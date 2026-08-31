El alcalde de Arrecife estudia acciones legales por comentarios contra él y su mujer en una red social
Yonathan de León considera que las ofensas sobre su familia cruzan una línea roja personal que no está dispuesto a tolerar
El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha anunciado que pondrá en manos de sus servicios jurídicos una serie de comentarios publicados en Facebook en los que, según denuncia, se realizan insinuaciones y descalificaciones sobre su mujer y su entorno familiar. No es la primera vez que De León y sus familiares reciben comentarios de este tipo.
El regidor ha realizado estas declaraciones después de que un usuario difundiera en una red social abierta varios mensajes dirigidos directamente a él. En las publicaciones, que aparecen en las capturas compartidas por Yonathan de León, se hacen referencias a su asistencia al reciente concierto de David Bisbal el pasado 25 de agosto como colofón a las fiestas patronales de San Ginés y se vierten distintas insinuaciones relacionadas con su vida personal y sus relaciones.
De León, que hace esta denuncia a título particular, considera que este tipo de comentarios traspasa los límites de la crítica política. El alcalde señala que está dispuesto a asumir las opiniones y cuestionamientos relacionados con su gestión al frente del Ayuntamiento de Arrecife, incluso cuando sean duros, pero establece una diferencia cuando las manifestaciones afectan a personas de su familia que no desempeñan ningún cargo público.
El alcalde diferencia entre crítica política y ataques personales
En su pronunciamiento, Yonathan de León defiende que los ciudadanos puedan cuestionar sus decisiones, discrepar de su forma de gobernar o criticar su actuación como alcalde, ya que considera que este intercambio de opiniones forma parte de la democracia.
Sin embargo, sostiene que recurrir a su mujer para tratar de perjudicarle personalmente supone cruzar una línea que no está dispuesto a aceptar.
El alcalde asegura que los comentarios han quedado documentados y que serán trasladados a sus servicios jurídicos para que estudien qué acciones legales podrían corresponder, en su caso, para proteger el honor y la intimidad de las personas afectadas.
De León concluye su mensaje reclamando respeto tanto hacia quienes ejercen responsabilidades públicas como hacia sus familiares. La decisión sobre si los comentarios publicados pueden tener consecuencias jurídicas quedará ahora en manos de sus servicios jurídicos y, en su caso, de los órganos competentes.
Habrá ampliación.
- David Bisbal llega hoy a Lanzarote: horario y todo lo que debes saber de su concierto en Arrecife
- El refugio de Sara Carbonero (42 años) en Canarias es una espectacular isla volcánica donde el tiempo parece detenerse: así es el rincón al que siempre vuelve
- Arrecife abre en el Parque Temático la primera terraza pública de Lanzarote para familias
- Ecologistas en Acción denuncia el derribo de una choza de casi un siglo en la costa de Haría en Lanzarote y reclama su protección
- Arrecife despide San Ginés con 30.000 personas en el concierto de Bisbal y 50.000 en los fuegos artificiales
- Arrecife propone para sanción a tres restaurantes de la zona del Charco de San Ginés por tirar residuos en la calle
- Italia visita Tenerife y Fuerteventura
- Teguise refuerza el transporte público para las fiestas de Famara y limita el acceso en coche: cortes, aparcamientos y guaguas especiales