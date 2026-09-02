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La residencia de mayores de Tinajo reúne a niños y ancianos en un encuentro intergeneracional

La iniciativa busca acercar a los menores al entorno laboral de sus familiares y fomentar la convivencia intergeneracional, combinando juegos y talleres

Encuentro intergeneracional en la Residencia de Mayores de Tinajo, en Lanzarote

Encuentro intergeneracional en la Residencia de Mayores de Tinajo, en Lanzarote

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Encuentro intergeneracional en la Residencia de Mayores de Tinajo, en Lanzarote / La Provincia

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La residencia de mayores San Roque de Tinajo, en Lanzarote, ha acogido una iniciativa destinada a favorecer el contacto entre distintas generaciones. Una decena de niños y niñas, hijos e hijas de trabajadores del centro, participaron en la primera edición del Encuentro Intergeneracional San Roque, una actividad que permitió combinar juegos, talleres y convivencia con las personas mayores residentes.

La propuesta, gestionada por la Fundación Gerón, nació con un doble objetivo. Por un lado, acercar a los menores al entorno laboral en el que sus familiares desarrollan su actividad profesional. Por otro, generar un espacio de relación directa con las personas mayores, facilitando que ambos colectivos pudieran compartir tiempo y experiencias en un ambiente diferente al habitual.

Durante varias horas, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones y relacionarse con los residentes a través de distintas actividades diseñadas para favorecer la participación conjunta.

Juegos, talleres y cuentacuentos entre generaciones

La jornada comenzó con la llegada y bienvenida de los niños y niñas al centro. Tras este primer contacto, se produjo un encuentro inicial con las personas mayores, que sirvió para romper el hielo y facilitar la interacción entre los participantes.

El programa continuó con una gymkana en la que participaron conjuntamente menores y residentes. La actividad dio paso posteriormente a un descanso en el que pudieron compartir un aperitivo antes de continuar con las propuestas previstas.

Encuentro intergeneracional en la Residencia de Mayores de Tinajo, en Lanzarote

Encuentro intergeneracional en la Residencia de Mayores de Tinajo, en Lanzarote / La Provincia

Entre las actividades organizadas también se incluyó un taller creativo de sal con tizas, una propuesta pensada para fomentar la participación y la creatividad. A continuación tuvo lugar una sesión de cuentacuentos, otra de las actividades que permitió mantener el contacto entre los dos grupos.

La jornada concluyó con un almuerzo compartido entre mayores y pequeños, poniendo fin a varias horas de convivencia dentro de la residencia.

El intercambio entre generaciones, uno de los objetivos

Más allá de las actividades concretas, el encuentro buscaba crear un espacio en el que niños y personas mayores pudieran conocerse y aprender unos de otros. La iniciativa también permitió a los menores acercarse de una manera más directa a la realidad cotidiana de los residentes.

Para los hijos de los profesionales del centro, la jornada tuvo además una dimensión relacionada con su propio entorno familiar. La visita les permitió conocer el lugar donde trabajan sus padres y madres y comprender mejor las tareas que desempeñan.

El contacto con las personas mayores se planteó desde una perspectiva natural, basada en la conversación, los juegos y la realización conjunta de actividades. De esta forma, la iniciativa pretende contribuir a reforzar valores como el respeto, la empatía, la convivencia y el aprendizaje compartido.

Encuentro intergeneracional en la Residencia de Mayores de Tinajo, en Lanzarote

Encuentro intergeneracional en la Residencia de Mayores de Tinajo, en Lanzarote / La Provincia

Una experiencia piloto que podría continuar en 2027

El encuentro celebrado en Tinajo tiene carácter de experiencia piloto. La intención es analizar cómo se ha desarrollado esta primera edición y utilizar sus resultados para valorar nuevas actividades de convivencia entre generaciones.

Una de las posibilidades que se estudia es organizar durante el verano de 2027 un campamento intergeneracional de mayor duración. En ese caso, la iniciativa podría ampliar su participación a otros niños y niñas de Lanzarote, más allá de los familiares de los profesionales de la residencia.

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La propuesta todavía está planteada como una posibilidad a estudiar, por lo que el desarrollo de futuras ediciones dependerá de la valoración de esta primera experiencia.

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