana. Hijo del médico canario Alfonso Chiscano, ha dado continuidad al legado familiar de defensa y divulgación de una historia compartida que se remonta a 1731, cuando 56 colonos procedentes de Canarias llegaron a Texas y desempeñaron un papel fundamental en la configuración de San Antonio y en la constitución de su primer gobierno civil.

Entre las iniciativas que ha impulsado destacan el hermanamiento entre San Antonio y Lanzarote, su participación para incorporar la historia y el legado canario al nuevo Museo del Álamo y su compromiso con la preservación y difusión de espacios vinculados a la huella isleña, como la Catedral de San Fernando y la plaza de las Islas Canarias.

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Su trayectoria ha contribuido además a abrir nuevas vías de colaboración cultural, institucional, económica, educativa y deportiva, reforzando un vínculo entre Canarias y San Antonio que permanece vivo casi tres siglos después.