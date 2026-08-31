Las cámaras de Arrecife captan tres vertidos ilegales de una misma persona en una madrugada

Las cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento de Arrecife han permitido identificar a una persona a la que se atribuyen tres vertidos ilegales de residuos realizados durante una misma madrugada en el barrio de Argana Alta. Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en la calle Cribo, donde las imágenes registraron hasta tres descargas de enseres y otros materiales de gran volumen.

La persona identificada ha sido propuesta para sanción, según ha informado el concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, Jacobo Lemes. La actuación se enmarca en el seguimiento que realiza el Consistorio para detectar el abandono de residuos en espacios públicos y evitar la acumulación de enseres en calles y solares.

Las imágenes obtenidas por las cámaras muestran cómo, en distintos momentos de la madrugada, se fueron depositando residuos en el mismo punto de la vía pública. Como consecuencia de estas acciones se generó un importante cúmulo de materiales junto a la calzada.

Vertidos ilegales realizados por la misma persona en una sola madrugada en Arrecife / La Provincia

Tres vertidos registrados durante la misma madrugada

El Ayuntamiento destaca que el caso de Argana Alta presenta como particularidad que una misma persona habría realizado tres descargas en diferentes momentos de una sola madrugada.

El concejal de Limpieza, Jacobo Lemes, considera que este tipo de actuaciones demuestra la utilidad de los sistemas de videovigilancia para localizar a quienes abandonan residuos de manera irregular. Según explica el Consistorio, las cámaras colocadas en diferentes puntos de Arrecife han servido en otras ocasiones para identificar a personas relacionadas con este tipo de conductas y facilitar la apertura de los correspondientes expedientes.

A las imágenes de las cámaras se suman también las denuncias y avisos de los vecinos, que permiten poner en conocimiento de los servicios municipales la existencia de puntos donde se producen vertidos o acumulaciones de residuos.

El Ayuntamiento sostiene que el objetivo de estos mecanismos es facilitar la identificación de los responsables cuando los hechos quedan registrados y contribuir a reducir el abandono de basura y enseres en la vía pública.

Multas de hasta 30.050,60 euros para las infracciones graves

El abandono de residuos en la calle puede dar lugar a un procedimiento sancionador. La normativa municipal de Arrecife establece las conductas consideradas infracciones y las correspondientes consecuencias administrativas.

En concreto, la Ordenanza de Limpieza y Sostenibilidad de Arrecife, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas en marzo de 2026, contempla como infracción grave el abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos no peligrosos cuando no se haya producido un daño grave a los recursos naturales ni exista riesgo de que puedan ocasionarse daños graves para la salud humana.

Para este tipo de infracciones graves, la normativa fija multas que pueden oscilar entre 3.005,06 y 30.050,60 euros. Además de las sanciones económicas, la ordenanza contempla otras medidas que pueden aplicarse cuando corresponda, como el cese temporal de determinadas actividades o la clausura temporal de instalaciones.

Vertidos ilegales realizados por la misma persona en una sola madrugada en Arrecife / La Provincia

La cantidad concreta de la multa no se determina únicamente por el hecho de que se haya producido un vertido. La propia normativa establece diferentes criterios para graduar las sanciones en función de las circunstancias de cada caso.

Por este motivo, el Ayuntamiento señala que las tres descargas registradas en Argana Alta serán valoradas dentro del expediente correspondiente y que no es posible anticipar cuál será finalmente la sanción que pueda imponerse a la persona identificada.

Arrecife ofrece la recogida gratuita de enseres a domicilio

El Ayuntamiento recuerda que los vecinos disponen de alternativas para deshacerse de muebles, electrodomésticos y otros residuos voluminosos sin necesidad de dejarlos en la vía pública.

La Concejalía de Limpieza cuenta con un servicio gratuito de retirada de enseres a domicilio, pensado precisamente para facilitar la gestión de aquellos objetos que, por sus dimensiones, no pueden depositarse junto a los residuos domésticos habituales.

Los ciudadanos que necesiten utilizar este servicio pueden solicitarlo a través del teléfono municipal 928 815 560 o mediante WhatsApp en el número 629 793 705.

La existencia de este sistema permite programar la retirada de los residuos voluminosos y evitar que muebles, aparatos y otros objetos terminen acumulados en calles, aceras u otros espacios públicos.

Además, el Ayuntamiento recuerda que cada tipo de residuo debe depositarse en los lugares habilitados para ello y conforme a las normas municipales de limpieza y gestión de residuos.