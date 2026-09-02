Feria de Artesanía de Lanzarote 2026: fechas, horarios y actividades

La 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote ya tiene preparada su nueva edición, que este año amplía su participación hasta superar los 140 artesanos, colectivos e instituciones. El encuentro se celebrará del 10 al 15 de septiembre en el recinto ferial de Mancha Blanca, en Tinajo, dentro de la programación vinculada a las Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores.

La principal novedad de esta edición será la incorporación de Uruguay como país invitado, un paso con el que la organización pretende reforzar la dimensión internacional de una cita que durante décadas ha servido como escaparate de los oficios tradicionales y de la producción artesanal de Canarias.

La presentación oficial contó con la participación del presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort; el consejero de Cultura, Jesús Machín; la consejera delegada de Artesanía, Aroa Revelo; y el alcalde de Tinajo, Jesús Machín.

Más de 140 participantes en Mancha Blanca

La edición de 2026 experimenta un crecimiento respecto al año anterior. La organización señala que se ha pasado de alrededor de 120 participantes a más de 140, con presencia de artesanos, colectivos e instituciones.

El presidente del Cabildo destacó durante la presentación el peso cultural y económico que tiene la feria para Lanzarote y defendió la importancia de mantener espacios que permitan mostrar el trabajo de los profesionales del sector y las técnicas transmitidas entre generaciones.

La consejera de Artesanía, Aroa Revelo, puso el acento en los 37 años de trayectoria de la feria y en el proceso de selección previo a la configuración de los participantes de esta edición.

Además de reunir a profesionales de Lanzarote, la organización pretende consolidar el carácter regional del encuentro. Revelo planteó que la feria debería mantener una dimensión que vaya más allá de la isla y convertirse en una referencia para el sector artesanal de Canarias.

Los sombreros y sombreras, protagonistas del monográfico

Uno de los principales cambios respecto a la edición de 2025 estará en el monográfico dedicado a una pieza concreta de la artesanía tradicional.

Si el pasado año el protagonismo correspondió a las soletas, el calzado tradicional, en 2026 la feria centrará su mirada en las sombreras y sombreros confeccionados con fibras vegetales de Lanzarote y La Graciosa.

La elección pretende recuperar y divulgar los conocimientos asociados a la elaboración de estas piezas, así como mostrar el proceso de confección y las técnicas necesarias para su realización.

Los sombreros y sombreras han estado históricamente vinculados a las labores del campo y a la vestimenta tradicional de las islas, por lo que el monográfico busca poner el foco en un elemento que forma parte de la cultura material de Lanzarote y La Graciosa.

Regresa 'La Herencia en las manos'

La feria también recuperará este año el espacio denominado 'La Herencia en las manos', concebido para facilitar la participación de artesanos veteranos de Lanzarote.

Una decena de maestros y profesionales con una larga trayectoria realizará demostraciones en directo de diferentes oficios tradicionales. La intención es que los visitantes puedan conocer de primera mano cómo se elaboran determinadas piezas y observar técnicas que forman parte del patrimonio artesanal de la isla.

El programa incorpora así una vertiente divulgativa que busca acercar estos conocimientos tanto al público adulto como a las generaciones más jóvenes.

Oswaldo Betancort, este miércoles, en la presentación de la Feria de Artesanía de Lanzarote 2026, este miércoles, en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

A este espacio se sumará un equipo formado por ocho profesionales independientes, que se dedicará durante las seis jornadas de la feria a impartir talleres y desarrollar exhibiciones de carácter didáctico. Las inscripciones para los talleres podrán realizarse a partir del 7 de septiembre a las 9:00 horas a través de la web artesanialanzarote.com.

La combinación de demostraciones, talleres y exposición permitirá que la feria no se limite a la presentación y venta de productos artesanales, sino que también muestre parte de los procesos y conocimientos que existen detrás de ellos.

Música y actividades para distintos públicos

La programación de la 37ª Feria de Artesanía también tendrá un componente cultural y musical. El consejero de Cultura, Jesús Machín, destacó la variedad de propuestas previstas, que incluirán música popular, parrandas y otros espectáculos.

Entre las actividades anunciadas figura 'Acatife, ecos de la mujer', una propuesta presentada como inédita y concebida como homenaje a la contribución de las mujeres al desarrollo de Lanzarote.

La programación busca además favorecer el encuentro entre distintas generaciones, combinando actividades relacionadas con la artesanía tradicional con propuestas culturales destinadas a un público amplio.

Tinajo prevé una importante afluencia de visitantes

El municipio anfitrión tendrá un papel destacado durante la celebración. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, señaló durante la presentación que Mancha Blanca se ha consolidado como uno de los puntos centrales de las celebraciones de septiembre en la isla.

El Ayuntamiento prevé una elevada afluencia y calcula que la feria podría recibir más de 70.000 visitantes a lo largo de esta edición.

Entre las medidas anunciadas para facilitar los desplazamientos se encuentra un cambio en la ubicación de las guaguas, que estarán más cerca de la iglesia. Según explicó el alcalde, esta modificación pretende facilitar el acceso especialmente a las personas mayores, aunque beneficiará al conjunto de asistentes.

El programa de las fiestas incluye además el pregón, previsto para el 9 de septiembre a las 20:30 horas, en la víspera de la apertura de la feria.

Fechas y horarios de la Feria de Artesanía 2026

La 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote abrirá sus puertas el jueves 10 de septiembre a las 17:30 horas.

A partir del viernes 11 de septiembre, el horario será de 10:30 a 21:30 horas, una franja que se mantendrá hasta el martes 15 de septiembre, última jornada del encuentro.

Los talleres previstos dentro de la programación cuentan con inscripción previa. Según la organización, el plazo para apuntarse comenzará el lunes 7 de septiembre a las 9:00 horas a través de la página de Artesanía Lanzarote.

El programa de 2026 combina, por tanto, la presencia de profesionales de diferentes procedencias con actividades destinadas a divulgar los oficios tradicionales y una programación cultural paralela.