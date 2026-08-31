Yaiza se lanza a la velocidad sin motor con el estreno de su Carrera de Autos Locos

Yaiza estrenó este domingo una nueva propuesta dentro de las fiestas de Los Remedios: la Carrera de Autos Locos, una competición que combinó creatividad, humor y velocidad sobre vehículos construidos de forma artesanal y sin ningún tipo de motor. Once bólidos participaron en este primer Gran Premio de Yaiza, que reunió a numeroso público a lo largo de un circuito urbano de unos 500 metros.

La iniciativa, incorporada por la Comisión de Fiestas de Yaiza al programa de las celebraciones patronales, recibió una respuesta positiva tanto por parte de los participantes como de los espectadores. El diseño de los vehículos y los momentos de mayor velocidad durante el recorrido se convirtieron en algunos de los principales atractivos de una jornada planteada para todas las edades.

Un circuito urbano de 500 metros

El recorrido diseñado para la prueba contó con diferentes obstáculos y cambios de dirección para poner a prueba la habilidad de los pilotos. El trazado estaba compuesto por dos rectas, dos chicanes, una rampa y una curva especialmente complicada.

Uno de los puntos donde los vehículos podían alcanzar mayor velocidad era la recta principal, situada entre las plazas de La Alameda y Los Remedios. Al no disponer de motores, los coches avanzaban aprovechando la inercia y la pendiente del circuito, por lo que tanto el diseño como la destreza al volante tenían un papel importante.

Los once participantes afrontaron dos pasadas cronometradas por el circuito. La organización tuvo en cuenta los tiempos obtenidos en ambas mangas, pero también incorporó la valoración del diseño de cada vehículo para establecer la clasificación definitiva.

Carrera de autos locos por las fiestas de Yaiza 2026 / La Provincia

Estos fueron los ganadores de la primera carrera

El primer puesto fue para Omar Perdomo, al volante de un vehículo con forma de camión bautizado como Eso es lo demás. Su actuación destacó tanto por el tiempo conseguido como por el comportamiento del automóvil durante el recorrido.

La segunda posición correspondió a David Rodríguez e Iván Medina, que participaron con el coche denominado Novios enredadores.

El tercer puesto fue para Gustavo Torres, piloto procedente de Femés, que compitió con Laya, un vehículo cuyo diseño estaba inspirado en una palmera.

La clasificación se decidió, por tanto, mediante una combinación de velocidad y creatividad, dos de los elementos que daban sentido a una prueba en la que los participantes tuvieron que construir sus propios vehículos.

Coches artesanales y sin motor

Uno de los aspectos singulares de la Carrera de Autos Locos de Yaiza fue precisamente su planteamiento. Los vehículos fueron elaborados artesanalmente y no utilizaban motores, por lo que dependían de la inercia para desplazarse por el trazado.

Esta característica convirtió la competición en una propuesta diferente a las carreras convencionales y permitió que el ingenio tuviera un peso destacado. Las formas y decoraciones de los coches despertaron numerosos comentarios entre el público, que siguió con atención las dos pasadas de cada participante.

La organización estuvo dirigida por Pancho Ortiz, artesano, belenista, trabajador municipal del Área de Deportes y vecino de Yaiza. El planteamiento permitió combinar el componente competitivo con una parte claramente festiva, en línea con el ambiente de las fiestas patronales.

Además, el carácter de los vehículos hizo que la prueba pudiera presentarse como una competición de bajo impacto al prescindir de motores y combustibles durante los recorridos.

Carrera de autos locos por las fiestas de Yaiza 2026 / La Provincia

El público respalda la nueva propuesta

La primera edición dejó buenas sensaciones entre quienes acudieron a presenciarla. La variedad de los diseños, las maniobras y los momentos de mayor velocidad provocaron las risas del público, especialmente durante el paso de los vehículos por los distintos obstáculos del circuito.

La propuesta reunió a espectadores de distintas edades y, según la organización, la respuesta obtenida abre la posibilidad de que la Carrera de Autos Locos tenga continuidad en futuras ediciones de las fiestas de Los Remedios.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el rendimiento del vehículo ganador y la conducción de Omar Perdomo, que consiguió imponerse en una prueba en la que no bastaba con tener un diseño llamativo.

El evento también estuvo acompañado de bromas y comentarios relacionados con el mundo del motor. Entre el público incluso surgió la comparación humorística con la Fórmula 1 y con el ingeniero Adrian Newey, conocido por su trayectoria en el diseño de monoplazas.

El concejal de Festejos abrió la carrera

El concejal de Festejos de Yaiza, Daniel Medina, participó en el estreno de la actividad de una manera particular: pilotó el llamado coche cero, encargado de abrir el recorrido, aunque sin participar en la competición oficial.

Posteriormente, Medina y el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, presidieron la entrega de los premios a los tres primeros clasificados. Ambos agradecieron el trabajo realizado por la Comisión de Fiestas y la participación de los pilotos.

Los responsables municipales destacaron especialmente el esfuerzo y la creatividad de quienes construyeron los vehículos y se sumaron a esta primera edición.

La fiesta continuó con música y ventorrillos

La Carrera de Autos Locos no puso punto final a la jornada festiva. Tras la entrega de premios, la actividad continuó en la plaza con la actuación en directo de Defecto Venturi.

Los tradicionales ventorrillos completaron el ambiente de celebración y fueron descritos durante la jornada como unos particulares «boxes», en referencia al mundo del automovilismo.