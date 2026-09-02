El Gobierno de Canarias pone fecha al inicio de las obras de rehabilitación de la casa modernista de Famara: todos los detalles

La rehabilitación de la fachada de la casa modernista de Famara (Casa de Luis Ramírez), la única de este estilo en Lanzarote y conocida como Casa del Cura, en La Caleta de Famara, comenzará previsiblemente en unos quince días. Así lo anunció este miércoles la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, durante una comparecencia en comisión parlamentaria.

La actuación cuenta con una financiación autonómica de 149.000 euros, una cantidad que cubre íntegramente el coste previsto de los trabajos. El objetivo es intervenir sobre el estado de deterioro que presenta este inmueble de carácter modernista y actuar sobre los elementos de su fachada que requieren labores de conservación.

La previsión comunicada por el Ejecutivo autonómico sitúa el inicio de las obras a mediados de septiembre, aunque el calendario está sujeto al desarrollo de los trámites correspondientes.

Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias / La Provincia

Un proyecto centrado en la conservación del inmueble

La intervención prevista contempla diferentes actuaciones destinadas a consolidar y recuperar la fachada de la Casa del Cura. Entre los trabajos incluidos en el proyecto figuran la consolidación estructural del inmueble, el saneado y la limpieza de las superficies y la recuperación de los paramentos.

También está prevista la restauración y reproducción de elementos decorativos, además de la recuperación de las carpinterías y la ejecución de los acabados finales.

La actuación pretende, por tanto, intervenir tanto sobre los problemas derivados del deterioro como sobre determinados componentes arquitectónicos y ornamentales del edificio.

Durante su intervención, Machín defendió que la actuación responde a una necesidad de conservación del inmueble y señaló que permitirá abordar los problemas detectados en la fachada y recuperar elementos que requieren una atención específica.

El proyecto técnico establece las condiciones que deberán seguirse durante la ejecución de las obras, que deberán ajustarse al documento visado.

José Barrios/@jmbimagesai

El Gobierno de Canarias aporta los 149.000 euros

La financiación se articula mediante una aportación directa por razones de interés público concedida a la Diócesis de Canarias, titular del inmueble. Será precisamente esta institución la encargada de promover la actuación y asumir su ejecución material.

El plazo establecido para completar los trabajos fija como fecha límite el 31 de octubre de 2026. Por tanto, una vez comiencen las obras, la actuación tendrá que desarrollarse dentro de un calendario ajustado para cumplir con ese límite.

La consejera destacó que el Ejecutivo autonómico ha asumido la totalidad del coste previsto y vinculó esta inversión con la necesidad de convertir la protección del patrimonio en actuaciones concretas.

Una actuación reclamada desde Teguise

La intervención en la Casa del Cura también responde a una demanda impulsada desde el Ayuntamiento de Teguise y por su alcaldesa, Olivia Duque, para avanzar en la conservación del inmueble situado en La Caleta de Famara.

La actuación permitirá intervenir sobre una construcción cuyo estado de conservación había generado preocupación y para la que ya se había definido un proyecto técnico específico.

El inmueble, conocido popularmente como Casa del Cura y denominado oficialmente Casa Luis Ramírez, forma parte del paisaje arquitectónico de La Caleta de Famara. La intervención anunciada se centra en esta primera fase en las actuaciones previstas sobre su fachada, con trabajos destinados a garantizar su conservación y recuperar aquellos elementos que presentan un deterioro que requiere intervención.

La Diócesis ejecutará los trabajos

La Diócesis de Canarias, como titular del edificio y promotora de la actuación, será la responsable de llevar a cabo las obras. Los trabajos deberán ejecutarse conforme al proyecto técnico visado y dentro del plazo establecido por la financiación pública.

La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias insistió en que la conservación del patrimonio requiere que los compromisos económicos se traduzcan en intervenciones concretas. En este caso, la administración autonómica ha garantizado los 149.000 euros necesarios para financiar el cien por cien de las obras previstas.

La actuación se desarrollará, por tanto, con financiación pública autonómica y bajo la responsabilidad de la Diócesis, mientras que desde el ámbito municipal se había reclamado avanzar en la recuperación del inmueble.

La previsión trasladada por el Gobierno de Canarias es que las obras comiencen en aproximadamente quince días y estén terminadas antes del 31 de octubre de 2026, con una intervención centrada en la consolidación, limpieza, restauración y recuperación de los distintos elementos de la fachada de la Casa del Cura.