El alcalde de Arrecife estudia acciones legales por comentarios contra él y su mujer en una red social

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha anunciado que pondrá en manos de sus servicios jurídicos una serie de comentarios publicados en Facebook en los que, según denuncia, se realizan insinuaciones y descalificaciones sobre su mujer y su entorno familiar. No es la primera vez que De León y sus familiares reciben comentarios de este tipo.

El regidor ha realizado estas declaraciones después de que un usuario difundiera en una red social abierta varios mensajes dirigidos directamente a él. En las publicaciones, que aparecen en las capturas compartidas por Yonathan de León, se hacen referencias a su asistencia al reciente concierto de David Bisbal el pasado 25 de agosto como colofón a las fiestas patronales de San Ginés y se vierten distintas insinuaciones relacionadas con su vida personal y sus relaciones.

De León, que hace esta denuncia a título particular, considera que este tipo de comentarios traspasa los límites de la crítica política. El alcalde señala que está dispuesto a asumir las opiniones y cuestionamientos relacionados con su gestión al frente del Ayuntamiento de Arrecife, incluso cuando sean duros, pero establece una diferencia cuando las manifestaciones afectan a personas de su familia que no desempeñan ningún cargo público.

Publicación de Facebook con comentarios ofensivos contra el alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

El alcalde diferencia entre crítica política y ataques personales

En su pronunciamiento, Yonathan de León defiende que los ciudadanos puedan cuestionar sus decisiones, discrepar de su forma de gobernar o criticar su actuación como alcalde, ya que considera que este intercambio de opiniones forma parte de la democracia.

Sin embargo, sostiene que recurrir a su mujer para tratar de perjudicarle personalmente supone cruzar una línea que no está dispuesto a aceptar.

El alcalde asegura que los comentarios han quedado documentados y que serán trasladados a sus servicios jurídicos para que estudien qué acciones legales podrían corresponder, en su caso, para proteger el honor y la intimidad de las personas afectadas.

De León concluye su mensaje reclamando respeto tanto hacia quienes ejercen responsabilidades públicas como hacia sus familiares. La decisión sobre si los comentarios publicados pueden tener consecuencias jurídicas quedará ahora en manos de sus servicios jurídicos y, en su caso, de los órganos competentes.

Habrá ampliación.