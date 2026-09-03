Costa Teguise afronta una parada de agua mañana viernes por la conexión de la nueva red de Buganvillas

Las obras de renovación de la red principal de abastecimiento de la calle Buganvillas (cercana al campo de golf), en la localidad turística de Costa Teguise, afrontarán mañana viernes, 4 de septiembre, una fase determinante con la incorporación de las nuevas conducciones y los equipos de bombeo al sistema que actualmente presta servicio en la zona.

Para ejecutar estos trabajos será necesario detener de forma temporal la estación de bombeo de agua potable de Buganvillas entre las 07:30 y aproximadamente las 16:30 horas. La interrupción afectará a la vía principal y a las calles próximas durante el desarrollo de las operaciones.

La actuación, promovida y ejecutada por el Consorcio del Agua de Lanzarote y La Graciosa, tiene como finalidad renovar parte de una infraestructura que presentaba elementos deteriorados y reforzar las condiciones de funcionamiento de la red de abastecimiento de Costa Teguise.

Durante la jornada está previsto realizar tanto la conexión de los nuevos equipos encargados del bombeo como el enlace del nuevo tramo de tubería con las conducciones que ya se encuentran en funcionamiento. Se trata de trabajos necesarios para integrar las instalaciones renovadas y avanzar hacia su puesta en servicio.

Más de 183.000 euros para renovar el abastecimiento

El proyecto contempla una inversión de más de 183.000 euros y supone la instalación de aproximadamente 800 metros de nuevas tuberías en la red de abastecimiento de esta zona de Costa Teguise.

La intervención no se limita al cambio de las conducciones existentes. También incluye una actuación sobre la estación de bombeo de agua potable, que incorporará dos bombas adicionales y dos depósitos de 5.000 litros cada uno.

Con estas mejoras se pretende reforzar la capacidad de la instalación y ofrecer un funcionamiento más fiable. La renovación permitirá retirar conducciones consideradas obsoletas y sustituirlas por nuevos materiales, al tiempo que se incorporan recursos destinados a mejorar la gestión de la presión en la red.

Otro de los objetivos de la actuación es aumentar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias. Una red renovada y con mayor capacidad de bombeo debe permitir afrontar de manera más eficaz situaciones como averías, roturas o fugas, reduciendo la vulnerabilidad de las instalaciones.

La actuación afecta, por tanto, a dos elementos fundamentales del sistema: por un lado, las tuberías por las que circula el agua y, por otro, los equipos que permiten impulsarla a través de la red de abastecimiento.

La conexión de las nuevas conducciones obliga a detener el bombeo

La parada prevista para este viernes está directamente relacionada con el momento de ejecución de las obras. Las nuevas infraestructuras instaladas durante los últimos meses tienen que conectarse ahora con la red existente, una operación que requiere detener temporalmente la estación de bombeo.

Esta interrupción permitirá realizar las conexiones necesarias con las condiciones de seguridad requeridas y completar la integración de los nuevos elementos en el sistema.

La previsión facilitada por Aguas de Lanzarote y La Graciosa sitúa la parada entre las 07:30 y las 16:30 horas. No obstante, la recuperación del funcionamiento normal estará condicionada por el desarrollo de los trabajos y por las condiciones técnicas que se encuentren durante la intervención.

La empresa encargada del servicio señala que sus equipos permanecerán pendientes de la evolución de las operaciones durante la jornada para tratar de completar las actuaciones dentro del horario establecido y reducir las molestias derivadas de la interrupción temporal.

Recomendación a los usuarios de Costa Teguise

Ante la parada programada, Aguas de Lanzarote y La Graciosa recomienda a los usuarios tener en cuenta la intervención a la hora de planificar sus consumos de agua durante este viernes.

La afección tiene carácter temporal y está vinculada a una obra de renovación cuyo objetivo es mejorar las condiciones de la infraestructura de abastecimiento en Buganvillas. Una vez finalizadas las conexiones, las nuevas tuberías y los equipos de bombeo quedarán incorporados al sistema existente.