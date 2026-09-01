Haría propone a Jesús Perdomo como nuevo Cronista Oficial del municipio

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Haría (PSOE, PMH y NC) propondrá en el próximo pleno el nombramiento de Jesús Perdomo Ramírez como nuevo Cronista Oficial del municipio, una figura vinculada a la investigación, recopilación y divulgación de la historia local y de la memoria de Lanzarote desde hace décadas.

El anuncio fue realizado este lunes por el alcalde de Haría, Alfredo Villalba (PSOE9, durante el homenaje dedicado a Perdomo con motivo del décimo aniversario de la Asociación de Vecinos El Marinero, celebrado en el marco del inicio de las Fiestas del Pino de Punta Mujeres.

La propuesta pretende recuperar para el municipio una figura que ha quedado vacante tras la muerte en diciembre de 2020 de Gregorio Barreto Viñoly a la edad de 85 años, Cronista Oficial de Haría desde 2002 hasta ese momento. La trayectoria de Jesús Perdomo está estrechamente relacionada con la búsqueda de documentación histórica, la genealogía y la recopilación de testimonios y datos sobre Haría y otros municipios de Lanzarote.

Su trabajo comenzó a adquirir especial intensidad a partir del año 2000, cuando centró su interés en conocer las raíces de su propia familia y profundizar en la historia de su localidad natal. Desde entonces ha acumulado documentación y ha colaborado en diferentes publicaciones y proyectos relacionados con el patrimonio histórico y etnográfico de la isla.

Jesús Perdomo, nacido y criado en Haría

Jesús Perdomo Ramírez nació en Haría en 1958 y pasó allí su infancia. Antes de orientar buena parte de su actividad hacia la investigación histórica, estuvo vinculado al deporte, especialmente al ciclismo y al fútbol.

Su formación profesional estuvo ligada al ámbito marítimo. Cursó sus estudios en el Instituto Politécnico Marítimo-Pesquero de Arrecife, conocido durante años como la Escuela de Pesca, donde obtuvo diferentes titulaciones relacionadas con el sector naval.

Entre ellas figuran las de patrón de embarcaciones deportivas a motor, mecánico naval mayor, frigorista naval, técnico auxiliar y técnico especialista.

Tras completar esta etapa formativa realizó prácticas de navegación. Entre las experiencias recogidas en su biografía figura un episodio ocurrido durante su primera salida, cuando la embarcación en la que viajaba fue retenida por una patrullera marroquí.

Sin embargo, sería años después cuando comenzaría la actividad que ha marcado buena parte de su trayectoria pública: la investigación sobre la historia de Haría y las raíces familiares de sus habitantes.

De las raíces familiares a los archivos históricos

En torno al año 2000, Perdomo comenzó a interesarse por la historia de su familia y por el pasado de Haría. Su método de trabajo pasó inicialmente por la búsqueda y recopilación de documentos en distintos archivos de Lanzarote, con especial atención al Archivo Histórico de Teguise.

Esta labor le llevó a reunir con el paso del tiempo un importante archivo personal. Su interés no se limitó a acumular documentación, sino que también se orientó a facilitar el acceso a información que pudiera resultar útil para investigadores, autores y vecinos interesados en conocer el pasado de sus localidades.

El Archivo Histórico de Teguise constituye precisamente uno de los principales espacios documentales utilizados para este tipo de investigaciones en Lanzarote. El Ayuntamiento de Teguise ha desarrollado en los últimos años diferentes proyectos para conservar, digitalizar y facilitar la consulta de sus fondos históricos, que abarcan documentación de diferentes épocas.

La relación de Perdomo con el mundo de los archivos y la documentación ha hecho que dentro del ámbito de la investigación local haya recibido el apelativo de “ratón de archivo”, atribuido en la documentación aportada a Francisco Hernández Delgado, Cronista Oficial de Teguise.

Una trayectoria ligada a la memoria de Haría

La actividad investigadora de Jesús Perdomo se ha plasmado en colaboraciones con diferentes autores y publicaciones. Entre los trabajos mencionados en su trayectoria figura su participación en Retazos de Haría, de Rafael Feo, publicado en 2006.

También colaboró en trabajos relacionados con la historia sanitaria de Lanzarote, como Hambrunas, Epidemias y Sanidad en Lanzarote, de Francisco Hernández y María Dolores Rodríguez, así como en la publicación Licores de Lanzarote, de Giovanni Lemes.

Su nombre aparece igualmente relacionado con publicaciones vinculadas al Archivo Histórico de Teguise y con trabajos difundidos en medios y publicaciones locales, entre ellos el semanario Lancelot y la denominada Hoja del Municipio de Haría.

Uno de los espacios de divulgación asociados a su trayectoria fue Desde mi Atalaya, donde dedicaba textos a personas del municipio con la intención de poner en valor sus aportaciones y mantener presentes sus historias.

En ese ámbito también desarrolló una serie de capítulos dedicada a la Cueva de Los Verdes, centrada en la cuestión de su titularidad y planteada bajo el título ¿A quién pertenece la Cueva de Los Verdes? En espera de la resolución.

Su trabajo, por tanto, ha abordado tanto acontecimientos históricos como cuestiones relacionadas con las personas, las familias y el patrimonio de Haría y del conjunto de Lanzarote.

La recopilación de los pregones de las fiestas

Otro de los proyectos destacados de Perdomo comenzó después del verano de 2007, cuando inició una recopilación de los pregones pronunciados durante las fiestas de los distintos municipios de Lanzarote.

La iniciativa comenzó centrada en Haría, pero posteriormente amplió su ámbito de trabajo al resto de la isla. En este proceso unió esfuerzos con Óscar Torres Perdomo, fallecido el pasado mes de enero, con quien continuó investigando y recopilando información.

Ambos extendieron el proyecto a diferentes municipios e incluso a una perspectiva insular y crearon páginas web destinadas a difundir los materiales recopilados. Según la biografía facilitada, esta investigación continúa actualmente.

La digitalización y publicación de este tipo de información tiene especial importancia para los estudios de historia local, ya que los programas de fiestas, pregones, fotografías y otros documentos de carácter aparentemente cotidiano pueden convertirse con el paso del tiempo en fuentes para conocer cómo han evolucionado las localidades y sus vecinos.

El reconocimiento a María Elisa Álvarez Obaya

En 2010, después de publicar un artículo en la Hoja del Municipio de Haría, Perdomo participó en la iniciativa para promover un reconocimiento público a María Elisa Álvarez Obaya por su papel en el descubrimiento de la adulteración del alcohol metílico que provocó varias muertes en España en 1963.

La propuesta de reconocimiento culminó años después, en junio de 2016, de acuerdo con la trayectoria incluida en la documentación sobre el futuro cronista.

Esta etapa refleja otra de las características de su trabajo: la recuperación de historias personales que, aunque puedan parecer alejadas de los grandes acontecimientos históricos, forman parte de la memoria colectiva de Lanzarote y de Canarias.

Estudios sobre el patrimonio y la historia local

En 2014 colaboró en el programa de las fiestas patronales de San Juan Bautista de Haría con un artículo dedicado al centenario del reloj de la iglesia del municipio.

Su actividad investigadora también se ha extendido a proyectos relacionados con el patrimonio, las tradiciones y la identidad de diferentes localidades de la isla.

Desde noviembre de 2015 forma parte, según la biografía facilitada, de Tías Foro por la Identidad, una trayectoria que se suma a sus trabajos de investigación y difusión.

Además, colaboró en los libros Volcán del Turismo e Historia de Haría, publicados entre 2018 y 2019. También participó en trabajos vinculados a los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote con motivo del centenario del fallecimiento de César Manrique.

La relación con otros investigadores y cronistas ha sido una constante en su recorrido. En este ámbito ha compartido trabajos con personas dedicadas al estudio de la historia y el patrimonio de Lanzarote, entre ellas Francisco Hernández Delgado y Óscar Torres Perdomo.

El Ayuntamiento de Arrecife, por ejemplo, reconoció en 2025 la labor de Óscar Torres Perdomo en la investigación y divulgación de la historia y las tradiciones de Lanzarote.

Memorialista de Lanzarote y Premio Haría

Uno de los reconocimientos más destacados de la trayectoria de Jesús Perdomo llegó el 22 de junio de 2017, cuando recibió en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría la credencial de Memorialista de Lanzarote 2017 concedida por la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias.

En 2021 recibió junto a Óscar Torres uno de los Premios Haría de ese año, el reconocimiento más relevante que otorga el municipio norteño dentro de las fiestas patronales de San Juan.

La genealogía, otra de sus líneas de investigación

En los últimos años, la genealogía ha adquirido un peso importante dentro de sus investigaciones. Perdomo ha participado en trabajos destinados a reconstruir la procedencia y evolución de familias vinculadas a Lanzarote.

Uno de los proyectos más recientes citados en su trayectoria es el estudio de la familia Viñedo de Lanzarote, presentado el 22 de octubre de 2025 en el Teatro Municipal de Teguise.

En este trabajo colaboraron el banco de datos genealógico de Teguise, dirigido por Francisco Hernández Delgado, y especialistas y colaboradores de otros países, entre ellos Jeferson José Fonseca Vinholes, de Brasil, y Ruy Varella Viñoles, de Uruguay.

La investigación genealógica permite conectar documentación histórica con las historias familiares y reconstruir relaciones entre generaciones. En Lanzarote, esta actividad se apoya en fondos de archivos municipales y parroquiales, además de otras fuentes documentales.

Perdomo también ha participado durante varios años en encuentros de Genealogía Gran Canaria, celebrados habitualmente en noviembre y dirigidos, según la información aportada, por Cristina López-Trejo y Eugenio Egea Molina.

Actualmente mantiene trabajos junto al Cronista Oficial de Teguise, Francisco Hernández Delgado, para investigar la genealogía de diferentes familias de Lanzarote, entre ellas los Armas, Bonilla, Cedrés, Hernández, Mesa, Pérez y Torres, entre otras.

Una propuesta que ya había recibido apoyos

La posibilidad de que Jesús Perdomo asumiera el cargo de Cronista Oficial de Haría no es nueva. En 2021, la Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola La Milana y el colectivo de Cronistas Oficiales de Canarias manifestaron su respaldo a su nombramiento.

Aquella iniciativa no llegó a materializarse en el nombramiento oficial. Ahora, cinco años después, el grupo de gobierno de Haría pretende llevar la propuesta al pleno municipal.