La vendimia de Lanzarote encara su recta final con una previsión de más de tres millones de kilos de uva

La Denominación de Origen Vinos de Lanzarote afronta las últimas semanas de la vendimia de 2026 con unas expectativas favorables. Aunque la campaña todavía no ha terminado, las primeras previsiones apuntan a que la cosecha podría superar los tres millones de kilos de uva, una cifra especialmente relevante después de dos campañas anteriores en las que la producción quedó por debajo de lo esperado.

El Consejo Regulador considera que la evolución del viñedo y el estado de la uva permiten mirar con mayor optimismo hacia la elaboración de los vinos de esta añada. La cantidad definitiva de uva recogida todavía tendrá que esperar al cierre de la campaña, pero la valoración realizada hasta el momento destaca especialmente por la calidad de la cosecha.

El buen estado de la uva supone un respaldo para viticultores y bodegas, que afrontan ahora la fase final de una campaña en la que el trabajo realizado durante todo el año empieza a trasladarse a los resultados del viñedo.

El balance de la Denominación de Origen no se limita, sin embargo, a la producción. El año 2026 ha estado marcado también por diferentes iniciativas de formación, divulgación, promoción y protección del viñedo, dentro de la actividad desarrollada por el Consejo Regulador.

Una cosecha que supera las expectativas de las últimas campañas

La previsión de superar los tres millones de kilos de uva constituye uno de los principales datos del balance de este año. La campaña aún permanece abierta, por lo que se trata de una estimación y no de la cifra definitiva de producción.

El dato cobra especial importancia después de dos vendimias en las que la cantidad de uva obtenida fue inferior a la esperada. En este contexto, la evolución registrada durante 2026 permite al sector afrontar con mejores perspectivas la elaboración de los vinos correspondientes a la nueva añada.

Además de la cantidad, desde el Consejo Regulador se pone el foco en las condiciones de la uva, que están ofreciendo una valoración positiva en esta fase de la campaña.

La viticultura lanzaroteña está condicionada por unas características particulares, entre ellas el cultivo de las viñas sobre el tradicional rofe, un sistema asociado al paisaje agrícola de la isla y que requiere técnicas específicas de cultivo.

El resultado de la vendimia depende, por tanto, de un trabajo que se desarrolla durante todo el ciclo de la planta y que incluye labores de poda, control sanitario, manejo del agua y cuidado de la vegetación.

Vendimia en La Geria / La Provincia

Formación para mejorar el trabajo en el viñedo

Precisamente la formación ha sido una de las líneas de actuación del Consejo Regulador durante 2026. El objetivo ha sido proporcionar herramientas y conocimientos que permitan afrontar algunos de los retos que plantea actualmente el cultivo de la vid.

Uno de los programas desarrollados estuvo centrado en la viticultura y contó con la participación de los técnicos Julio Prieto y Emilio Peiró. La formación tuvo un marcado carácter práctico y combinó los contenidos teóricos con sesiones directamente en las fincas de la isla.

Entre los asuntos abordados estuvieron la poda de respeto, la identificación y tratamiento de plagas y enfermedades, la gestión eficiente del riego y la poda en verde.

El trabajo sobre el terreno permitió a los participantes observar directamente la evolución de las plantas y analizar los efectos de las diferentes técnicas aplicadas durante el ciclo vegetativo.

La Listán Negro protagoniza otra formación especializada

La formación desarrollada durante el año también puso el foco en una de las variedades de uva más representativas de Canarias: la Listán Negro.

El enólogo Xabier Kamio dirigió durante dos jornadas una actividad dedicada a conocer las características de esta variedad y las posibilidades que ofrece en diferentes territorios y bajo distintas condiciones de cultivo y elaboración.

Los participantes pudieron comprobar cómo las diferencias de clima, territorio y técnicas de elaboración influyen en el resultado final y permiten obtener vinos con perfiles diferentes sin perder la identidad asociada a la variedad.

La cata permitió acercarse a distintas elaboraciones, entre ellas tintos jóvenes, vinos de guarda, rosados, espumosos y Blanc de Noirs.

Curso sobre el Lista Negro. / La Provincia

La actividad sirvió así para mostrar la versatilidad de la Listán Negro y profundizar en sus posibilidades dentro de la elaboración de vinos.

Rutas para conocer el viñedo de Lanzarote

La actividad de la Denominación de Origen también ha buscado acercar el patrimonio vitivinícola de la isla a la población y a quienes visitan Lanzarote.

Durante 2026 se organizaron tres rutas interpretadas de senderismo por algunos de los paisajes vinculados a la viticultura insular. Estas actividades permitieron conocer de cerca el trabajo de los viticultores y las particularidades de cultivar la vid sobre el rofe.

Las rutas plantearon una aproximación al viñedo desde una perspectiva que combinaba paisaje, agricultura y vino. Al finalizar los recorridos, los participantes pudieron degustar elaboraciones de las bodegas que participaron en cada propuesta.

En esta edición estuvieron presentes Bodega Erupción, Rocanegra y Tao Viticultores.

El planteamiento permitió conectar el trabajo que se realiza durante el año en las parcelas con el producto que finalmente llega a la copa, además de explicar las dificultades que plantea el cultivo en las condiciones específicas de Lanzarote.

Vino y gastronomía se unen en el Jardín de Cactus

La gastronomía fue otro de los ejes de la programación. La Denominación de Origen organizó una nueva Experiencia Enogastronómica en colaboración con los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.

La actividad tuvo como escenario el Jardín de Cactus, donde se desarrolló una propuesta gastronómica basada en el maridaje de cuatro vinos de la Denominación de Origen con diferentes platos de la carta del restaurante.

La iniciativa buscó poner en relación los vinos producidos en la isla con una cocina basada en productos y sabores vinculados al territorio.

Este tipo de actividades forma parte de la estrategia de divulgación del sector y permite presentar el vino no solo como producto agrícola, sino también como parte del patrimonio gastronómico y cultural de Lanzarote.

Historias de Lanzarote acompañadas por sus vinos

Durante el verano regresó también la actividad «Érase una vid, historias maridadas con nuestros vinos».

La narradora lanzaroteña Isabel Cabrera fue la encargada de conducir a los asistentes por un recorrido por la Lanzarote de la primera mitad del siglo XX. El encuentro se celebró desde Bodegas El Grifo, presentada en la nota como la bodega más antigua de Canarias.

El relato combinó recuerdos, tradiciones, curiosidades y episodios de la vida cotidiana de generaciones anteriores. La experiencia se completó con la degustación de diferentes vinos de la bodega y un enyesque elaborado con productos vinculados a la identidad gastronómica de la isla.

Cuencuentos en Bodegas El Grifo. / La Provincia

La propuesta volvió a combinar así memoria, cultura, patrimonio y viticultura, utilizando el vino como elemento para acercarse a la historia de Lanzarote.

El Consejo Regulador mantiene su labor de apoyo al sector

Junto a las actividades abiertas al público, el Consejo Regulador mantiene durante todo el año diferentes tareas relacionadas directamente con el funcionamiento del sector vitivinícola.

Entre ellas figura el control y certificación de los vinos amparados por la Denominación de Origen, además del asesoramiento a viticultores y bodegas.

Este apoyo incluye orientación relacionada con ayudas, subvenciones y procedimientos administrativos, cuestiones que forman parte de la gestión habitual de las explotaciones y empresas vinculadas al sector.

La promoción de los vinos constituye igualmente una de las líneas de trabajo. El Consejo Regulador desarrolla acciones dentro y fuera de Lanzarote con el objetivo de mejorar la presencia de las elaboraciones de la isla en otros mercados y mantener su reconocimiento entre consumidores y profesionales.

La Denominación de Origen destaca en este sentido el respaldo que los vinos de Lanzarote continúan obteniendo tanto en el mercado como entre quienes trabajan en el ámbito vitivinícola.

Vigilancia reforzada ante el riesgo de filoxera

La protección del viñedo ha incorporado durante este año una nueva actuación. En junio comenzó un proyecto desarrollado conjuntamente con el Cabildo de Lanzarote para reforzar las tareas de inspección, vigilancia y seguimiento relacionadas con la filoxera.

El proyecto tiene una duración prevista de un año y pretende intensificar la observación de las plantaciones de la isla.

La finalidad es disponer de una vigilancia más estrecha que permita detectar con rapidez cualquier posible foco de infección y actuar cuanto antes en caso de que aparezcan indicios.

La filoxera constituye una de las amenazas históricas para los cultivos de vid. En el caso de Lanzarote, el seguimiento fitosanitario adquiere especial importancia para preservar un paisaje agrícola que tiene además un importante componente patrimonial.

La iniciativa se incorpora así a las labores habituales de control y protección del viñedo y busca reforzar la capacidad de respuesta ante posibles problemas sanitarios.

La Semana Malvasía regresará en noviembre

Con la vendimia todavía en sus últimas semanas, el Consejo Regulador ya tiene puesta la atención en la próxima gran cita de su calendario.

La duodécima edición de la Semana Malvasía se celebrará del 3 al 8 de noviembre, con una programación centrada en uno de los productos más representativos de la viticultura de Lanzarote.

La iniciativa pretende volver a reunir actividades relacionadas con cultura, gastronomía, tradición, ocio y experiencias en torno al vino.

La Semana Malvasía se plantea como una oportunidad para acercar nuevamente las elaboraciones de la isla a un público amplio y divulgar el trabajo que existe detrás de cada botella.

La cita llegará además después del cierre de una vendimia que, a falta de conocer sus cifras definitivas, se presenta con unas perspectivas mejores que las de las dos campañas anteriores.

Un año marcado por la formación y la protección del viñedo

El balance de 2026 realizado por la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote refleja una actividad que ha combinado el seguimiento de la campaña agrícola con iniciativas destinadas a mejorar la formación, divulgar el patrimonio vitivinícola y reforzar la protección de las viñas.

La previsión de superar los tres millones de kilos de uva constituye el principal dato de una vendimia todavía en curso. A esta expectativa se suma la valoración positiva sobre el estado y la calidad de la uva, que permite al sector afrontar con mayor confianza la elaboración de los vinos de la nueva añada.

En paralelo, los cursos especializados han abordado cuestiones prácticas relacionadas con el manejo de las viñas y con variedades concretas, mientras que las rutas, experiencias gastronómicas y actividades culturales han tratado de acercar el vino a la ciudadanía desde diferentes perspectivas.

El proyecto de vigilancia de la filoxera añade una vertiente de prevención y protección agrícola, mientras que la Semana Malvasía servirá en noviembre para continuar con la divulgación de la cultura del vino.