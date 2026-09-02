Multas de 8.000 euros por transporte irregular de viajeros en Lanzarote: teléfonos móviles y una terminal de pago levantaron las sospechas

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha abierto dos nuevos expedientes sancionadores contra dos vehículos por la presunta prestación de servicios de transporte público de viajeros sin contar con la autorización administrativa necesaria.

Las actuaciones se desarrollaron durante la madrugada del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Centro Comercial La Marina, en Arrecife, una zona que registraba una importante afluencia de jóvenes debido a la actividad de ocio.

Según la información trasladada por la Corporación insular, agentes de la Policía Nacional observaron que los dos vehículos acudían de forma reiterada a este punto para recoger pasajeros. Posteriormente, los conductores trasladaban a las personas a diferentes lugares de la capital lanzaroteña.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de los organismos competentes para iniciar los correspondientes procedimientos administrativos.

Propuestas de sanción de 4.001 euros por vehículo

Como consecuencia de estas dos intervenciones, el Área de Transportes y Movilidad del Cabildo ha iniciado sendos expedientes sancionadores. Cada uno contempla una propuesta de multa de 4.001 euros, por lo que el importe conjunto asciende a 8.002 euros.

El consejero insular de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, señala que los hechos investigados están considerados, de forma presunta, como una infracción muy grave de acuerdo con la normativa canaria en materia de transportes.

La infracción se relaciona con la realización de servicios de transporte público sin disponer de la concesión, autorización o licencia que corresponda en cada caso.

Miguel Ángel Jiménez, consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. / La Provincia

Al tratarse de expedientes sancionadores, las cantidades señaladas constituyen propuestas dentro del procedimiento administrativo y no deben confundirse con una condena penal.

Teléfonos y un terminal de pago entre los indicios

Durante las actuaciones, los agentes localizaron en los vehículos tres teléfonos móviles y un terminal de pago electrónico. En uno de los teléfonos comprobaron además la existencia de un grupo de mensajería denominado «Uber».

La información aportada por el Cabildo precisa que estos elementos tienen consideración de indicios complementarios dentro de los expedientes. La imputación administrativa se sustenta principalmente en lo observado directamente por los agentes y en las declaraciones de los pasajeros sobre la forma en la que habían solicitado el servicio.

Los dos vehículos fueron interceptados en la zona de ocio de La Marina en Arrecife cuando presuntamente realizaban servicios concertados a través de mensajería digital

Este aspecto pone de manifiesto una de las cuestiones que la administración insular considera especialmente relevante: la utilización de teléfonos, aplicaciones de mensajería y otros canales digitales para concertar previamente desplazamientos.

El Cabildo considera que este tipo de prácticas pueden dificultar la detección de servicios de transporte que se desarrollen al margen de las autorizaciones exigidas.

El Cabildo alerta sobre nuevas formas de captar pasajeros

Miguel Ángel Jiménez ha defendido la necesidad de mantener una vigilancia activa ante las nuevas fórmulas utilizadas para captar usuarios. El consejero considera que el posible intrusismo en el transporte ya no se limita a la captación directa de pasajeros en la vía pública.

Según explica, los servicios pueden acordarse previamente mediante teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería, lo que supone una evolución en la manera de contactar con los clientes.

Desde el área insular de Transportes se incide también en la diferencia entre quienes desarrollan su actividad dentro del marco establecido y quienes, presuntamente, operan sin las autorizaciones correspondientes.

Puerto depotivo Marina Lanzarote, en Arrecife. / Hola Islas Canarias

Los transportistas que cuentan con autorización están sometidos a diferentes obligaciones y controles administrativos destinados a garantizar que el servicio se preste en unas determinadas condiciones. El Cabildo considera que el cumplimiento de estos requisitos es una parte esencial del funcionamiento del transporte regulado.

Colaboración entre Policía Nacional y Policía Local

Las dos investigaciones se iniciaron a partir de la vigilancia realizada por agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de La Marina de Arrecife. Los funcionarios observaron los movimientos reiterados de los vehículos y procedieron a identificar tanto a los conductores como a los pasajeros.

Posteriormente, la información recopilada fue trasladada a la Policía Local de Arrecife para formalizar las correspondientes denuncias.

Para el Cabildo, esta cooperación entre los cuerpos policiales y los servicios de inspección resulta especialmente importante en aquellos casos en los que las actividades presuntamente irregulares se realizan de manera discreta o recurren a herramientas digitales para contactar con los usuarios.

La institución insular mantendrá las tareas de inspección y seguimiento de este tipo de prácticas en Lanzarote y La Graciosa.

Recomendaciones para los usuarios del transporte

El consejero de Transportes también ha pedido a los usuarios que comprueben quién presta el servicio cuando contraten un desplazamiento a través de un número de teléfono, una red social o una aplicación de mensajería.

La recomendación pasa por verificar que detrás del servicio exista un operador legalmente autorizado, especialmente cuando la contratación se realiza fuera de los canales habituales.

El objetivo, según el Cabildo, es que la facilidad o rapidez para localizar un vehículo no haga que los usuarios pasen por alto las garantías asociadas a un transporte regulado.

La institución insular sostiene que la contratación de servicios autorizados contribuye a mantener un sistema de movilidad con mayores garantías para pasajeros y profesionales y recuerda que continuará vigilando posibles casos de transporte irregular.