El Cabildo de Lanzarote destina 40.000 euros a renovar la tecnología, el mobiliario y el Aula Magna de la UNED

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha destinado 40.000 euros a la modernización de las instalaciones de la UNED en Arrecife, una actuación financiada a través de los fondos europeos Next Generation EU que ha permitido renovar parte del equipamiento tecnológico, audiovisual y mobiliario del centro universitario.

La intervención se ha desarrollado en la sede del Centro Asociado de la UNED en Lanzarote, situada en el histórico Antiguo Parador de Turismo de Arrecife. La vicepresidenta del Cabildo y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, visitó las instalaciones para conocer las mejoras realizadas.

La actuación busca adaptar los espacios utilizados por estudiantes y docentes a las actuales necesidades de la enseñanza universitaria, especialmente en un centro que desarrolla su actividad vinculada a la formación a distancia.

Seis pantallas interactivas para las aulas

Una de las principales actuaciones ejecutadas ha sido la incorporación de seis pantallas interactivas destinadas a las aulas de estudio y tutorías.

Este nuevo equipamiento tecnológico pretende mejorar los recursos disponibles durante las actividades docentes y facilitar el desarrollo de las clases y tutorías que se llevan a cabo en el centro asociado.

La modernización no se ha limitado a las herramientas digitales. La inversión también ha permitido actuar sobre diferentes espacios de la sede, con especial atención al Aula Magna, uno de los principales puntos de actividad académica y cultural de las instalaciones.

Según explicó María Jesús Tovar durante su visita, el propósito de la actuación era actualizar los medios tecnológicos, audiovisuales y el mobiliario sin alterar las características patrimoniales del inmueble.

Renovación del Aula Magna

El Aula Magna ha sido objeto de una intervención que incluye diferentes elementos destinados a mejorar tanto su utilización docente como su capacidad para acoger actividades.

Entre las actuaciones figura la instalación de un nuevo sistema de iluminación técnica, diseñado para adaptarse a distintos usos del espacio, entre ellos clases, exámenes y conferencias.

También se ha renovado el sistema de sonido, con el objetivo de actualizar los recursos audiovisuales disponibles en esta sala.

En cuanto al mobiliario, el proyecto ha incluido 36 mesas y 60 sillas para el Aula Magna. A ello se suma la incorporación de nuevo equipamiento para las áreas destinadas a la biblioteca y a la UNED Sénior.

De esta manera, la inversión de 40.000 euros se ha distribuido entre diferentes necesidades del centro, combinando la actualización tecnológica con la mejora de los espacios destinados a la actividad académica.

Tecnología y conservación del Antiguo Parador

Uno de los aspectos destacados por el Cabildo es que las obras de modernización se han planteado teniendo en cuenta el valor histórico del Antiguo Parador de Turismo de Arrecife.

El edificio cuenta además con elementos artísticos vinculados a César Manrique, cuyos murales forman parte de las instalaciones. Según la institución insular, las actuaciones pretenden compatibilizar la renovación de los espacios con la conservación de estos elementos.

La intervención se plantea así sobre un inmueble con una doble función: por un lado, mantiene su carácter histórico y patrimonial y, por otro, alberga actualmente una actividad universitaria que requiere espacios y recursos tecnológicos adaptados a las necesidades educativas actuales.

La responsable insular defendió durante la visita que la renovación permite mejorar las condiciones del centro sin perder de vista las características del edificio y el legado artístico que alberga.