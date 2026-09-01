El Cabildo de Lanzarote amplía las plazas de estancia diurna para mayores en la residencia de Las Cabreras

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ampliará desde este mes de septiembre la oferta de atención a personas dependientes con la incorporación de seis nuevas plazas de estancia diurna en la Residencia Doctor Domingo de Guzmán, situada en Las Cabreras, cerca de la carretera que conecta Tahíche y Nazaret (municipio de Teguise). La medida pretende dar respuesta a la elevada demanda existente en la isla de este tipo de recurso asistencial sin tener que esperar a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras.

La ampliación fue impulsada por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y aprobada en el Consejo de Gobierno Insular mediante una modificación contractual. La actuación se desarrolla desde el Área de Bienestar Social e Inclusión y permitirá utilizar parte de los recursos ya disponibles en este centro para ampliar la atención durante el día.

Las seis plazas comenzarán a funcionar a partir del 1 de septiembre de 2026 y estarán destinadas a usuarios que necesiten cuidados durante los días laborables. El servicio funcionará de lunes a viernes y estará dirigido a personas con grados I, II y III de dependencia.

Una ampliación sin afectar a los residentes permanentes

La Residencia Doctor Domingo de Guzmán funciona desde 2014 y dispone actualmente de 24 plazas residenciales permanentes. Según explicó el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, la incorporación de las nuevas plazas de día se ha planteado de manera que no reduzca ni interfiera en la atención que reciben las personas que viven de forma permanente en el centro.

Para prestar el nuevo servicio, la empresa responsable incorporará dos gerocultores a jornada completa. Estos profesionales se sumarán a la plantilla que ya trabaja en la residencia, formada por más de 36 trabajadores de distintos ámbitos.

Nereida González, Oswaldo Betancort y Marci Acuña, en una visita reciente a la residencia de mayores en Las Cabreras, en el municipio de Teguise / La Provincia

El equipo actual incluye profesionales de enfermería, fisioterapia, psicología, trabajo social y terapia ocupacional, además de otros perfiles vinculados a la atención y los cuidados. Con la incorporación del nuevo personal se pretende garantizar que las nuevas plazas dispongan de los medios humanos necesarios para prestar el servicio.

Durante una visita a las instalaciones, Betancort defendió que el aprovechamiento de los recursos existentes constituye una alternativa para ampliar la atención a las personas dependientes a corto plazo. El presidente del Cabildo señaló que la modificación contractual permitirá beneficiar directamente a seis familias de Lanzarote y destacó la colaboración del Ayuntamiento de Teguise y del personal que desarrolla su labor en el centro.

33.660 euros para el periodo de la prórroga

La ampliación supone una inversión de 33.660,30 euros correspondiente al periodo restante de la prórroga contractual, que comienza el 1 de septiembre de 2026. Las nuevas plazas contarán, según la información facilitada por el Cabildo, con las correspondientes garantías técnicas, económicas y de calidad asistencial.

Los informes técnicos elaborados para justificar la modificación han considerado adecuada la capacidad de las instalaciones de Las Cabreras para acoger a los nuevos usuarios. En concreto, se ha comprobado la disponibilidad de espacio tanto en las dependencias interiores como en las zonas ajardinadas exteriores.

El objetivo es que las seis personas que accedan al servicio puedan desarrollar su estancia durante el día sin alterar el funcionamiento habitual de la residencia ni las rutinas de los 24 usuarios que permanecen en el centro.

La medida se plantea así como una fórmula para incrementar la capacidad asistencial aprovechando una infraestructura que ya se encuentra operativa, en lugar de esperar a la construcción o apertura de nuevos centros.

Residencia de mayores Doctor Domingo de Guzmán Pérez Hernández en Las Cabreras, en el municipio de Teguise / La Provincia

Atención a las personas dependientes y apoyo a las familias

Desde el Cabildo se considera que la ampliación puede contribuir también a aliviar parte de la carga que asumen las familias que tienen a su cargo a personas dependientes. La estancia diurna permite que los usuarios reciban atención especializada durante los días laborables y regresen posteriormente a su entorno habitual.

En este sentido, la concejala de Bienestar Social y del Área del Mayor del Ayuntamiento de Teguise, Nereida González, valoró la incorporación de las seis plazas como una oportunidad tanto para las personas mayores como para sus familiares. La representante municipal incidió en que el recurso puede proporcionar un periodo de respiro a quienes se encargan de los cuidados y, al mismo tiempo, ofrecer atención a los mayores durante parte de la jornada.

La actuación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teguise y se integra en las medidas que el Cabildo está desarrollando para ampliar los recursos destinados a las personas en situación de dependencia.

La iniciativa se suma así a los recursos ya existentes en la isla para la atención de personas mayores y dependientes, con la intención de facilitar que puedan recibir cuidados especializados cerca de su entorno comunitario y familiar.