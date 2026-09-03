Canalink completa en Lanzarote el despliegue submarino de la mitad del nuevo anillo de fibra óptica de las islas orientales

Canalink ha completado en Lanzarote una nueva fase del despliegue del sistema de cables submarinos que conectará las principales islas orientales de Canarias. La empresa pública, dependiente del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), ha culminado la instalación del cable Base4 frente a la costa de Playa Honda (municipio de San Bartolomé), un punto clave dentro del proyecto Atlántica.

La actuación permite avanzar en la construcción de la mitad oriental del nuevo anillo de fibra óptica previsto para reforzar las comunicaciones entre Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. El proyecto contempla dos rutas independientes para incrementar la capacidad y ofrecer una red con mayor capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Un nuevo cable submarino frente a Playa Honda

Los trabajos frente a Playa Honda fueron realizados por el buque cablero Teliri, con la participación de embarcaciones auxiliares y personal especializado. La operación permite conectar el cable instalado bajo el mar con las infraestructuras terrestres situadas en los puntos de amarre.

Con esta actuación, Canalink suma el amarre de Playa Honda a otros puntos ya ejecutados dentro del trazado oriental, entre ellos Costa Calma y Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Queda pendiente completar el amarre de Ojos de Garza, en Gran Canaria, para cerrar esta parte del recorrido.

El proyecto forma parte de una infraestructura diseñada para aumentar la capacidad de transmisión de datos entre las islas. Los estudios previos realizados por Canalink contemplaron precisamente la creación de un sistema en anillo que aporte redundancia a las comunicaciones de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Despliegue marino en Playa Honda (Lanzarote) del nuevo anillo de fibra óptica de las islas orientales / La Provincia

Una infraestructura para reforzar las comunicaciones

El despliegue de los nuevos cables submarinos busca responder al incremento de las necesidades de conectividad digital en Canarias. La iniciativa cuenta con una inversión prevista de 34 millones de euros, de los que alrededor de 23 millones proceden de financiación europea a través del programa Connecting Europe Facility (CEF Digital). La nueva red tendrá una extensión aproximada de 553 kilómetros de cable submarino.

La infraestructura estará formada por dos cables independientes. El trazado oriental conectará Ojos de Garza con Puerto del Rosario y Playa Honda, mientras que el occidental unirá Barranco de Tenoya, en Gran Canaria, con Corralejo, en Fuerteventura, y Playa Blanca, en Lanzarote.

La existencia de estas dos rutas permitirá disponer de alternativas ante eventuales interrupciones de uno de los enlaces, reforzando así la resiliencia de las comunicaciones entre las tres islas.

El despliegue continuará durante septiembre

El consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny, siguió a bordo del Teliri las distintas fases de los trabajos realizados frente a Playa Honda. Durante la visita destacó la complejidad técnica y logística que requiere la instalación de este tipo de infraestructuras submarinas.

Molowny también puso el foco en el crecimiento de la demanda digital y en la necesidad de disponer de redes con capacidad suficiente para afrontar las necesidades futuras de las islas.

La compañía prevé continuar durante septiembre con el despliegue del denominado cable occidental. Esta segunda ruta conectará Barranco de Tenoya, en Gran Canaria, con Corralejo, en Fuerteventura, y Playa Blanca, en Lanzarote.