Obras Públicas aprueba la ampliación del paso inferior de la LZ-2 en el Camino de Los Fajardo, en Tías

El Gobierno de Canarias ha aprobado de forma definitiva el proyecto para ampliar el paso inferior de la LZ-2 en el Camino de Los Fajardo, en el municipio de Tías. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.958.673,83 euros, IGIC incluido, y permitirá avanzar hacia la mejora de una conexión considerada estratégica para la movilidad en esta zona de Lanzarote.

La aprobación ha sido realizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián. Este trámite permite continuar con el procedimiento administrativo previo a la licitación y posterior ejecución de las obras.

El proyecto pretende actuar sobre un punto de la red viaria que permite atravesar la LZ-2 por debajo de esta carretera. La intervención busca mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad y facilitar el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

La Dirección General de Infraestructura Viaria enmarca la actuación en el proceso de modernización de las carreteras de Lanzarote y señala que el diseño se ha realizado teniendo en cuenta criterios de seguridad, sostenibilidad y calidad técnica, además del cumplimiento de la normativa ambiental y de contratación pública.

Dos carriles y una acera segregada para peatones

Uno de los principales cambios previstos será la ampliación de la sección del paso inferior situado bajo la LZ-2. El nuevo diseño permitirá disponer de una calzada de doble sentido con dos carriles de 3,50 metros de anchura cada uno.

A ambos lados de la calzada se habilitarán arcenes de 0,5 metros, mientras que también se incorporará una infraestructura específica para quienes se desplacen a pie.

En concreto, el proyecto contempla una acera lateral segregada de aproximadamente tres metros de anchura. Este espacio estará separado de la calzada mediante un bordillo y una barandilla, con el objetivo de mantener diferenciados los recorridos de vehículos y peatones.

La actuación pretende mejorar de esta manera la accesibilidad del Camino de Los Fajardo y las condiciones de seguridad para los distintos usuarios de esta conexión.

Nueva estructura para el paso inferior

Las obras incluirán la construcción de un nuevo marco estructural, además de las aletas correspondientes a las zonas de entrada y salida en uno de los laterales del paso inferior.

El proyecto plantea conservar las aletas existentes en el otro lateral, de manera que la intervención combine elementos nuevos con parte de la estructura actual.

La ampliación está planteada para mejorar la denominada permeabilidad transversal de la LZ-2, es decir, facilitar la conexión entre ambos lados de esta vía. De esta forma, el objetivo no se limita a aumentar el espacio disponible para los vehículos, sino también a mejorar la comunicación y las condiciones de paso para los peatones.

Las obras se ejecutarán manteniendo el tráfico

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que los trabajos se han diseñado para mantener la circulación en la LZ-2 durante la ejecución de la actuación, evitando un corte total de la carretera.

La construcción se organizará en dos fases sucesivas, que se desarrollarán sobre cada una de las calzadas. Este sistema permitirá realizar las demoliciones y construir la nueva estructura mientras se mantiene operativo el tráfico por el espacio disponible.

Una de las primeras intervenciones previstas será la colocación de una pantalla de micropilotes en la mediana. Durante estos trabajos, la circulación quedará limitada a un carril por sentido.

Posteriormente, el tráfico será desviado hacia una de las calzadas para poder intervenir sobre la otra. En esta fase se llevarán a cabo las demoliciones y excavaciones necesarias, además de la ejecución de una parte de la nueva estructura y de su correspondiente aleta.

Una vez completados estos trabajos, se realizarán los rellenos y la pavimentación de la zona antes de modificar nuevamente la disposición del tráfico.

La segunda fase completará la ampliación

Concluida la primera parte de la intervención, el sistema de desvíos se modificará para permitir la ejecución de la segunda fase de las obras.

El tráfico pasará entonces a utilizar el espacio ya acondicionado, mientras los equipos de obra podrán actuar sobre la parte restante del paso inferior. De esta manera, se completará la reconstrucción de la infraestructura sin recurrir a un cierre completo de la LZ-2.

El proyecto entra en la fase previa a la licitación

La aprobación definitiva del proyecto no supone todavía el inicio de las obras. El siguiente paso será continuar con la tramitación administrativa necesaria para sacar los trabajos a licitación y, posteriormente, proceder a su ejecución una vez completado el procedimiento correspondiente.

La actuación promovida por el Ejecutivo autonómico tiene un presupuesto de casi 2,96 millones de euros y se centra en mejorar tanto las características del paso inferior como las condiciones de seguridad y accesibilidad del Camino de Los Fajardo.

Desde el Gobierno de Canarias se ha señalado que la intervención forma parte de las actuaciones destinadas a modernizar la red viaria de Lanzarote y atender las necesidades actuales de movilidad.