Concentración el 3 de septiembre en La Graciosa para reclamar una solución a los gatos callejeros

Un colectivo ha convocado una concentración mañana jueves 3 de septiembre, a las 9.00 horas, frente a las oficinas del Ayuntamiento de Teguise en Caleta del Sebo, para reclamar una solución a la situación de los gatos que viven en las calles de la octava isla canaria.

La promotora de la movilización, la Asociación para la protección de los gatos comunitarios de la isla de La Graciosa (Asociación Felina Maulli2), ha lanzado una petición y una recogida de firmas en la plataforma Change.org, en la que plantean la necesidad de establecer una gestión organizada y sostenible de las colonias felinas de la octava isla. La iniciativa pone el foco tanto en el bienestar de los animales como en la convivencia con los residentes y en la protección del entorno natural. Hasta la media mañana de este miércoles, la propuesta había conseguido el apoyo de 1.307 firmas. Asimismo, están llevando a cabo una recogida de firmas en papel. Una portavoz de la asociación asegura que ya han recabado unas 2.000 rúbricas, que se presentarán mañana en la oficina municipal en La Graciosa.

Según exponen, los gatos forman desde hace años parte del paisaje cotidiano de La Graciosa y de la vida de sus vecinos. Sin embargo, los impulsores de la iniciativa consideran que la falta de una gestión adecuada puede generar problemas relacionados con la reproducción descontrolada, la atención sanitaria y la alimentación de los animales.

Publicación de Facebook sobre la concentración para reclamar una solución a los gatos callejeros en La Graciosa.

La convocatoria está dirigida especialmente a la población de Caleta del Sebo y a las personas preocupadas por el bienestar animal, con el objetivo de trasladar al Ayuntamiento de Teguise la necesidad de actuar sobre esta situación.

Esterilización y control de las colonias

Entre las medidas que plantea la petición figura la esterilización de los gatos como herramienta para controlar progresivamente el tamaño de las colonias. Como alternativa, sus promotores plantean que determinados ejemplares puedan ser trasladados a un refugio en el que reciban los cuidados necesarios, aunque defienden que permanezcan en La Graciosa.

La propuesta también reclama que la alimentación de los animales pueda realizarse de manera adecuada y bajo unas condiciones que permitan mantener un mayor control sanitario y poblacional.

La cuestión de las colonias felinas cuenta, además, con un marco legal específico. La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece que corresponde a las administraciones locales desarrollar programas de gestión de gatos comunitarios. Estos programas deben contemplar, entre otras medidas, el censo de los animales, su identificación, la esterilización y la atención sanitaria.

La normativa estatal contempla el denominado método CER (captura, esterilización y retorno) como sistema de gestión de las colonias felinas. También establece que las actuaciones deben tener en cuenta la biodiversidad y evitar impactos negativos sobre la fauna.

Un conflicto que afecta también al entorno

Los promotores de la concentración sostienen que la situación actual no solo afecta a los propios gatos. En su petición apuntan también a posibles consecuencias sobre las aves y otras especies locales, además de las molestias que, según señalan, pueden producirse entre los residentes cuando las colonias no están reguladas.

La legislación vigente contempla precisamente que los programas municipales tengan en cuenta los posibles efectos de las colonias sobre la biodiversidad circundante. Al mismo tiempo, establece que los gatos comunitarios deben ser protegidos y que su retirada o desplazamiento únicamente puede realizarse en determinados supuestos y bajo unas condiciones concretas.

Un gato en un espacio natural protegido / SEO/BirdLife

Buscan un equilibrio entre animales y vecinos

La petición plantea como objetivo encontrar un punto de equilibrio entre la protección de los gatos, la convivencia vecinal y la conservación del entorno de La Graciosa. Sus impulsores defienden que la presencia de estos animales puede mantenerse en la isla, pero consideran necesario establecer mecanismos que permitan controlar su población y garantizar unas condiciones adecuadas.

La concentración prevista para el 3 de septiembre pretende, de esta manera, trasladar públicamente estas demandas a la administración local.

La iniciativa anima a los ciudadanos a respaldar la petición y a participar en la convocatoria para reclamar una actuación que permita abordar la situación de las colonias felinas desde criterios de bienestar animal, control poblacional y protección ambiental.

Liberación de un centenar de gatos en La Graciosa

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha solicitado a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias que acelere la tramitación del expediente administrativo relacionado con la liberación de gatos en La Graciosa, al considerar que la demora en la actuación puede aumentar el riesgo para la biodiversidad de uno de los espacios naturales más sensibles del archipiélago.

La entidad, según explicó el pasado mes de julio, ha presentado un escrito en el que pide información sobre el estado del procedimiento iniciado tras una denuncia formulada en julio de 2025, relacionada con la liberación de aproximadamente un centenar de gatos ocurrida un año antes dentro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y otros espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000.

Además de reclamar mayor transparencia sobre las actuaciones realizadas hasta ahora, la organización solicita la adopción de medidas urgentes para minimizar el impacto que estos animales pueden tener sobre la fauna silvestre.

Según recordó la organización, un año después de presentar la denuncia todavía no ha recibido una resolución sobre el expediente.