Arrecife en Vivo reúne a seis bandas de Lanzarote el 5 de septiembre para reivindicar el talento musical de la isla

El festival Arrecife en Vivo volverá a poner el foco en la escena musical de Lanzarote con una jornada dedicada a los artistas y grupos de la isla. La segunda edición de la Gala AEV Channel se celebrará este sábado, 5 de septiembre, en la Plaza de Naos del puerto deportivo Marina Lanzarote, con entrada gratuita.

La programación comenzará a las 18:00 horas y se prolongará hasta la medianoche. Durante seis horas, dos escenarios acogerán las actuaciones de seis formaciones y proyectos musicales vinculados a Lanzarote, en una propuesta que combina artistas emergentes con grupos que cuentan con una trayectoria consolidada dentro de la escena conejera.

Horarios y artistas de Arrecife en Vivo

La jornada arrancará a las 18:00 horas con Lidia Con Ello, compositora y profesional vinculada a la enseñanza de música y canto. Su propuesta se mueve entre el rock, el blues y el grunge, estilos que combina con una trayectoria de alrededor de dos décadas.

A continuación, a las 19:00 horas, llegará el turno de 15 Feet Underground, proyecto encabezado por el trombonista y compositor Boris Blace. La formación explora una mezcla de dub, funk, jazz y reggae, con influencias que van desde Miles Davis hasta Massive Attack.

A las 20:00 horas, el escenario recibirá al joven músico lanzaroteño Toti Sanz. Su propuesta tiene como referencia la identidad atlántica de las islas y aborda en sus composiciones cuestiones relacionadas con la idiosincrasia local.

La programación continuará a las 21:00 horas con Sao, banda liderada por la lanzaroteña Yaiza Cuenca, aunque el grupo tiene su base en Gran Canaria. La formación se adentra en terrenos de stoner rock y metal y presentará su EP autoeditado, New Life, un trabajo en el que aparecen influencias de grupos como Black Sabbath y Deftones.

Los Callaos y Kardomillo cerrarán la noche

La música continuará a las 22:00 horas con Los Callaos, formación de rock melódico liderada por Álvaro Guzmán, antiguo vocalista de The Right Ons. El grupo cuenta además con músicos con experiencia en la escena lanzaroteña, entre ellos el guitarrista, compositor y productor Ane Fernández y antiguos integrantes de Zürych.

El cierre de la Gala AEV Channel correrá a cargo de Kardomillo, a partir de las 23:00 horas. La formación, originaria del barrio capitalino de Titerroy, acumula tres décadas de trayectoria y ha construido su identidad a partir de una combinación de sátira, diversión y diferentes estilos musicales.

De esta manera, la programación permitirá recorrer diferentes vertientes del panorama musical de la isla en una única jornada, desde el rock y el blues hasta el reggae, el jazz, el funk, el metal o propuestas vinculadas a la identidad cultural canaria.

Gala de Arrecife en Vivo 2025. / La Provincia

Una jornada para visibilizar la escena musical local

Los codirectores del festival, Semi Gil y Tirso Blancas, defienden la necesidad de generar espacios en los que los músicos de Lanzarote puedan mostrar sus proyectos en directo. Según explican, la isla cuenta con propuestas que merecen mayor visibilidad y consideran que la diversidad de estilos puede sorprender al público.

La Gala AEV Channel se plantea así como un escaparate para artistas emergentes y músicos con una trayectoria más extensa, poniendo en contacto diferentes generaciones y propuestas de la escena local.

El evento está producido por Hsmith Solutions y cuenta con el patrocinio oficial del área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife. También participan como patrocinadores diferentes áreas del Cabildo de Lanzarote, entre ellas Cultura, Juventud, Igualdad, Bienestar e Inclusión, además de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Promotur Turismo de Canarias y Proexca.

La actividad cuenta asimismo con la colaboración de Cajasiete, Grupo Chacón, Monster Energy, Radio 3 y Cadena SER Lanzarote.