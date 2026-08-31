La Asociación Mercedes Medina Díaz entrega 16 becas universitarias para el curso 2026-2027

La Asociación Mercedes Medina Díaz (AMMD) ha celebrado la entrega de las becas correspondientes a su XV edición, destinadas a estudiantes universitarios para el curso académico 2026-2027. En esta convocatoria se recibieron 52 solicitudes, de las que finalmente fueron seleccionados 16 beneficiarios, mientras que otros dos estudiantes quedaron como reservas.

El acto de entrega reunió a los jóvenes becados, sus familiares, integrantes de la asociación, representantes de las empresas colaboradoras y diferentes autoridades vinculadas al ámbito educativo. La ceremonia se celebró en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife.

La convocatoria vuelve a poner el foco en las dificultades económicas que afrontan algunas familias para asumir los gastos asociados a los estudios universitarios, especialmente en un contexto marcado por el coste de la vivienda y la necesidad de trasladarse fuera de Lanzarote para cursar determinados grados.

52 solicitudes y 16 estudiantes seleccionados

La XV edición de las becas Mercedes Medina Díaz ha registrado 52 solicitudes, una cifra que refleja la demanda de este tipo de ayudas entre los estudiantes que continúan su formación universitaria.

Tras el proceso de selección, la asociación concedió 16 becas y estableció una lista de reserva con otros dos alumnos. Los beneficiarios cursan estudios en distintas universidades y en titulaciones muy variadas.

Entre las universidades que concentraron un mayor número de solicitudes figuran la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), así como las universidades de Granada, Salamanca y la Autónoma de Madrid.

Acto de entrega de las Becas Mercedes Medina para el curso 26/27. / La Provincia

En cuanto a los estudios elegidos, las solicitudes abarcan carreras como Medicina, Derecho, Fisioterapia, Física, Traducción e Interpretación, Bellas Artes, Psicología, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ingeniería Biomédica, Criminología, Educación Primaria y Economía.

La diversidad de titulaciones muestra que las ayudas se dirigen a estudiantes de diferentes ramas académicas y no se concentran en un único ámbito de conocimiento.

Cada beca aporta 3.600 euros durante el curso

Cada uno de los estudiantes seleccionados recibirá una ayuda de 3.600 euros, distribuida a lo largo de los nueve meses del curso académico. En conjunto, la dotación prevista para esta convocatoria se sitúa en casi 60.000 euros.

La asociación señala que estas ayudas pretenden contribuir a que los estudiantes puedan afrontar los gastos derivados de su formación universitaria, especialmente cuando deben desplazarse a otras islas o a la Península para continuar sus estudios.

Uno de los aspectos que se puso de manifiesto durante el acto fue el aumento de las necesidades económicas entre las familias con menos recursos. La organización relaciona esta situación, entre otros factores, con el encarecimiento de los alquileres en Lanzarote y en las principales zonas universitarias, donde encontrar una residencia, una habitación en un piso compartido u otra modalidad de alojamiento puede suponer una dificultad añadida.

En este contexto, la AMMD asegura que ha reforzado su esfuerzo junto con las empresas patrocinadoras para ampliar el alcance de las ayudas y facilitar que un mayor número de jóvenes pueda acceder y continuar sus estudios universitarios.

Universidad de La Laguna

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Una ayuda que llega antes del inicio del curso

Otro de los elementos destacados durante la entrega es el momento en el que se conceden las becas. La Asociación Mercedes Medina Díaz las entrega en agosto, antes de que los estudiantes se desplacen a sus respectivos destinos universitarios.

La organización considera que este adelanto permite que los beneficiarios dispongan de la ayuda antes de comenzar el curso y de afrontar los gastos iniciales vinculados al traslado y la estancia fuera de la isla.

Durante el acto también participaron dos de los estudiantes beneficiarios, que compartieron sus experiencias y agradecieron el apoyo recibido.

Marisol Mane Djalo, estudiante de segundo curso de Traducción e Interpretación, explicó su experiencia como becada y el esfuerzo que está realizando para completar su formación universitaria.

También intervino Alejandro Rebollido, antiguo alumno del CEIP Mercedes Medina Díaz y actualmente estudiante de tercer curso de Fisioterapia en la ULPGC. El joven expresó su agradecimiento por haber recibido esta ayuda.

Sus intervenciones sirvieron para trasladar al acto la perspectiva de los propios estudiantes y poner de relieve el impacto que una ayuda económica puede tener durante los años de formación superior.

Empresas y entidades participan en la convocatoria

La entrega contó con la presencia de representantes de las empresas y entidades que han colaborado con la asociación en esta edición. Entre ellas estuvieron CICAR, Taba Control, Graciplus, Fundación Líneas Romero, Spar, Grupo TSG y Bodegas Vega de Yuco.

El Grupo TSG participó además con la financiación de dos de las becas concedidas en esta convocatoria.

La colaboración de estas entidades se integra en el modelo de financiación de las ayudas, que permite a la Asociación Mercedes Medina Díaz mantener la convocatoria y destinar recursos a estudiantes universitarios.

Junto a los beneficiarios, familiares y miembros de la asociación, el acto contó con la asistencia de representantes de las administraciones públicas y del ámbito educativo. Entre ellos estuvieron Ascensión Toledo, consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa; Carmen Pellón, directora insular de Educación de Lanzarote; Echedey Eugenio, teniente de alcalde de Arrecife; y Jesús Martín, director del Centro del Profesorado (CEP).

Quince años apoyando a estudiantes universitarios

La celebración de esta XV edición supone también un recorrido de 15 años de actividad de la Asociación Mercedes Medina Díaz vinculada a la concesión de ayudas para estudiantes universitarios.

La presidenta de honor de la entidad, Maura Palarea, intervino mediante videoconferencia para trasladar un saludo y su agradecimiento a las personas presentes en el acto.

El cierre correspondió al presidente de la Asociación Mercedes Medina Díaz, Juan Cruz Sepúlveda, quien realizó una reflexión sobre la trayectoria de la organización durante estos quince años.