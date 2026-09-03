La Graciosa reclama una solución para la esterilización y control de las colonias de gatos

La Asociación Felina Maulli2 se ha concentrado en la mañana de este jueves, 3 de septiembre, frente a la Oficina Municipal de La Graciosa para reclamar una respuesta a la situación de los gatos y las colonias felinas de la octava isla canaria. La protesta se desarrolló bajo el lema «¡Solución para los gatos de La Graciosa!».

La entidad pretende llamar la atención de las administraciones y de la ciudadanía sobre la necesidad de adoptar medidas concretas y sostenibles para abordar la presencia de colonias felinas en el territorio insular. Su planteamiento busca compatibilizar el bienestar de los animales con la convivencia entre vecinos y la protección de la fauna y del entorno natural de La Graciosa.

Durante la concentración, los representantes de Maulli2 defendieron que la gestión de las colonias debe realizarse de manera organizada y con criterios que permitan conocer y controlar la evolución de los animales. Entre las actuaciones que consideran necesarias se encuentran la esterilización, el seguimiento sanitario, la identificación de los gatos y una regulación adecuada de su alimentación y cuidados.

Entrega de firmas al Ayuntamiento de Teguise

La jornada también ha servido para formalizar otra de las acciones impulsadas por la asociación. Maulli2 ha presentado ante el Ayuntamiento de Teguise las alrededor de 2.000 firmas recogidas en apoyo de la petición en change.org «¡Solución para los gatos de La Graciosa!».

Según explica la entidad, estas adhesiones reflejan el respaldo de ciudadanos que consideran necesario que las administraciones competentes intervengan ante la situación de las colonias felinas y trabajen junto a las asociaciones de protección animal y los vecinos.

La asociación reclama que estas firmas sean valoradas por la Administración y que sirvan como punto de partida para diseñar un plan específico para los gatos de La Graciosa, teniendo en cuenta las particularidades del territorio.

Integrantes de la Asociación Maulli2, este jueves, en la oficina del Ayuntamiento de Teguise en La Graciosa / La Provincia

Esterilización y control de las colonias

Entre las principales medidas planteadas por la asociación figura la esterilización de los gatos, acompañada de controles sanitarios y de un sistema de identificación y seguimiento. El objetivo de este tipo de actuaciones es disponer de una gestión ordenada de los animales que forman parte de las colonias y conocer su evolución.

La entidad también considera necesario establecer criterios claros sobre la alimentación y los cuidados, de manera que estas actuaciones se desarrollen dentro de un marco organizado y coordinado.

Maulli2 pide colaboración para evitar el conflicto

La Asociación Felina Maulli2 insiste en que su iniciativa no pretende generar enfrentamientos, sino promover una respuesta que pueda mantenerse en el tiempo. La organización considera que el bienestar de los gatos, la convivencia ciudadana y la protección del medio natural pueden abordarse de forma conjunta si existe coordinación entre las partes.

La presidenta de la asociación, María de la Paz Hernández Morales, sostiene que el propósito es que los gatos sean gestionados de forma responsable sin dejar de lado la protección de la fauna de la isla y las necesidades de los residentes.

«Queremos que los gatos de La Graciosa sean gestionados de forma responsable y que, al mismo tiempo, se proteja nuestra fauna y se garantice una buena convivencia», señala Hernández Morales, quien defiende que ambos objetivos pueden ser compatibles mediante «voluntad y coordinación».

La asociación ha agradecido asimismo la participación de las personas que han respaldado la petición mediante su firma y ha reclamado la implicación de administraciones públicas, vecinos, asociaciones y otros colectivos relacionados con esta problemática.