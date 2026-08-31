Italia visita Tenerife y Fuerteventura

«Un viaje ideal entre Tenerife y Fuerteventura que unirá indisolublemente la riqueza del patrimonio cultural italiano con la profunda historia del archipiélago canario, en el marco del VIII Centenario de San Francisco de Asís», se expone en la presentación de esta nueva edición, la cuarta de la Semana de la Cultura Italiana.

Este prestigioso certamen promovido por el Comité de las Islas Canarias de la Sociedad Dante Alighieri, encabezado por su presidente, el abogado Alfonso Licata, y que se ha convertido ya en un referente cultural en el ámbito atlántico, se celebrará del 5 al 16 de octubre de 2026 recorriendo Tenerife y Fuerteventura, con la presencia de las máximas representaciones diplomáticas de Italia en España y consulares en Canarias.

La edición de 2026 adquiere una relevancia histórico-cultural de primer orden, enmarcándose en las celebraciones por el VIII centenario de la muerte de San Francisco de Asís, Patrón de Italia. La figura del santo y la epopeya de los misioneros franciscanos constituyen el hilo conductor de todo el evento. La iniciativa rememora aquel extraordinario «laboratorio atlántico» que, a partir del redescubrimiento de Canarias en 1312 por el navegante y comerciante ligur Lanzarotto Malocello, tuvo a los frailes franciscanos como protagonistas del diálogo pacífico, la evangelización y la firme defensa de la dignidad y libertad de las poblaciones aborígenes guanches.

Áreas clave de la IV semana

Rigurosos análisis históricos y teológicos: presentación de la obra La espada de San Francisco. El misterio de Telde y el laboratorio Atlántico en las Islas Canarias (2026). Homenajes pluriconmemorativos al Genio Italiano: celebración de Giovanni Legrenzi (barroco musical), Filippo Tommaso Marinetti (Futurismo) y Dario Fo (Premio Nobel de Literatura). Conciertos de música sacra en directo: A cargo de los alumnos del Liceo Pertini Vocal Ensemble de Génova, dirigidos por Luca Franco Ferrari. Itinerarios histórico-culturales: recorrido por la Ruta Franciscana en Betancuria y Tiscamanita (Fuerteventura) y obsequio editorial para el público: Regalo a todos los asistentes, hasta agotar existencias, del libro de bolsillo De Canaria et insulis reliquis ultra Ispaniam in Oceano noviter repertis.

Programa oficial

El domingo 4 de octubre habrá un acto previo en Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. A las 12.00 horas, en Santa Cruz de Tenerife, santa misa solemne en honor a San Francisco de Asís, Patrón de Italia (iglesia de San Francisco de Asís, Plaza de la Iglesia, 2). A las 18.00 horas, en San Cristóbal de La Laguna: santa misa solemne oficiada por el obispo de Tenerife, monseñor Eloy A. Santiago, en honor al Patrón de Italia, seguida de la tradicional procesión ciudadana (iglesia de San Juan Bautista y Convento de Santa Clara de Asís, C/ Nava y Grimón, 15).

El lunes 5 de octubre, inauguración oficial en San Cristóbal de La Laguna, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (salón de actos), a partir de las 16.30 horas, apertura de los trabajos congresuales e inauguración oficial, con saludos de las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, e intervenciones de los representantes de las Asociaciones Italianas en Canarias.

En esta primera jornada de la cuarta edición de la Semana de la Cultura Italiana habrá una proyección e ilustración de reproducciones de antiguas cartas náuticas históricas en las que aparecen dibujadas las Islas Canarias, a cargo del doctor. Mauro Poggi (Comité Científico Lanzarotto Malocello y delegado de la Sociedad Dante Alighieri Lanzarote).

Italia visita Tenerife y Fuerteventura / La Provincia

Después, un asesión de ponencias académicas y teológicas: La intuición de Ramon Llull en la misión franciscana de Canarias, por el profesor Miguel Ángel Navarro Mederos (director del Archivo Diocesano Nivariense, profesor del ISTIC); Misión, alteridad y transformación. La singularidad de la experiencia de Francisco de Asís, por el profesor Domenico Cambria (Institut Catholique de Parií, director del Centre Théologique de Poitiers) y Las devociones marianas de Candelaria y el Pino, una invitación a releer la evangelización en las Islas Canarias, por el profesor Felipe Bermúdez Suárez (teólogo, Académico de la ACIHL).

En la misma jornada, presentación del volumen La Espada de San Francisco. El misterio de Telde y el laboratorio Atlántico en las Islas Canarias, escrito por Alfonso Licata, Mauro Poggi, Sabrina Di Sepio) y entrega del libro de bolsillo de obsequio De Canaria et insulis reliquis... a los asistentes.

Asimismo, celebración del concierto de música sacra Música en tiempos de San Francisco de Asís: Un viaje sonoro entre fe, pobreza y belleza, con la actuación en directo del Liceo Pertini Vocal Ensemble de Génova dirigido por Luca Franco Ferrari (piezas del Laudario de Cortona, Costanzo Porta, Jerónimo de Aliseda).

Por otra parte, el martes 6 de octubre, en San Cristóbal de La Laguna, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, a partir de las 16.30 horas, ponencia de apertura La ruta Lanzarotto-Malocello: De Liguria a las Islas Canarias: ocho siglos de historia, mar y cultura, a cargo del doctor Giulio Oliveri (presidente de Ligures en el Mundo – Secc. Canarias).

Asimismo, se ofrecerá la conferencia pluriconmemorativa Una mirada al Genio Italiano:

San Francisco de Asís en el VIII Centenario de su muerte , por el profesor Felipe Bermúdez Suárez). Y los homenajes a Giovanni Legrenzi (música barroca), Filippo Tommaso Marinetti (Futurismo) y Dario Fo (Premio Nobel de Literatura). Después habrá un intermedio musical y la clausura de las jornadas de Tenerife, con interpretaciones del Liceo Pertini Vocal Ensemble con piezas de Giovanni Legrenzi (Lumi, potete piangere), Anónimo del siglo XIII, Costanzo Porta y Jerónimo de Aliseda.

Actos en Fuerteventura

Viernes 16 de octubre, itinerario cultural en Betancuria con la Ruta Franciscana con visita guiada a los restos históricos y espirituales del Convento de San Buenaventura en el corazón de Fuerteventura. Y encuentro cultural en Tiscamanita, dedicado a la transición crucial «del navegante al misionero» y al impacto de las órdenes mendicantes en la formación de la identidad histórica de Canarias.

Cobertura mediática

Durante toda la duración del evento (del 5 al 16 de octubre de 2026), la IV Semana de la Cultura Italiana contará con una amplia cobertura mediática en directo por radio, televisión y medios digitales a cargo de la radio oficial del evento, Ciesse Radio Canarias (emitida en DAB+ en todas las islas y en FM en frecuencias locales de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, así como en aplicaciones oficiales y en streaming mediante Apple CarPlay / Google Play), junto con los periódicos digitales colaboradores Canarie News y Arcipelago Canarie.

La organización corre a cargo de la Sociedad Dante Alighieri – Comité de las Islas Canarias, con la colaboración de Sede Central de la Fundación Sociedad Dante Alighieri, Embajada de Italia en Madrid, Viceconsulado de Italia en Arona/Canarias, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, Liceo Statale Sandro Pertini de Génova, Comité Internacional Lanzarotto Malocello.